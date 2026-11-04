Quito y Guayaquil habilitan centros de acopio por las fuertes lluvias

Fecha de publicación: 4 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 4 de noviembre de 2026

Las lluvias asociadas al fenómeno de El Niño mantienen afectaciones en varias zonas de Ecuador y movilizan acciones de asistencia para las familias que enfrentan inundaciones y otros eventos adversos. En ese escenario, la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos activó un mecanismo de apoyo ciudadano que busca fortalecer la respuesta humanitaria en las áreas con mayores necesidades.

Centros de acopio para afectados por las lluvias en Ecuador

La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos informó que desde este miércoles 4 de noviembre de 2026 receptará donaciones para las personas afectadas por las lluvias intensas que golpean al país.

La entidad habilitó centros de acopio en Quito y Guayaquil. La atención funciona entre las 09:00 y las 16:00.

La campaña forma parte de las acciones de asistencia para las poblaciones impactadas por las precipitaciones que, desde finales de agosto, generan emergencias en las 24 provincias del país.

Qué donaciones reciben las autoridades

La entidad precisó que la campaña recepta exclusivamente agua embotellada en galones.

Además, los donativos deben cumplir tres condiciones: envases nuevos, productos sellados y fecha de caducidad vigente.

Con esta medida, las autoridades buscan canalizar ayuda para las familias que enfrentan los efectos de las inundaciones y otros eventos relacionados con la temporada lluviosa.

Direcciones de los centros de acopio en Quito y Guayaquil

En Guayaquil, el punto de recepción funciona en la Coordinación Zonal 8, ubicada en la ciudadela Montebello, junto a la ciudadela Totori.

En Quito, el centro de acopio funciona en la Coordinación Zonal 9, en la avenida 6 de Diciembre N44-125 y Río Coca.

La recepción de ayuda se mantiene desde este 4 de noviembre en horario de 09:00 a 16:00.

Emergencia por lluvias deja miles de afectados en Ecuador

Según el último balance de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, las lluvias vinculadas al fenómeno de El Niño dejan 11 personas fallecidas y 48 958 afectadas desde el 29 de agosto de 2026.

El informe también registra 1 086 eventos adversos, daños en 11 449 viviendas, 38 casas destruidas y 729 personas alojadas en 11 albergues temporales.

El país permanece en alerta roja por el fenómeno de El Niño, mientras las autoridades mantienen la vigilancia sobre ríos, infraestructura y zonas con riesgo de nuevas emergencias.

Centros de acopio por lluvias en Ecuador; preguntas frecuentes

❓ ¿Desde cuándo se pueden entregar donaciones para los afectados por las lluvias en Ecuador? La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos receptará donaciones desde el miércoles 4 de noviembre de 2026, entre las 09:00 y las 16:00.

Contexto: La campaña busca fortalecer la asistencia humanitaria para las familias afectadas por las lluvias intensas y las inundaciones en el país. La entidad habilitó centros de acopio en Quito y Guayaquil. ❓ ¿Qué donaciones reciben los centros de acopio para los afectados por las lluvias? La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos recibe exclusivamente agua embotellada en galones.

Contexto: Los envases deben ser nuevos, los productos deben permanecer sellados y la fecha de caducidad debe estar vigente. ❓ ¿Dónde está ubicado el centro de acopio para afectados por las lluvias en Quito? El centro de acopio de Quito funciona en la Coordinación Zonal 9, ubicada en la avenida 6 de Diciembre N44-125 y Río Coca.

Contexto: La recepción de donaciones comenzó el 4 de noviembre de 2026 y funciona de 09:00 a 16:00. ❓ ¿Dónde está ubicado el centro de acopio para afectados por las lluvias en Guayaquil? El punto de recepción funciona en la Coordinación Zonal 8, en la ciudadela Montebello, junto a la ciudadela Totori.

Contexto: La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos habilitó este espacio para recibir agua embotellada en galones destinada a las familias afectadas por las lluvias. ❓ ¿Cuántas personas han resultado afectadas por las lluvias en Ecuador desde agosto de 2026? Las lluvias vinculadas al fenómeno de El Niño dejan 48 958 personas afectadas y 11 fallecidas desde el 29 de agosto de 2026.

Contexto: El balance de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos también registra 1 086 eventos adversos en el país.

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