Fuertes lluvias en Quito provocan vías anegadas y dificultan el tránsito

Fecha de publicación: 5 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 5 de noviembre de 2026

Un temporal causó complicaciones en la movilidad de la capital ecuatoriana durante la tarde de este jueves 5 de noviembre de 2026. A partir de las 16:30, el incremento de las precipitaciones sobre distintos corredores viales generó la acumulación acelerada de agua en las calzadas, focalizando el impacto de las lluvias en Quito en los sectores del sur metropolitano antes de desplazarse hacia los barrios del centro, del valle y del norte de la ciudad.

Acumulación de agua y afectaciones viales por lluvias en Quito

El agua cubrió tramos de circulación vehicular en pocos minutos.

El temporal alteró de forma directa el desplazamiento automotor a media tarde. Los reportes emitidos desde las 16:30 alertaron sobre la rapidez con la que las corrientes pluviales saturaron los bordes de la calzada en diversas parroquias.

Las lluvias se reportan desde distintos sectores de Quito la tarde de este jueves. Foto: EL COMERCIO

Esta jornada de lluvias en Quito obligó a choferes de vehículos livianos y unidades de transporte colectivo a reducir el ritmo de marcha para prevenir accidentes frente a la visibilidad reducida y el agua acumulada.

Presencia de la tormenta en el sector del puente de Guajaló

El paso vial hacia el sur registró precipitaciones sostenidas durante la tarde.

Uno de los sectores que evidenció el embate del temporal fue el entorno del puente de Guajaló, un punto neurálgico para la conexión vehicular en el sur de la urbe. En este enlace, los informes confirmaron la caída continua de agua que incidió de inmediato en los pasos a desnivel y en las rampas de distribución vehicular.

La persistencia del aguacero limitó la visibilidad y generó filas de automóviles en las calles adyacentes a esta estructura de conexión metropolitana.

Vías anegadas y flujo vehicular lento en la avenida Mariscal Sucre

El empozamiento sobre la calzada bloqueó parcialmente carriles de circulación.

Los efectos del fuerte aguacero se sintieron con fuerza sobre la infraestructura vial. En la avenida Mariscal Sucre se reportaron vías anegadas producto del colapso momentáneo de los sistemas de evacuación pluvial y del volumen de líquido concentrado en la calzada.

Este escenario dificultó el avance seguro de los conductores, quienes debieron sortear los tramos encharcados causados por las constantes lluvias en Quito.

Reportes de los vecinos desde norte, centro, sur y Conocoto

Avisos ciudadanos canalizaron 14 reportes emitidos por 13 personas.

Con el desarrollo de la tarde, el temporal se extendió por toda la ciudad. Hacia las 16:40, la plataforma comunitaria Amaru contabilizó 14 reportes provenientes de 13 usuarios ubicados en cuatro sectores cardinales: el norte, el centro, el sur y la parroquia de Conocoto.

En el desglose de los avisos se registraron cuatro alertas de lluvia fuerte y seis avisos de personas que escuchaban truenos, confirmando la cobertura generalizada de las lluvias en Quito.

Vista del norte de Quito desde donde se reportan lluvias. Foto: EL COMERCIO

Advertencia vial por posible reducción de adherencia en el asfalto

Las autoridades recuerdan que el agua puede combinarse con residuos en la calzada.

Ante la presencia de precipitaciones en diferentes puntos de la urbe, la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) emitió un aviso de precaución dirigido a los conductores.

La institución explicó que el agua de lluvia puede mezclarse con el polvo, el aceite y la grasa acumulados en el pavimento, lo que generaría una eventual disminución en la adherencia de los neumáticos. Por esta razón, la entidad exhortó a reducir la velocidad, encender las luces, incrementar la distancia de seguridad y evitar maniobras bruscas mientras continúen las lluvias en Quito.

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