Quebrada se desborda en Chillogallo y lluvias dejan nuevas emergencias en Quito este feriado

Fecha de publicación: 2 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 2 de noviembre de 2026

El desbordamiento de una quebrada en Chillogallo mantiene este lunes 2 de noviembre de 2026 los trabajos de limpieza en el sur de Quito. La emergencia se suma a los inconvenientes que tuvo Quito por las intensas lluvias en este feriado con calles inundadas, socavones, movimientos en masa, caída de árboles y afectaciones estructurales en diferentes sectores de la capital.

Desbordamiento de quebrada mantiene trabajos en Chillogallo

El COE Metropolitano informó que la emergencia se registró en Chillogallo, dentro de la Administración Zonal Quitumbe. Personal municipal constató el arrastre de material hacia las calles del sector y desplegó maquinaria para retirar lodo y sedimentos.

Los equipos municipales también inspeccionaron el área mientras avanzaban los trabajos de limpieza.

El sector ya ha enfrentado problemas similares durante esta temporada lluviosa. En octubre, EL COMERCIO informó sobre otro desbordamiento de una quebrada en Buenaventura de Chillogallo, donde el agua movilizó lodo y sedimentos desde la parte alta de una microcuenca y alcanzó la vía pública.

🚨 #Activados24Siete | Atendemos un desbordamiento de quebrada en Chillogallo, sur de Quito. 🦺 El Operativo de la @zonalquitumbe confirmó el arrastre de material en las calles del sector. 👷‍♂️ @ObrasQuito realiza la limpieza. ✅️ Inspeccionamos la zona. #PlanLluvias https://t.co/bGny3y9wSm — COE Quito (@coequito) November 2, 2026

Socavón preocupa a moradores de Carcelén

Otra reciente emergencia se produjo en Carcelén, en el norte de Quito, después de una fuerte tormenta eléctrica registrada entre la tarde del 31 de octubre y el 1 de noviembre.

Entre aproximadamente las 14:00 y 15:00 del sábado, las precipitaciones provocaron acumulaciones de agua en calles de la parroquia y problemas en varios sectores.

En Los Mastodontes, un socavón comenzó a extenderse junto al cerramiento de una vivienda. Según los propietarios del inmueble, el ingreso y acumulación de agua provocó fisuras en parte de la estructura, por lo que existe preocupación ante un eventual colapso.

Después de varias horas, el socavón se incrementó. Luego de la denuncia, personal municipal acudió en la tarde del domingo 1 de noviembre al sector, delimitó parte de la vía y realizó los trabajos para evaluar y atender la afectación.

El problema se suma a otras emergencias registradas en el norte de la capital. Como informó EL COMERCIO, las lluvias dejaron daños en una escuela, un socavón y otras afectaciones durante el inicio del feriado.

Movimientos en masa, árboles caídos y estructuras afectadas

Las emergencias en el feriado incluyen un movimiento en masa en San Cayetano, dentro de la Administración Zonal La Delicia. Personal de la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento de Quito (Epmaps) inspeccionó el sistema de alcantarillado después del evento.

También hubo una intervención en un tramo de la Panamericana Norte, luego de un reporte sobre infraestructura que presentaba riesgo.

En Miravalle, en la avenida Interoceánica, y en la vía a Lloa se registraron deslizamientos y caída de árboles, lo que obligó a desplegar equipos municipales para retirar material y revisar las condiciones de las vías.

Las precipitaciones también provocaron afectaciones en La Bota, donde una unidad educativa registró daños.

En La Delicia, en las calles Carlos Fortines y Máximo Gómez, se reportó además la caída de un muro de contención.

Las inundaciones fueron otro de los principales problemas del fin de semana. EL COMERCIO registró calles anegadas en distintos sectores de Quito durante las fuertes lluvias del sábado, con intervenciones para retirar material y facilitar el drenaje de agua.

🚨 #Activados24Siete | Atendimos un deslizamiento de tierra en la av. Interoceánica, sector Miravalle, @ZonalEspejo. 🛣️ ✅ @ObrasQuito y @epemseguridad retiraron escombros y despejaron la vía. ✅ @AMT_Quito gestionó la movilidad y @BomberosQuito trabajó en el sitio. https://t.co/tHFagE9jtD — COE Quito (@coequito) November 2, 2026

¿Cómo estará el clima en Quito esta noche y madrugada del martes?

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) mantiene vigente la advertencia meteorológica 85, que prevé un fuerte incremento de precipitaciones entre el 1 y el 4 de noviembre, acompañado de tormentas eléctricas y ráfagas de viento.

Para la Sierra, la advertencia señala mayor intensidad en Pichincha, Bolívar y Loja, además de sectores occidentales de Carchi, Imbabura, Cotopaxi, Cañar y Azuay.

En Pichincha existe además riesgo de crecidas y desbordamientos de cuerpos de agua, especialmente hacia la cordillera occidental.

El pronóstico específico para la noche y madrugada ubica a cantones como Quito, Mejía, Rumiñahui, Pedro Vicente Maldonado, Puerto Quito y San Miguel de los Bancos con posibilidad de precipitaciones.

EL COMERCIO ya informó que Quito entró en nivel rojo ante la previsión de lluvias fuertes durante la noche y madrugada.

El Inamhi advierte que las precipitaciones pueden generar acumulación de agua en viviendas, negocios y carreteras, además de caída de árboles, problemas de visibilidad, descargas eléctricas, ráfagas de viento y nuevos movimientos en masa.

Sin embargo, para la noche de este lunes y madrugada de este martes, la entidad advirtió menores intensidades en la capital, con lloviznas y lluvias moderadas en sectores puntuales.

🌦️ #AdvertenciaMeteorológicaEc #85 📅 Entre el 01 y el 04 nov. se prevé un fuerte incremento de precipitaciones con tormentas y ráfagas de viento, con eventos muy fuertes y críticos en las provincias marcadas. 🚨 Tenemos pronósticos cada 12 horas☔️ ¡Revísalos! #JuntosAnteElNiño https://t.co/f3TVhqB73L — INAMHI Ecuador (@inamhi_ec) November 1, 2026

❓ ¿Qué ocurrió en Chillogallo por las lluvias en Quito?

Una quebrada se desbordó y arrastró material hacia las calles del sector.

Equipos municipales mantienen trabajos de limpieza e inspección mientras se monitorean las condiciones de la zona.

❓ ¿Qué pasó en Carcelén durante las lluvias del feriado?

Las fuertes precipitaciones dejaron calles inundadas y un socavón en el sector de Los Mastodontes.

La afectación alcanzó el cerramiento de una vivienda cuyos propietarios temen que las fisuras provocadas por el agua comprometan la estructura.

❓ ¿Qué otras emergencias dejaron las lluvias en Quito?

Se reportaron movimientos en masa, caída de árboles, afectaciones estructurales e inundaciones.

Hubo intervenciones en San Cayetano, Panamericana Norte, Miravalle, vía a Lloa, La Bota y otros sectores del Distrito Metropolitano.

❓ ¿Seguirá lloviendo en Quito?

Sí. El Inamhi mantiene una advertencia por incremento de lluvias hasta el 4 de noviembre.

Pichincha está entre las provincias donde pueden registrarse precipitaciones fuertes y episodios prolongados.

❓ ¿Qué riesgos existen por las lluvias en Pichincha?

Existe riesgo de inundaciones, crecidas de cuerpos de agua y movimientos en masa.

El Inamhi también advierte sobre posibles tormentas eléctricas, ráfagas de viento, caída de árboles y afectaciones en vías.