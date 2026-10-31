Diez provincias enfrentan cierres viales y daños graves por las lluvias

Fecha de publicación: 31 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 31 de octubre de 2026

El reporte técnico consolidado de este sábado 31 de octubre de 2026 oficializó las acciones desplegadas en el territorio ecuatoriano, donde 10 provincias registran daños graves por las lluvias, cortes en carreteras, entrega de asistencia humanitaria y transferencias monetarias por el temporal. Las intensas precipitaciones asociadas al fenómeno de El Niño provocaron deslizamientos de tierra, inundaciones en zonas agrícolas y anegamiento en poblados urbanos, lo que obligó a coordinar la movilización de personal técnico, maquinaria pesada y recursos de emergencia bajo la dirección del Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Nacional.

Diez provincias enfrentan daños graves por las lluvias y afectaciones viales

El archipiélago de Galápagos mantiene su aeropuerto cerrado a operaciones comerciales.

En la región insular, la atención se concentra en Santa Cruz, cantón declarado en emergencia climática tras las anegaciones. En esta isla se implementaron cinco alojamientos temporales con capacidad para 1 000 personas en total y se trasladaron por vía aérea más de 10 toneladas de ayuda humanitaria, conformada por kits de primera respuesta y kits para dormir.

La secretaria nacional de Gestión de Riesgos, Carolina Lozano, evaluó en territorio las zonas inundadas y el registro de familias necesitadas de auxilio, mientras se alistaron 499 kits adicionales y equipos de rescate para grupos de atención prioritaria.

En el plano sanitario, 13 profesionales atendieron a más de 85 personas en el Coliseo Cerrado del Consejo de Gobierno de Galápagos; tres pacientes fueron derivados al Hospital República del Ecuador, donde dos recibieron el alta y uno continúa en observación según el corte de las 17:00.

Para el agro se entregaron 40 bombas de agua, el abastecimiento del líquido se mantiene con reservas y tanqueros, el despacho de combustible desde Baltra opera con normalidad y el aeropuerto insular recibe exclusivamente vuelos de socorro.

Bonos de contingencia y auxilio social en El Oro, Esmeraldas y Guayas

Las transferencias económicas y las donaciones atienden a familias damnificadas por las inundaciones.

En El Oro se distribuyeron 600 kits de respuesta en Machala, evaluando albergues que acogen a 304 personas, y se entregaron 111 kits de vestimenta para 94 hogares en Santa Rosa. Asimismo, se habilitó el pago del Bono de Contingencia para 178 familias de Machala por un valor de 54 110,22 dólares, junto a la entrega de 80 bombas de agua para agricultores en Pasaje.

En Esmeraldas, el pago del bono alcanzó los 365 731,53 dólares para 1 207 familias: 1 128 del cantón Esmeraldas y 79 de Rioverde.

Por su parte, en Guayas se entregaron 200 kits en Durán para la población perjudicada. Las familias que soportan daños graves por las lluvias reciben estas asignaciones para amortiguar la pérdida de enseres.

Intervención en la carretera E15 y donaciones en Santa Elena, Bolívar y Los Ríos

Cuadrillas de limpieza y dragados buscan restablecer la conectividad y evitar desbordes fluviales.

En Santa Elena se entregaron 392 kits en Colonche, 500 en las comunas Dos Mangas y San José de Manglaralto, y 200 kits alimenticios en la provincia. En el eje vial de la E15, maquinaria de Cvialco y la Prefectura interviene en cinco frentes simultáneos entre Ayangue y La Entrada, limpiando calzadas en Las Núñez-San José, Libertador Bolívar, Valdivia y Playa Bruja con paso vehicular controlado.

En Bolívar, Caluma recibió 38 kits de respuesta y ocho para dormir, al tiempo que se draga el río en el sector Chaupiyacu-Balsapamba para resguardar la red vial estatal y a las comunidades.

En Los Ríos se entregaron 100 bombas de agua en Urdaneta para la producción agrícola.

Maquinaria pesada despeja deslizamientos en Napo, Pichincha y Cotopaxi

Los derrumbes sobre la red vial obligan al uso de desvíos y pasos vehiculares alternos.

En la Amazonía, el mantenimiento de la vía E436 Chontapunta-“Y” de Yuralpa hacia Orellana avanza con lastrado, transporte de material y limpieza de drenajes, alcanzando 13 de los 24 kilómetros previstos para 10 comunidades de Napo.

En Pichincha, la limpieza de derrumbes en la vía Coyagal, sector Malchinguí, rehabilitó el tránsito vehicular y devolvió el acceso a una vivienda.

En Cotopaxi, el retiro de escombros en el kilómetro 21 de la vía E30 Latacunga-La Maná mantiene el paso parcialmente habilitado, por lo que se recomienda la ruta alterna Alóag-Santo Domingo mientras se corrigen los daños graves por las lluvias en el sector andino.

Preguntas frecuentes

❓ ¿Qué medidas de asistencia médica y víveres rigen donde diez provincias enfrentan daños graves por las lluvias y afectaciones viales?

Se abrieron cinco albergues para 1.000 personas en Santa Cruz, llegaron 10 toneladas de ayuda aérea y se atendió a 85 personas.

En el territorio donde diez provincias enfrentan daños graves por las lluvias y afectaciones viales, el cantón Santa Cruz permanece en emergencia con su terminal aérea reservada solo para vuelos humanitarios. La secretaria de Gestión de Riesgos, Carolina Lozano, evaluó las áreas inundadas, mientras 13 médicos brindaron atención en el coliseo insular y se derivaron tres pacientes al hospital cantonal. Para el sector campesino se remitieron 40 bombas de agua, el servicio de agua opera con tanqueros y el combustible se despacha con normalidad desde Baltra.

❓ ¿Qué cantones y montos comprende la entrega de bonos de contingencia y auxilio social en El Oro, Esmeraldas y Guayas?

Se transfirieron USD 365.731,53 para 1.207 familias en Esmeraldas y USD 54.110,22 para 178 hogares en Machala, junto a kits en Durán.

Durante la distribución de bonos de contingencia y auxilio social en El Oro, Esmeraldas y Guayas, la provincia de Esmeraldas concentró 1.128 pagos en la cabecera cantonal y 79 en Rioverde. En El Oro se entregaron 600 kits en Machala para 304 albergados, 111 kits de ropa en Santa Rosa y 80 bombas de agua en Pasaje. Paralelamente, el cantón Durán recibió 200 kits de respuesta rápida para las familias afectadas por inundaciones en sus viviendas.

❓ ¿Qué labores viales y donaciones se ejecutan en la intervención en la carretera E15 y donaciones en Santa Elena, Bolívar y Los Ríos?

Limpieza en cinco frentes de la E15, dragado en Chaupiyacu-Balsapamba, kits de asistencia y 100 bombas de agua en Urdaneta.

Con la intervención en la carretera E15 y donaciones en Santa Elena, Bolívar y Los Ríos, se retiraron escombros en Las Núñez-San José, Libertador Bolívar, Valdivia y Playa Bruja con paso vehicular regulado. Santa Elena sumó 1.092 kits entre Colonche, Manglaralto y ayudas alimenticias. En Bolívar se repartieron raciones en Caluma y se draga el río para evitar desbordes sobre la calzada, mientras Urdaneta recibió equipamiento de bombeo agrícola.

❓ ¿Cuáles son las carreteras atendidas mientras la maquinaria pesada despeja deslizamientos en Napo, Pichincha y Cotopaxi?

El mantenimiento avanzó 13 km en la vía a Orellana en Napo, Malchinguí fue reabierta en Pichincha y el km 21 Latacunga-La Maná tiene paso parcial.

En el reporte donde la maquinaria pesada despeja deslizamientos en Napo, Pichincha y Cotopaxi, los obreros realizan lastrado y drenaje en la E436 Chontapunta-“Y” de Yuralpa. En Pichincha se retiraron derrumbes en Coyagal devolviendo el acceso a un inmueble. En Cotopaxi, la remoción de piedras en la E30 mantiene el tráfico restringido en el kilómetro 21, recomendándose utilizar la carretera Alóag-Santo Domingo como vía alterna para los automovilistas.

❓ ¿Quién lidera la respuesta técnica y qué instituciones coordinan las intervenciones en el país?

El ministro Roberto Luque como presidente del COE Nacional, coordinando con los comités provinciales y ministerios sectoriales.

La mesa técnica nacional evalúa los requerimientos de cada localidad para enviar ayuda humanitaria, asignar bonos y movilizar maquinaria pesada. En este trabajo participan de manera coordinada los ministerios de Transporte, Salud e Inclusión Social, junto con la Secretaría de Gestión de Riesgos y las prefecturas en las provincias declaradas bajo contingencia.

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