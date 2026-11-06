Lluvias por el fenómeno de El Niño en Ecuador serán más fuertes a fin de año

Fecha de publicación: 6 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 6 de noviembre de 2026

La intensificación de las anomalías climáticas y oceanográficas en el océano Pacífico sitúa al país ante un panorama meteorológico de alta complejidad hidrológica. Tras la última sesión técnica de los comités científicos, el fenómeno de El Niño en Ecuador se mantiene en estado activo con un Índice Ecuatoriano (IEFEN) de siete puntos y una proyección que anticipa un escenario extraordinario, con características comparables a los eventos históricos de 1982-1983 y 1997-1998 durante el cierre del año.

Pronóstico hidrológico y perspectivas del fenómeno de El Niño en Ecuador

El Litoral y la región Insular concentrarán precipitaciones por encima de lo normal.

Los modelos proyectan que el calentamiento en el Pacífico Central alcanzará su pico térmico entre lo que resta de noviembre y diciembre de 2026. En ese contexto, las precipitaciones y temperaturas del aire sobrepasarán los promedios climatológicos en todo el perfil costero y en Galápagos.

Del 5 al 18 de noviembre, las cuencas fluviales experimentarán un incremento generalizado de caudales en el interior centro y sur de la Costa, mientras que en la Sierra se registrarán crecimiento de los afluentes cercanos a las estribaciones occidentales de Cañar, Azuay, Pichincha, Cotopaxi y Bolívar.

Anomalías térmicas récord y elevación del nivel del mar

El mar superó los 29 grados y el nivel oceánico subió hasta 47 centímetros.

El monitoreo técnico constató que la temperatura superficial del mar se ubicó hasta en 5,4 °C sobre lo normal. En las estaciones costeras se midieron registros de 29,11 °C en Esmeraldas y 28,86 °C en Puerto Bolívar, detectándose una profunda masa cálida de 23 a 24 °C hasta los 100 metros de profundidad.

Al mismo tiempo, el aumento del volumen del agua por efecto del calor y el paso de una onda Kelvin elevaron el nivel del mar a 47 centímetros sobre lo habitual en Galápagos y 46 centímetros en el continente, cifras casi idénticas a los registros históricos de diciembre de 1997 asociados a la evolución del fenómeno de El Niño en Ecuador.

Balance de emergencias, personas afectadas y desbordamientos

Los reportes de gestión de riesgos contabilizan más de 26 000 personas perjudicadas.

Entre el 1 de octubre y el 4 de noviembre, las intensas precipitaciones generaron 806 eventos adversos en el territorio nacional, con un saldo de 26 367 personas afectadas. Las provincias con mayores emergencias fueron Guayas con 172 eventos y 8 358 perjudicados, El Oro con 65 eventos y 6 566 damnificados, Los Ríos con 96 incidentes y Santa Elena con 3 940 afectados.

En octubre se registraron 107 desbordamientos de ríos y cuerpos de agua, concentrados principalmente en la cuenca baja del Guayas, El Oro y Esmeraldas, sumándose dos eventos que impactaron a 5 936 personas en el cantón Santa Cruz.

Calendario de aguajes críticos para el Litoral y Guayaquil

Las pleamares de finales de mes amenazan con anegar las zonas con drenaje limitado.

El régimen de mareas introduce un factor de riesgo extremo para las ciudades costeras vulnerables al embate del fenómeno de El Niño en Ecuador. En Guayaquil, la coincidencia de lluvias torrenciales con las crecidas del río Guayas y las pleamares impedirá el normal desfogue de las redes de aguas lluvias.

El calendario oficial definió aguajes entre el 9 y 12 de noviembre y del 8 al 11 de diciembre, además de períodos de máximos aguajes previstos del 25 al 28 de noviembre y del 23 al 26 de diciembre, fechas donde se exigirá vigilancia permanente en los malecones y orillas.

Comportamiento de las pesquerías y propuesta de veda

Las alteraciones del ecosistema marino redujeron los desembarques de peces comerciales como la botella y la macarela, mientras que la pinchagua incrementó su presencia relativa en puerto.

Por su parte, el camarón pomada alcanzó capturas de 8 648 libras diarias por embarcación, aunque el calor persistente podría diezmar su volumen futuro. En el caso de la merluza, el 78,19 % de los ejemplares analizados mostró fases reproductivas avanzadas con un evidente retraso en su ciclo natural, motivo por el cual los biólogos pesqueros plantearon aplicar una veda de protección entre noviembre y diciembre ante la intensificación del fenómeno de El Niño en Ecuador.

Preguntas frecuentes

❓ ¿Qué zonas abarca el pronóstico hidrológico y perspectivas del fenómeno de El Niño en Ecuador?

Lluvias y caudales sobre lo normal en el Litoral e Insular, y crecidas en afluentes de las estribaciones occidentales de Cañar, Azuay, Pichincha, Cotopaxi y Bolívar.

De acuerdo con el pronóstico hidrológico y perspectivas del fenómeno de El Niño en Ecuador, los modelos sitúan el pico de calentamiento entre noviembre y diciembre. Las cuencas fluviales del centro y sur de la Costa presentarán crecidas marcadas durante las dos primeras semanas de noviembre. El comité científico advirtió que la interacción de lluvias con los suelos saturados acelerará los procesos de inundación en áreas bajas.

❓ ¿Qué valores determinaron las anomalías térmicas récord y elevación del nivel del mar?

Temperaturas de hasta 29,11 °C en superficie, calor de 24 °C a 100 metros de profundidad y el mar 47 cm por encima de lo normal.

En la evaluación de las anomalías térmicas récord y elevación del nivel del mar, el satélite midió una subida de 46 cm en el continente y 47 cm en Galápagos. Estos valores de altura marina igualan las marcas históricas registradas durante el evento de diciembre de 1997. El ingreso de una onda Kelvin ecuatorial empujó la masa cálida hacia la costa, limitando la influencia habitual de aguas frías.

❓ ¿Qué cifras dejó el balance de emergencias, personas afectadas y desbordamientos?

806 eventos asociados a lluvias, 26 367 personas afectadas en el país y 107 desbordamientos de ríos en octubre, concentrados en Guayas y El Oro.

Al cuantificar el balance de emergencias, personas afectadas y desbordamientos, Guayas reportó 8 358 perjudicados y El Oro 6 566 damnificados. El cantón Santa Cruz en Galápagos concentró casi 6 000 ciudadanos impactados durante dos tormentas puntuales a inicios de mes. Las inundaciones urbanas y agrícolas representaron la principal causa de daños materiales en los cantones del Litoral.

❓ ¿En qué fechas rige el calendario de aguajes críticos para el Litoral y Guayaquil?

Aguajes del 9 al 12 de noviembre y 8 al 11 de diciembre; y máximos aguajes del 25 al 28 de noviembre y 23 al 26 de diciembre.

Conforme al calendario de aguajes críticos para el Litoral y Guayaquil, la combinación de mareas altas y crecidas fluviales complicará el desagüe pluvial. Las horas de pleamar coincidirán con las descargas de los afluentes del río Guayas, provocando taponamientos temporales en los colectores. Las autoridades locales exhortaron a monitorear permanentemente el nivel de la marea antes de emprender traslados en zonas costeras.

❓ ¿Qué medidas sugiere el comportamiento de las pesquerías y propuesta de veda?

Una veda de merluza entre noviembre y diciembre por retraso reproductivo, ante la caída de macarela y el aumento de pinchagua.

En lo relativo al comportamiento de las pesquerías y propuesta de veda, el IPIAP detectó que más del 78 % de la merluza está en maduración. La elevación de la temperatura obligó a varias especies a migrar hacia aguas más profundas y alejadas de la franja artesanal. Para el camarón pomada, aunque octubre reportó buenos rendimientos, la continuidad del calor extremo amenaza con reducir las capturas.

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