Daniel Noboa habla de El Niño en Ecuador, cortes de luz y economía

Fecha de publicación: 6 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 5 de noviembre de 2026

El presidente Daniel Noboa dio la mañana de este viernes 6 de noviembre una entrevista radial para hablar de temas de interés público.

El Niño en Ecuador

En diálogo con FM Mundo, habló sobre los efectos del fenómeno de El Niño en Ecuador y aseguró que el Gobierno ha invertido ya más de 200 millones de dólares. Además, señaló que el momento más crítico será entre diciembre y finales de febrero, por ello el día de ayer autorizó una medida de alivio financiero, como el diferimiento de cuotas de créditos durante 90 días sin intereses.

Noboa dice que este beneficio está dedicado especialmente para productores de la Costa que se han visto afectados por el clima. También recordó que el Gobierno sugirió adelantar las elecciones debido a las previsiones que había sobre lo que hoy es real.

Agrega que algunos gobiernos seccionales han hecho muy poco para prevenir los efectos de El Niño. Citó, por ejemplo, que Guayaquil no invirtió lo suficiente en alcantarillado y es por ello que se inundan con las lluvias.

La secretaria de Comunicación, Irene Vélez, aseguró que ha pedido que se publique la lista de los GAD y Prefecturas que cumplieron con lo que se pidió y cuáles no.

En cuanto al Bono de Contingencia, Vélez agrega que el Gobierno entrega 8,5 millones de dólares para ayudar a las familias afectadas por las lluvias. Este bono será de hasta 964 dólares para las familias damnificadas y se mantendrán mientras El Niño continúe. Agregó que el Ministerio de Infraestructura y Transporte verifica en territorio las afectaciones.

El Presidente, por su parte, aclaró que este es un fenómeno climático imposible de controlar y que hay líneas de crédito de emergencia a las que se puede acudir si se necesita más dinero del que se tiene.

Insistió en que en los GAD se infló el gasto corriente en lugar de invertir en prevención.

Salud

Ante los efectos de El Niño, Ecuador necesita atención en Salud; Noboa asegura que se ha reestockeado a las zonas más afectadas por el fenómeno. Se ha invertido en hospitales públicos como el de La Libertad, Cayambe, Santa Rosa.

También se invierte en el sistema Dedalus para administrar de mejor manera las citas y fichas médicas, así como de inventarios. Este sistema está en prueba y se espera que en la segunda mitad del próximo año ya esté operativo.

En medicinas, el Presidente señala que ha pedido a la India “sin parar” que los medicamentos que tienen lo envíen de inmediato, que se espera para este mes. Aseguró que también se trabaja con Argentina, Paraguay y Costa Rica para tener mejores medicinas a menor costo y mejor calidad.

Aseguró que a finales de año, Ecuador contará con más medicinas en los hospitales.

Energía

Por el lado de la generación eléctrica, el Mandatario señala que tenemos entre 400 megas más de demanda. El mes pasado, por circunstancias climáticas, hubo mayor demanda sin embargo no hubo suspensión del servicio.

Recalcó que el plan nacional no es deficitario pero solo el 48% de empresas cumplió con la inversión en generación propia. Noboa asegura que la oferta está entre 5 400 megas y la demanda en hora pico ayer llegó a 5 200 megas, por lo que no es deficitario.

Esto gracias a que hubo inversión del Gobierno en energía, asegura.

Defendió que algunos cortes de luz que han surgido han sido por imprevistos como caídas de árboles, siniestros de tránsito, es decir, eventualidades y no suspensiones dispuestas por el Gobierno.

La Secretaria de Comunicación destacó la inauguración del Parque Solar, el cual ya genera 82 megas, gracias a los permisos que el Estado habilitó para la inversión privada en energía.

Daniel Noboa recalcó la ayuda del sector privado para la generación y aseguró que habrá multas para los que no cumplieron. Ante ello, Vélez agregó que para ellas la Secretaría de la Administración Pública los asistirá.

Destaca que el embalse de Mazar hoy está casi 10 metros más arriba que en 2023 en esta misma fecha, aseguró que eso también se debe a gestión del Gobierno en inversión y seguridad, pues el Gobierno decidió poner generales en las hidroeléctricas para evitar boicots.

Ante la posibilidad de apagones, señaló que las semanas más difíciles son entre la 42 y la 45 y estamos ya en la 45 y hay más generación de energía y más agua en los embalses.

Economía

Noboa destacó que la inflación se mantiene baja, y por ello las ventas en el país han crecido.

Sobre la proforma presupuestaria, señaló que el 3% de déficit que tiene es pequeño para los problemas que enfrenta Ecuador como por ejemplo con El Niño.

Comparó que este es bajo frente a otras regiones que tienen 8% de déficit. Noboa asegura que a pesar de ello, el Gobierno seguirá invirtiendo en ayudas para la gente.

El Presidente se refirió también a una mejora en recaudación y programas de inversión efectivos como Jóvenes en Acción, que está avalado por el FMI y el Banco Mundial.

Este programa está enfocado en los jóvenes, que son los que más sufren de desempleo.

Memorando de Entendimiento con Emiratos Árabes

Daniel Noboa explicó que este es un contrato de servicios con Emiratos Árabes. Recordó que Rafael Correa cerró un contrato de extracción en Shushufindi Aguarico por 25 años, que se cumplen en 2037.

Así mismo, en Auca hay un contrato de 2015 hasta el 31 de diciembre del 2035. En Yuturi hay otro hasta el 2029 firmado.

Destacó que en el que firmó su Gobierno para Sacha hay un compromiso de 4 855 millones de dólares directamente, con un adelanto de 300 millones de dólares, por un tiempo de 15 años probablemente con cinco más.

Señaló que esto Ecuador ya lo hizo antes, Correa lo hizo con tres de los cuatro campos más grandes.

Seguridad y elecciones

El Presidente habló esta mañana también del tema de seguridad y narcotráfico y aseguró que en los Municipios se lava dinero. Se refirió al caso de Jacobo Bucaram y los Estrada y señaló que no es una investigación de Ecuador sino de la DEA que lleva años en proceso.

Dijo que los reclamos deberían llevarlos a Estados Unidos y no a Ecuador.

En cuanto a las elecciones seccionales próximas, dijo que espera “que le vaya mejor que la última vez”, en referencia a que antes ADN no ha participado en elecciones: “Si tenía cero, pues me va a ir mejor”.

Destacó que ADN tiene grandes candidatos que tienen buenas propuestas para ayudar a la gente y mejorar la vida de los ecuatorianos. Aseguró que sí pedirá licencia para hacer campaña entre siete y 15 días.

En cuanto al Salario Básico Unificado para 2027 dijo que debe estar ajustado a la realidad económica del país y a la inflación.

Noboa evalúa su Gobierno tras tres años de gestión: “Hemos cumplido en la mayoría de cosas esenciales que le teníamos que cumplir a la gente. Hemos atrapado al 90% de los mayores criminales, hemos incrementado el empleo juvenil, hemos reducido el índice de pobreza al punto más bajo de la historia de Ecuador. Hemos mejorado las cifras de seguridad, estamos con la proforma del próximo año en el récord en dólares de presupuesto para las universidades del Ecuador”.

Por último, Noboa aseguró que seguirá trabajando y no permitirá que la ilegalidad y la criminalidad reinen en el país, tampoco que el narco y la minería ilegal financien actos de desestabilización contra el Gobierno. Aseguró que, por ejemplo, la marcha contra el Gobierno del sábado ya “se les cortó el financiamiento” porque parte de eso venía de figuras como Jaime Estrada.

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