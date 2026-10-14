Daniel Noboa habla de seguridad, salud, electricidad, empleo y obras en Ecuador

Fecha de publicación: 14 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 14 de octubre de 2026

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, abordó este miércoles 14 de octubre de 2026 la situación de la seguridad, el sistema eléctrico, la salud pública y las inversiones del Gobierno.

Durante una entrevista con Radio Centro, desde Ambato, el mandatario presentó cifras sobre los resultados de su administración, respondió a cuestionamientos sobre los servicios públicos y anticipó medidas para los próximos meses. Sus declaraciones también incluyeron críticas a los gobiernos locales, propuestas para la educación superior y proyectos de infraestructura en varias provincias.

Daniel Noboa anuncia toques de queda del 1 al 10 de noviembre

El Gobierno ejecutará una nueva serie de operaciones especiales contra el crimen organizado entre el 1 y el 10 de noviembre de 2026. Noboa anunció que estas intervenciones incluirán toques de queda en provincias de la Costa ecuatoriana.

El Presidente no especificó cuáles serán las provincias ni los horarios de las restricciones.

Durante la entrevista, defendió los resultados de los operativos anteriores. Según sus cifras, los delitos disminuyeron un 40% durante el último toque de queda.

También presentó estadísticas sobre los homicidios en Ecuador. De acuerdo con los datos que expuso, las semanas 39, 40 y 41 registraron 146, 127 y 122 homicidios, respectivamente. Para la semana en curso mencionó 111 casos, aunque no precisó el período exacto de ese último registro.

Noboa aseguró que las extorsiones también disminuyeron, pero no proporcionó cifras específicas sobre esa reducción.

El mandatario explicó que las operaciones de seguridad buscan afectar las estructuras económicas de las organizaciones criminales. En ese contexto, afirmó que las autoridades incautaron más de ocho toneladas de droga durante septiembre.

También mencionó intervenciones contra integrantes del Cartel Jalisco Nueva Generación, el Cartel de Sinaloa y organizaciones vinculadas con la mafia albanesa.

El Presidente sostuvo que la lucha contra el crimen organizado requiere recursos económicos y planificación a largo plazo. Por esa razón, defendió la necesidad de mantener la actividad productiva mientras las fuerzas de seguridad ejecutan los operativos.

Además, señaló que las intervenciones policiales y militares deben complementarse con inversiones en educación, espacios públicos y oportunidades laborales para evitar que los jóvenes ingresen a organizaciones delictivas.

Noboa anuncia mantenimiento eléctrico ante el fenómeno de El Niño

La situación climática y sus efectos sobre el sistema eléctrico ocuparon otra parte de la entrevista. El mandatario explicó que las lluvias y otros fenómenos meteorológicos incrementaron los incidentes en las redes de distribución y transmisión.

Según Noboa, en condiciones normales las empresas eléctricas registran alrededor de 20 eventualidades diarias. Actualmente, esa cifra alcanza entre 60 y 70 incidentes por día.

El Presidente mencionó las inundaciones y granizadas en Quito como parte de las condiciones climáticas que afectan a distintas zonas del país.

Ante este escenario, anunció trabajos de mantenimiento e inversión en la infraestructura eléctrica desde el sábado 17 de octubre.

El objetivo, según explicó, consiste en preparar el sistema para el período que considera más complejo del fenómeno de El Niño, entre finales de noviembre de 2026 y febrero de 2027.

Noboa también aseguró que su Gobierno incorporó más de 400 megavatios de generación eléctrica y otorgó permisos para que empresas privadas desarrollen proyectos por más de 400 megavatios adicionales.

El mandatario distinguió estas inversiones de las necesidades de mantenimiento en las redes de transmisión y distribución, que también requieren intervenciones para sostener el servicio.

Daniel Noboa cuestiona el número de empleados del Municipio de Quito

El Presidente dirigió críticas a la administración de los gobiernos autónomos descentralizados (GAD), especialmente por el uso de sus presupuestos y el crecimiento del gasto corriente.

Noboa afirmó que el Municipio de Quito contaba con aproximadamente 5 000 empleados durante la administración del exalcalde Paco Moncayo, mientras que actualmente supera los 20 000 trabajadores.

También aseguró que existen municipios que destinan entre el 70% y el 90% de sus presupuestos a gastos corrientes. Como ejemplo, mencionó a El Triunfo, del cual afirmó que utiliza más del 90% de sus recursos para ese fin.

El mandatario relacionó esta situación con la incorporación de antiguos funcionarios del Gobierno central a municipios y prefecturas. En sus declaraciones, responsabilizó al correísmo por parte del crecimiento de esas estructuras administrativas.

En ese contexto, defendió la denominada ley del 70/30 para los GAD, cuyo propósito, según explicó, consiste en establecer obligaciones de inversión para las autoridades locales.

Noboa mencionó el alcantarillado, el abastecimiento de agua, el dragado y otras obras de infraestructura como servicios que necesitan recursos de los gobiernos municipales y provinciales.

También cuestionó que determinadas administraciones clasifiquen gastos administrativos como inversiones para mantener personal y estructuras institucionales.

Noboa critica la preparación de prefecturas ante las lluvias

El mandatario señaló que los gobiernos locales tienen responsabilidades directas en la prevención de inundaciones y otros efectos de los fenómenos climáticos.

Durante la entrevista cuestionó la preparación de prefecturas como Los Ríos, Guayas y Santo Domingo.

Noboa sostuvo que las autoridades provinciales y municipales deben atender el mantenimiento de quebradas, cauces de ríos, alcantarillado y otras infraestructuras dentro de sus competencias.

También criticó a gobiernos locales que, según sus declaraciones, destinan recursos a campañas publicitarias contra el Ejecutivo y posteriormente solicitan garantías soberanas para financiar proyectos.

El Presidente explicó que el respaldo del Gobierno central a créditos de organismos multilaterales compromete parte de su capacidad de endeudamiento, aunque las obras correspondan a administraciones locales.

Daniel Noboa denuncia supuestos casos de corrupción en hospitales

El sistema de salud pública también formó parte de las declaraciones presidenciales. Noboa sostuvo que los problemas de atención no responden únicamente a la disponibilidad de presupuesto, sino a irregularidades administrativas y supuestos hechos de corrupción.

El mandatario afirmó que su Gobierno trabaja en la separación de funcionarios involucrados en estas prácticas.

Entre los casos que mencionó constan la supuesta sustracción de medicamentos de bodegas hospitalarias y el presunto robo de filtros de equipos de diálisis.

Según su versión, estas acciones buscan favorecer derivaciones de pacientes desde establecimientos públicos hacia clínicas privadas.

Noboa también cuestionó el funcionamiento de los centros de llamadas que gestionan las derivaciones médicas.

Aseguró que existen casos en los que estos servicios direccionan pacientes hacia prestadores privados bajo el argumento de que los hospitales públicos no disponen de capacidad para atenderlos.

El Presidente vinculó las supuestas irregularidades con organizaciones criminales como Los Lobos y Los Choneros, entre otras.

Asimismo, insinuó la existencia de relaciones entre propietarios de clínicas de diálisis y actores políticos locales. En particular, sugirió investigar quién controla la mayor red de estos establecimientos en Los Ríos.

Gobierno plantea cambios en la distribución de medicamentos

Noboa explicó que el Ejecutivo trabaja con empresas privadas para mejorar la administración de inventarios y la distribución de medicinas.

La propuesta contempla mecanismos de información compartida para conocer la disponibilidad de medicamentos e insumos en los establecimientos de salud.

El mandatario aclaró que esta colaboración no implica entregar por completo la distribución al sector privado.

También mencionó un sistema denominado ‘Dalus’, que, según sus declaraciones, funciona en 7 800 hospitales a escala mundial. Lo presentó como una herramienta para fortalecer los controles administrativos y reducir las oportunidades de sustracción de recursos.

En otro momento, el entrevistador transmitió reclamos ciudadanos sobre el hospital del IESS de Ambato. Las inquietudes incluyeron falta de medicamentos, dificultades con cirugías programadas y problemas con un tomógrafo.

Noboa respondió que el Gobierno recibe propuestas de reformas administrativas de asociaciones, exfuncionarios y representantes políticos.

Explicó que las autoridades revisan los perfiles de los posibles responsables de instituciones públicas y recurren a filtros del Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

También aseguró que su administración no entregará cargos como cuotas políticas. No obstante, no detalló soluciones específicas para los problemas del hospital que mencionó el entrevistador.

Jóvenes en Acción ofrecerá capacitación en empresas privadas

El Presidente presentó nuevos detalles del programa Jóvenes en Acción, que contempla 700 000 beneficiarios de entre 18 y 29 años.

Según Noboa, el Gobierno destinará 560 millones de dólares a esta iniciativa.

De los participantes, 200 000 recibirán capacitación durante dos meses en empresas privadas. El Estado asumirá los pagos correspondientes, por lo que las compañías no tendrán que cubrir esos valores.

El mandatario explicó que esta modalidad busca facilitar la adquisición de experiencia laboral y conocimientos técnicos.

En Tungurahua, el programa cuenta con 30 000 cupos. Noboa indicó que todavía existen plazas disponibles e invitó a los jóvenes de la provincia a inscribirse.

Además, anunció que la Secretaría de Gestión de Riesgos incorporará participantes del programa para apoyar la atención de emergencias relacionadas con El Niño.

Según explicó, esta medida permitirá disponer de personal adicional sin reducir la presencia de militares en controles fronterizos y operativos de seguridad.

Noboa plantea ampliar las residencias universitarias a 30 000 plazas

En educación superior, el Presidente defendió la construcción de residencias universitarias para estudiantes de escasos recursos que deben trasladarse a otras ciudades para cursar sus carreras.

Noboa explicó que el costo mensual de una habitación puede oscilar entre 80 y 200 dólares. Según sus declaraciones, algunas familias logran cubrir estos valores durante pocos meses, pero después enfrentan dificultades económicas que obligan a los estudiantes a abandonar sus estudios.

El mandatario mencionó un proyecto que el Estado desarrolla mediante acuerdos con universidades para financiar infraestructura de alojamiento.

La iniciativa contempla inicialmente alrededor de 3 000 plazas y el Gobierno busca ampliar su alcance hasta 30 000.

Entre las ciudades que mencionó por sus necesidades de alojamiento universitario constan Ambato, Cuenca y Riobamba.

El Presidente también defendió la autonomía universitaria y señaló que el Ejecutivo busca acuerdos con las instituciones para ejecutar proyectos que beneficien a los estudiantes.

En materia de formación laboral, destacó el trabajo del Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional (Secap) y la importancia de fortalecer la educación técnica y tecnológica.

Noboa sostuvo que la preparación de los trabajadores influye en las decisiones de inversión de las empresas nacionales e internacionales.

Noboa anuncia obras en la E35 y carreteras de Tungurahua

La infraestructura vial fue otro de los temas de la entrevista desde Ambato.

El Presidente aseguró que el proyecto de la vía Ambato-Pasa-El Corazón consta en la planificación de obras para el presupuesto de 2027.

Durante la conversación, el entrevistador explicó que esta carretera busca fortalecer la conexión entre la Sierra y la Costa y que las autoridades provinciales trabajan en la iniciativa desde hace varias décadas.

Sobre la vía Baños-Puyo, Noboa indicó que existen intervenciones de mantenimiento programadas para los próximos meses.

También señaló que cualquier proyecto adicional necesita estudios técnicos para determinar un trazado adecuado, debido a los riesgos de deslizamientos que presenta la zona.

En cuanto a la E35, el mandatario afirmó que el Gobierno trabaja con los contratistas actuales para ampliar los contratos y ejecutar nuevas intervenciones.

Explicó que existe una planificación vial para los próximos 18 meses, que incluye conexiones entre Cotopaxi, Tungurahua y Chimborazo.

Entre los tramos que mencionó constan Cusubamba y Machachi-Tambillo.

Noboa también se refirió a las necesidades de conectividad hacia Ambato y Baños, especialmente por el movimiento vehicular que registran estas rutas durante los feriados.

Gobierno mantiene compromiso con el proyecto Cazahuala en Tungurahua

El mandatario reiteró el compromiso del Ejecutivo con el proyecto hídrico Cazahuala, una iniciativa destinada a fortalecer la disponibilidad de agua en Tungurahua.

Durante la entrevista, el periodista señaló que los estudios del proyecto concluyeron y que la inversión estimada ronda los 44 millones de dólares.

También mencionó otras infraestructuras hídricas de la provincia, como Chiquicagua, Chiquiurco y Mula Corral, además de proyectos biprovinciales.

Noboa aseguró que el Gobierno mantiene conversaciones con la Prefectura de Tungurahua sobre el financiamiento de nuevas obras.

En materia económica, el Presidente afirmó que las ventas de la provincia crecieron un 14,6% durante 2026.

También sostuvo que existen mejoras en empleo adecuado y reducción de pobreza, aunque no presentó cifras específicas sobre esos indicadores.

Respecto de la seguridad provincial, aseguró que los delitos comunes disminuyeron cerca del 35%.

Daniel Noboa cuestiona a gerente de Hidroagoyán

Durante la parte final de la entrevista, el Presidente mencionó a Jaime Osvaldo Astudillo Peña, gerente de la Unidad de Negocio Hidroagoyán.

Noboa sugirió que el funcionario mantiene una relación familiar con un candidato político y lo incluyó en sus cuestionamientos a empleados públicos que, según su criterio, no colaboran con los objetivos del Gobierno.

El mandatario sostuvo que el Ejecutivo debe exigir el cumplimiento de responsabilidades para garantizar los servicios y las inversiones correspondientes.

Sin embargo, no detalló incumplimientos concretos del gerente ni anunció medidas administrativas contra él.

Noboa defiende la participación de jóvenes en las elecciones seccionales

El Presidente también respondió preguntas sobre la presencia de candidatos jóvenes en las próximas elecciones seccionales.

Noboa afirmó que aproximadamente el 40% de la población ecuatoriana tiene entre 14 y 35 años. Según explicó, esta composición demográfica influye en la planificación de las políticas de educación y empleo.

No obstante, aclaró que su organización política también cuenta con candidatos de 50, 60 y hasta 70 años.

El mandatario señaló que busca incorporar personas sin experiencia previa en cargos de poder, independientemente de su edad.

También cuestionó la planificación educativa de administraciones anteriores. Afirmó que alrededor de 300 000 jóvenes quedaban fuera de la universidad y otros 280 000 carecían de oportunidades, aunque no precisó los períodos ni las fuentes de esas cifras.

Relacionó esta situación con el incremento de estudiantes que alcanzan la edad de graduación del bachillerato entre 2022 y 2028.

Al cierre de la entrevista, Noboa indicó que regresaría a Quito para continuar con sus actividades oficiales.

El Presidente también se refirió al ambiente electoral y sostuvo que el diálogo entre las autoridades y la ciudadanía debe mantenerse pese a las diferencias políticas.

Las próximas medidas que anunció durante la entrevista incluyen el mantenimiento eléctrico desde el 17 de octubre, las operaciones de seguridad entre el 1 y el 10 de noviembre y la ejecución de proyectos viales durante los siguientes 18 meses.

Daniel Noboa declaraciones; preguntas frecuentes

❓ ¿Cuándo habrá nuevos toques de queda en Ecuador en noviembre de 2026? El presidente Daniel Noboa anunció operaciones especiales contra el crimen organizado, con toques de queda entre el 1 y el 10 de noviembre de 2026.

Contexto: Las restricciones se aplicarán en provincias de la Costa ecuatoriana. El mandatario no especificó cuáles serán las provincias ni los horarios. Según sus declaraciones, los delitos disminuyeron un 40% durante el último toque de queda. ❓ ¿Qué dijo Daniel Noboa sobre los homicidios y la seguridad en Ecuador? Noboa afirmó que los homicidios disminuyeron de 146 casos en la semana 39 a 122 en la semana 41 de 2026.

Contexto: El presidente mencionó 127 homicidios en la semana 40 y 111 en la semana en curso, aunque no precisó el período exacto de esta última cifra. También aseguró que las extorsiones disminuyeron, sin presentar datos específicos. ❓ ¿Por qué Daniel Noboa anunció mantenimiento eléctrico desde el 17 de octubre? El Gobierno iniciará trabajos de mantenimiento e inversión en infraestructura eléctrica el sábado 17 de octubre de 2026 para preparar el sistema ante el fenómeno de El Niño.

Contexto: Noboa afirmó que las eventualidades en las redes eléctricas aumentaron de unas 20 diarias a entre 60 y 70. El mandatario identificó el período comprendido entre finales de noviembre de 2026 y febrero de 2027 como una etapa de mayor complejidad climática. ❓ ¿Cuánta generación eléctrica adicional anunció Daniel Noboa para Ecuador? Noboa aseguró que su Gobierno incorporó más de 400 megavatios (MW) de generación eléctrica y otorgó permisos para proyectos privados por más de 400 MW adicionales.

Contexto: El mandatario diferenció la incorporación de generación de las necesidades de mantenimiento de las redes de transmisión y distribución, que también requieren intervenciones para sostener el suministro. ❓ ¿Qué dijo Daniel Noboa sobre el número de empleados del Municipio de Quito? Noboa afirmó que el Municipio de Quito pasó de aproximadamente 5 000 empleados durante la administración de Paco Moncayo a más de 20 000 trabajadores en la actualidad.

Contexto: El presidente cuestionó el crecimiento del gasto corriente en los gobiernos autónomos descentralizados y defendió la denominada ley del 70/30. Las cifras corresponden a sus declaraciones y el texto no incluye una verificación independiente. ❓ ¿Qué prefecturas cuestionó Daniel Noboa por la prevención de inundaciones? El presidente cuestionó la preparación de las prefecturas de Los Ríos, Guayas y Santo Domingo ante las lluvias.

Contexto: Noboa sostuvo que los gobiernos locales deben atender el mantenimiento de quebradas, cauces, alcantarillado y otras infraestructuras dentro de sus competencias. También cuestionó el uso de los presupuestos municipales y provinciales. ❓ ¿Qué denunció Daniel Noboa sobre los hospitales públicos de Ecuador? Noboa denunció supuestas irregularidades relacionadas con la sustracción de medicamentos, el presunto robo de filtros de diálisis y el direccionamiento de pacientes hacia clínicas privadas.

Contexto: El mandatario vinculó estas supuestas prácticas con organizaciones criminales como Los Lobos y Los Choneros. También anunció esfuerzos para mejorar los controles de inventarios y la distribución de medicinas. La información no establece responsabilidades penales comprobadas. ❓ ¿Qué cambios plantea el Gobierno para la distribución de medicamentos en Ecuador? El Gobierno trabaja con empresas privadas en mecanismos para mejorar el control de inventarios y conocer la disponibilidad de medicamentos e insumos hospitalarios.

Contexto: Noboa aclaró que la propuesta no contempla entregar por completo la distribución al sector privado. También mencionó un sistema denominado ‘Dalus’, que, según sus declaraciones, funciona en 7 800 hospitales del mundo. ❓ ¿Cuántos jóvenes participarán en el programa Jóvenes en Acción de Ecuador? El programa Jóvenes en Acción contempla 700 000 beneficiarios de entre 18 y 29 años, con una inversión anunciada de 560 millones de dólares.

Contexto: Noboa explicó que 200 000 participantes recibirán capacitación durante dos meses en empresas privadas, con pagos a cargo del Estado. En Tungurahua existen 30 000 cupos y el mandatario señaló que todavía quedan plazas disponibles.

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