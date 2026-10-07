Daniel Noboa anuncia que bajará el precio de la gasolina y el diésel en Ecuador

Fecha de publicación: 7 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 7 de octubre de 2026

El presidente Daniel Noboa se pronunció este 7 de octubre de 2026 sobre el precio de la gasolina y el diésel en Ecuador. En un comunicado, anunció una reducción y vinculó la decisión con la necesidad de apoyar la economía de los ecuatorianos.

El Mandatario señaló que el precio del petróleo y el suministro de combustible están afectados a escala mundial. Frente a ese escenario, sostuvo que el país necesita el respaldo del Estado y de la empresa privada.

Cuánto bajarán la gasolina y el diésel en Ecuador, según Daniel Noboa

Noboa anunció que las gasolinas Extra y Ecopaís, así como el diésel, bajarán cuatro centavos. Presentó la medida como un beneficio para la ciudadanía.

El comunicado no precisa desde cuándo se aplicará la reducción ni detalla los precios finales de esos combustibles. Tampoco menciona cambios para la gasolina Súper.

“Bajaremos, en beneficio de la ciudadanía, el precio de los combustibles Ecopaís, Extra y diésel en 4 centavos”, señala el documento firmado por el presidente.

Un mensaje a las familias ecuatorianas. https://t.co/BAJRYvyR03 — Daniel Noboa Azin (@DanielNoboaOk) October 7, 2026

El mensaje político que acompañó el anuncio

Noboa también hizo un llamado a actuar como sociedad frente al crimen organizado y la corrupción, a los que calificó como amenazas para Ecuador.

Sin identificar a personas ni organizaciones, cuestionó a quienes, según afirmó, buscan un país en crisis para obtener otra oportunidad política. El Mandatario acusó a esas voces de haber dejado al país “en ruinas”.

Al cierre del comunicado, aseguró que continuará al servicio de las familias ecuatorianas y mencionó a los jóvenes, a las mujeres que no tuvieron oportunidades y a quienes esperan cambios en el país.

Cuáles son los precios de la gasolina en Ecuador

Las gasolinas Extra y Ecopaís cuestan 3,21 dólares por galón, mientras el diésel prémium se comercializa a 3,15 dólares por galón. Estos valores corresponden al período del 12 de septiembre al 11 de octubre de 2026.

En el caso de la gasolina Súper, el precio sugerido es de 4,89 dólares por galón. Su valor está liberado, por lo que puede variar entre estaciones de servicio.

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