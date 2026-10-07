Operativo Gran Fénix-Horizonte deja 11 detenidos de una facción de Los Lobos

Las autoridades encontraron marihuana, éxtasis, plantaciones, dinero en efectivo y seis vehículos durante las intervenciones realizadas.

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La Fiscalía General del Estado y la Policía Nacional ejecutaron esta madrugada el operativo Gran Fénix-Horizonte, tras 12 meses de investigación. Las instituciones realizaron 15 allanamientos y detuvieron, con fines de formulación de cargos, a 11 personas investigadas por presunta delincuencia organizada con fines de tráfico de drogas. La estructura operaba en Pichincha, Cotopaxi, Tungurahua y Santa Elena.

Entre los detenidos está Jonathan Obed Cepeda Reza, alias ‘El Parce’, considerado un objetivo de interés penal relevante y señalado como cabecilla de una facción de Los Lobos. También detuvieron a su hermana, quien estaría vinculada con abastecedores del norte del país. La investigación relaciona a esta estructura con robo a personas, extorsión, tráfico de sustancias catalogadas a fiscalización y blanqueo de capitales.

Los allanamientos se concentraron en Pichincha y Cotopaxi

La Fiscalía informó que la Unidad de Fiscalía, junto con la Policía Nacional, ejecutó los 15 allanamientos en Pichincha y Cotopaxi. Los agentes intervinieron inmuebles y bodegas que, según la investigación, serían utilizados para el acopio de sustancias ilícitas.

Durante las intervenciones, las autoridades levantaron varios indicios. Entre ellos constan drogas, plantaciones de marihuana y dinero en efectivo. El operativo contó con 100 policías y 14 fiscales.

La investigación policial establece que la estructura tenía presencia en cuatro provincias: Pichincha, Cotopaxi, Tungurahua y Santa Elena. En Quito operaba en sectores de La Delicia, Eugenio Espejo, Calderón, Eloy Alfaro y Los Chillos.

La organización también extendía sus actividades a los cantones de Salcedo, Ambato y Salinas. El cable policial señala que sus integrantes se dedicaban al robo a personas, la extorsión y el tráfico de sustancias catalogadas a fiscalización.

Las autoridades ejecutaron los allanamientos de manera simultánea como parte de la operación Gran Fénix-Horizonte. La Fiscalía indicó que las 11 personas quedaron detenidas con fines de formulación de cargos dentro de la investigación por presunta delincuencia organizada con fines de tráfico de drogas.

Alias ‘El Parce’ habría manejado más de USD 2 millones

Según las investigaciones, alias ‘El Parce’ dirigía la operación económica y el blanqueo de capitales de la estructura. La organización habría movido más de 2 millones de dólares mediante transferencias y depósitos bancarios.

Durante el operativo, los agentes encontraron 60 kilogramos de droga, entre marihuana y éxtasis. También incautaron dinero en efectivo y detuvieron seis vehículos.

La Policía señaló que estas acciones forman parte de la protección de Quito, conforme a una disposición del presidente Daniel Noboa. La institución afirmó que no permitirá que estructuras criminales amenacen la seguridad de los quiteños.

El operativo Gran Fénix-Horizonte permitió ejecutar 15 allanamientos y detener a 11 personas. La intervención se mantiene en desarrollo, mientras las autoridades avanzan con las actuaciones correspondientes dentro de la investigación.

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