Operativo Gran Fénix-Horizonte deja 11 detenidos de una facción de Los Lobos

Fecha de publicación: 7 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 6 de octubre de 2026

La Fiscalía General del Estado y la Policía Nacional ejecutaron esta madrugada el operativo Gran Fénix-Horizonte, tras 12 meses de investigación. Las instituciones realizaron 15 allanamientos y detuvieron, con fines de formulación de cargos, a 11 personas investigadas por presunta delincuencia organizada con fines de tráfico de drogas. La estructura operaba en Pichincha, Cotopaxi, Tungurahua y Santa Elena.

Entre los detenidos está Jonathan Obed Cepeda Reza, alias ‘El Parce’, considerado un objetivo de interés penal relevante y señalado como cabecilla de una facción de Los Lobos. También detuvieron a su hermana, quien estaría vinculada con abastecedores del norte del país. La investigación relaciona a esta estructura con robo a personas, extorsión, tráfico de sustancias catalogadas a fiscalización y blanqueo de capitales.

Los allanamientos se concentraron en Pichincha y Cotopaxi

La Fiscalía informó que la Unidad de Fiscalía, junto con la Policía Nacional, ejecutó los 15 allanamientos en Pichincha y Cotopaxi. Los agentes intervinieron inmuebles y bodegas que, según la investigación, serían utilizados para el acopio de sustancias ilícitas.

Durante las intervenciones, las autoridades levantaron varios indicios. Entre ellos constan drogas, plantaciones de marihuana y dinero en efectivo. El operativo contó con 100 policías y 14 fiscales.

La investigación policial establece que la estructura tenía presencia en cuatro provincias: Pichincha, Cotopaxi, Tungurahua y Santa Elena. En Quito operaba en sectores de La Delicia, Eugenio Espejo, Calderón, Eloy Alfaro y Los Chillos.

La organización también extendía sus actividades a los cantones de Salcedo, Ambato y Salinas. El cable policial señala que sus integrantes se dedicaban al robo a personas, la extorsión y el tráfico de sustancias catalogadas a fiscalización.

Las autoridades ejecutaron los allanamientos de manera simultánea como parte de la operación Gran Fénix-Horizonte. La Fiscalía indicó que las 11 personas quedaron detenidas con fines de formulación de cargos dentro de la investigación por presunta delincuencia organizada con fines de tráfico de drogas.

#ATENCIÓN | Esta madrugada, la #Unidot de #FiscalíaEc, junto con la Policía Nacional, ejecutó 15 allanamientos en #Pichincha y #Cotopaxi y detuvo —con fines de formulación de cargos— a 11 personas investigadas por presunta #DelincuenciaOrganizada con fines de #TráficoDeDrogas. https://t.co/jd90EBOkgi — Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) October 7, 2026

Alias ‘El Parce’ habría manejado más de USD 2 millones

Según las investigaciones, alias ‘El Parce’ dirigía la operación económica y el blanqueo de capitales de la estructura. La organización habría movido más de 2 millones de dólares mediante transferencias y depósitos bancarios.

Durante el operativo, los agentes encontraron 60 kilogramos de droga, entre marihuana y éxtasis. También incautaron dinero en efectivo y detuvieron seis vehículos.

La Policía señaló que estas acciones forman parte de la protección de Quito, conforme a una disposición del presidente Daniel Noboa. La institución afirmó que no permitirá que estructuras criminales amenacen la seguridad de los quiteños.

El operativo Gran Fénix-Horizonte permitió ejecutar 15 allanamientos y detener a 11 personas. La intervención se mantiene en desarrollo, mientras las autoridades avanzan con las actuaciones correspondientes dentro de la investigación.

OPERACIÓN GRAN FÉNIX – HORIZONTE OTRO GOLPE A LAS ECONOMÍAS CRIMINALES: CAE ALIAS “EL PARCE”, CABECILLA DE UNA RED DE EXTORSIÓN, ROBO, TRÁFICO DE DROGAS Y BLANQUEO DE CAPITALES Y OTROS DIEZ DETENIDOS QUE OPERABA EN CUATRO PROVINCIAS. Después de 12 meses de investigación, la Policía Nacional ejecutó el operativo “Gran Fénix – Horizonte”, en el que ejecutó 15 allanamientos simultáneos y 11 detenciones de una facción del Los Lobos que operaba en Pichincha, Cotopaxi, Tungurahua y Santa Elena, logrando la captura de Jonathan Obed Cepeda Reza, alias “El Parce”, considerado objetivo de interés penal relevante y señalado como cabecilla de la estructura. También fue detenida su hermana, vinculada con abastecedores del norte del país. Según las investigaciones, este sujeto dirigía la operación económica y el blanqueo de capitales, que movió más de USD 2 millones mediante transferencias y depósitos bancarios. La estructura se dedicaba a robo a personas, extorsión y tráfico de sustancias catalogadas a fiscalización, con presencia en sectores de Quito (la Delicia, Eugenio Espejo, Calderón, Eloy Alfaro, Los Chillos), así como los cantones de Salcedo, Ambato, Salcedo, Ambato y Salinas. Estas acciones son también parte de protección de Quito como lo dispuso el presidente Daniel Noboa y no permitiremos que amenacen la seguridad de los quiteños. Personal operativo: 100 policías Fiscales:14 Indicios: 60 kg de droga (marihuana y éxtasis) Dinero en efectivo 06 vehículos detenidos Operativo en desarrollo. — John Reimberg (@JohnReimberg) October 7, 2026

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