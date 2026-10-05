Presuntos miembros de Los Lobos habrían usado apps de transporte para robar autos en Quito

Fecha de publicación: 5 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 5 de octubre de 2026

10 personas de nacionalidad venezolana, de entre 18 y 52 años, fueron aprehendidas durante el operativo Atlas-150-ZI-DMQ, ejecutado por la Policía Nacional en Monjas, centro oriente de Quito. Según el reporte policial, estarían vinculadas con una facción de Los Lobos y con robos y extorsiones mediante el uso de armas de fuego.

Como resultado de la intervención, los agentes encontraron dos armas de fuego y 22 municiones. También recuperaron un vehículo y una motocicleta, y retuvieron otras dos motocicletas con fines investigativos.

Presunto uso de vehículos robados y plataformas de transporte

De acuerdo con la información policial, los aprehendidos habrían empleado vehículos reportados como robados y plataformas de transporte para contactar a posibles víctimas.

ATLAS-150-ZI-DMQ DESARTICULADA FACCIÓN DE LOS LOBOS EN QUITO. Continuamos con el Plan de Protección de Quito. Este operativo fue ejecutado por la Policía Nacional en el sector de Monjas, centro oriente de la ciudad, donde fueron apresadas diez personas de nacionalidad venezolana vinculadas a Los Lobos. Estas personas estarían relacionadas con robos y extorsiones utilizando armas de fuego, y habrían empleado vehículos reportados como robados y plataformas de transporte para contactar a posibles víctimas. Resultados: 10 aprehendidos, de entre 18 y 52 años. 2 armas de fuego y 22 municiones. 1 radio transceptor. 17 celulares, 1 tablet y 1 laptop. 1 vehículo recuperado 1 motocicleta recuperada 2 motocicletas retenidas con fines investigativos. Uno de los aprehendidos registra antecedentes/procesos relacionados con tráfico de sustancias sujetas a fiscalización. Todos fueron puestos a órdenes de la justicia para el debido proceso. Seguimos trabajando. — John Reimberg (@JohnReimberg) October 5, 2026

La Policía presentó el operativo como la desarticulación de una facción de Los Lobos en la capital. La intervención se desarrolló como parte del Plan de Protección de Quito.

Equipos electrónicos constan entre los resultados

Entre los elementos encontrados figuran 17 teléfonos celulares, una tablet, una laptop y un radio transceptor, además de las armas y municiones reportadas.

Uno de los aprehendidos registra antecedentes o procesos relacionados con tráfico de sustancias sujetas a fiscalización, según el reporte.

Las 10 personas quedaron a órdenes de la justicia para el debido proceso.

Pedían carreras por apps y habrían robado los vehículos en Quito; preguntas frecuentes

¿Qué ocurrió durante el operativo policial ejecutado en Monjas, Quito? La Policía Nacional aprehendió a 10 personas de nacionalidad venezolana durante el operativo ATLAS-150-ZI-DMQ en el sector de Monjas, en el centro oriente de Quito.

Según el reporte policial, estarían vinculadas con una facción de Los Lobos y con robos y extorsiones cometidos mediante el uso de armas de fuego. ¿Qué evidencias encontró la Policía durante el operativo? Los agentes encontraron dos armas de fuego y 22 municiones.

También constan 17 teléfonos celulares, una tablet, una laptop y un radio transceptor entre los elementos localizados durante la intervención. ¿Qué vehículos fueron recuperados o retenidos? La Policía recuperó un vehículo y una motocicleta.

Además, retuvo otras dos motocicletas con fines investigativos. ¿Cómo habrían contactado a sus posibles víctimas? egún la información policial, los aprehendidos habrían utilizado vehículos reportados como robados y plataformas de transporte para contactar a posibles víctimas.

La institución relaciona estas actividades con robos y extorsiones investigados en la capital. ¿Qué pasará con las 10 personas aprehendidas? Las 10 personas quedaron a órdenes de la justicia para el debido proceso.

Uno de los aprehendidos registra antecedentes o procesos relacionados con tráfico de sustancias sujetas a fiscalización, según el reporte policial.

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