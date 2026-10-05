Policía detiene en Quito a alias ‘Majin Buu’, presunto integrante de Los Lobos

Fecha de publicación: 5 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 5 de octubre de 2026

Un operativo de inteligencia permitió a la Policía Nacional detener a José R., alias ‘Majin Buu’, en Cotocollao, norte de Quito. Según las autoridades, el sospechoso sería integrante de Los Lobos y tendría una presunta vinculación con asaltos a mano armada registrados en la capital.

A través del Ministerio del Interior se informó sobre la captura del ciudadano de nacionalidad extranjera. Durante el procedimiento, los uniformados encontraron un arma de fuego, 30 municiones de distintos calibres, una motocicleta y un teléfono celular.

Labores de inteligencia permitieron localizar a alias ‘Majin Buu’

Para ubicar a José R., los agentes desarrollaron investigaciones y tareas de campo. Estas acciones permitieron localizarlo en Cotocollao, donde se ejecutó la detención.

De acuerdo con las autoridades, el sector figura entre las zonas priorizadas por la recurrencia de robos a personas y locales comerciales con armas de fuego.

Los informes de inteligencia también apuntaban a una presunta presencia de alias ‘Majin Buu’ en varios barrios del norte de Quito. Tanto ese señalamiento como su posible relación con asaltos corresponden a información de la investigación policial.

Más datalles sobre la aprehensión de alias "Majin Buu". #Boletín: https://t.co/64ER06Z4Uo #ServirYProtegerConFirmeza https://t.co/B7tuB77tdg — Policía Ecuador (@PoliciaEcuador) October 4, 2026

La identificación de personas presuntamente vinculadas con estructuras delictivas que operan en la capital fue el objetivo de estas labores, según la información oficial.

Un arma y 30 municiones constan entre los indicios

En poder del sospechoso, los policías encontraron un arma de fuego. A este hallazgo se sumaron 30 municiones de distintos calibres, que fueron registradas como indicios del operativo.

Una motocicleta y un teléfono celular también quedaron bajo custodia de las autoridades. Los elementos encontrados deberán someterse a los procedimientos correspondientes para establecer su relación con la investigación.

Tras la captura, el caso quedó en manos de las autoridades competentes para continuar el procedimiento y definir la situación jurídica del detenido. La Policía presentó esta intervención como parte de sus operativos focalizados en sectores prioritarios de Quito.

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