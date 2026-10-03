Policía libera a cuatro personas y detiene a 15 en operativos contra extorsiones y secuestros

Fecha de publicación: 3 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 3 de octubre de 2026

La Policía Nacional ejecutó seis operativos contra la extorsión y el secuestro extorsivo entre el 1 y el 3 de octubre de 2026 en Guayas y Los Ríos.

Las intervenciones dejaron 12 adultos aprehendidos, tres adolescentes aislados y cuatro víctimas liberadas, según información policial.

Los procedimientos, denominados Libertad 1094, 1095, 1097, 1099, 1100 y 1101, estuvieron relacionados con casos en los que las víctimas recibieron amenazas y exigencias económicas. En conjunto, los montos reclamados por los presuntos responsables alcanzaban los 147 000 dólares.

Operativos contra extorsiones en Durán y Guayaquil

En Durán, tres personas fueron aprehendidas en flagrancia en el sector El Recreo por su presunta participación en la extorsión de un comerciante.

Los responsables exigían 10 000 dólares mediante amenazas contra la víctima, sus familiares y trabajadores. La Policía incautó cuatro celulares, comprobantes de pago y una motocicleta, entre otros indicios.

Otro procedimiento se desarrolló en el sector Liga Cantonal de Durán. Un adolescente de 16 años fue aislado. Según la investigación, estaría relacionado con una extorsión de 4 000 dólares contra un comerciante. Dos teléfonos celulares y un panfleto quedaron como indicios.

Cinco personas fueron aprehendidas en flagrancia en Bastión Popular Norte, en Guayaquil. La Policía intervino por su presunta vinculación con amenazas contra un administrador. Le exigían 3 000 dólares. Durante el operativo se incautaron seis celulares, un arma de fuego, una alimentadora, 11 cartuchos y comprobantes de pago.

Cuatro víctimas de secuestro fueron liberadas

En Quevedo, unidades de la UNASE y el GOE intervinieron en el sector El Vergel y aprehendieron a dos personas. El operativo permitió liberar a tres víctimas de secuestro. Habían sido interceptadas cuando se dirigían a realizar labores agrícolas. Los captores presuntamente exigían 30 000 dólares.

GOLPE A LA EXTORSIÓN Y AL SECUESTRO: 15 APREHENDIDOS Y AISLADOS Y CUATRO VÍCTIMAS LIBERADAS



La Policía Nacional ejecutó seis operativos Libertad entre el 1 y el 3 de octubre en Guayas y Los Ríos, como parte de las acciones contra la extorsión y el secuestro extorsivo. 15… pic.twitter.com/zbInaNJIpm — John Reimberg (@JohnReimberg) October 3, 2026

Otro caso investigado en Los Ríos permitió localizar el 1 de octubre a una persona que permanecía secuestrada desde el 1 de septiembre. Por su liberación se exigían 50 000 dólares. Dos personas presuntamente relacionadas con este secuestro habían sido aprehendidas previamente durante las investigaciones.

Adolescentes aislados por presuntas extorsiones en Playas

En Playas, dos adolescentes de 14 y 16 años fueron aislados por su presunta participación en hechos extorsivos contra camiones de una empresa de bebidas que operaban en Playas y Posorja. La exigencia económica ascendía a 50 000 dólares y estaba acompañada de panfletos amenazantes.

Durante esta intervención, la Policía recuperó un vehículo e incautó dos motocicletas, dos celulares y dinero en efectivo. Los indicios recopilados quedaron a disposición de las autoridades encargadas de continuar las investigaciones.

Los operativos Libertad contra el secuestro y la extorsión concluyeron con los adultos aprehendidos y los adolescentes aislados puestos a órdenes de las autoridades competentes para el respectivo proceso legal.

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