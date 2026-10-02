Miembros de la Policía de Ecuador tendrán exámenes de rigor con EE.UU.

Fecha de publicación: 2 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 2 de octubre de 2026

La cooperación bilateral en materia de seguridad formalizó un nuevo instrumento operativo en la capital. Con la suscripción de la carta de implementación del programa Integridad Policial 360, los miembros de la Policía de Ecuador contarán con esquemas modernizados de supervisión, evaluación técnica y auditoría interna, orientados a frenar posibles intentos de penetración por parte de redes delictivas transnacionales, según informa EFE.

Nuevos centros de control para la Policía de Ecuador

El convenio suscrito en Quito contempla el fortalecimiento de la infraestructura institucional fuera de la zona central del país. Como parte del despliegue logístico, se aprobó la edificación y dotación técnica de dos centros regionales de control y confianza en las ciudades costeras de Guayaquil y Manta.

Según informó EFE, estas sedes permitirán descentralizar las tareas de inspección continua y ampliar la capacidad operativa de evaluación sobre los agentes desplegados en el litoral.

Certificación de poligrafistas y formación técnica

En la capital se adecuará un centro de formación especializada, a la par de la capacitación y certificación de 17 poligrafistas pertenecientes a la institución uniformada. La firma del acuerdo se desarrolló durante la clausura del Curso de Técnicas Avanzadas en Poligrafía, ejecutado bajo el respaldo del Plan de Acción Estados Unidos-Colombia (USCAP).

Hoy acompañamos al Ministro del Interior, John Reimberg, y al Comandante General de la Policía Nacional, Gral. Pablo Dávila, en dos hitos para la integridad policial en el Ecuador:



✅ La clausura del Curso de Técnicas Avanzadas en Poligrafía, implementado mediante el Plan de… pic.twitter.com/clZxM78rqC — US Embassy Ecuador (@USembassyEC) October 2, 2026

EFE informó que, en esta jornada académica culminaron su instrucción nueve uniformados policiales y cuatro delegados de la Armada nacional.

Mecanismos de evaluación toxicológica y financiera

El esquema de supervisión interna estandarizará diversos filtros de confiabilidad para los integrantes de la Policía de Ecuador. Los procedimientos abarcan evaluaciones poligráficas, análisis psicológicos, exámenes toxicológicos y revisiones de índole financiera destinadas a identificar inconsistencias patrimoniales o eventuales situaciones de riesgo en las filas.

Adicionalmente, EFE informó también que el plan incluye la provisión de equipos tecnológicos especializados y la digitalización de los procesos en el Centro de Control y Confianza, con la finalidad de optimizar el archivo de datos y el seguimiento de expedientes.

Criterios operativos y prevención de riesgos

Durante el acto oficial, el jefe de la misión diplomática estadounidense en el país, Lawrence Petroni, destacó que la integridad constituye un pilar operativo irremplazable, advirtiendo que una fuga de información sensible pone en riesgo las intervenciones de campo y la vida de los uniformados.

Por su parte, el ministro del Interior, John Reimberg, enfatizó que la custodia ética de los agentes resulta tan prioritaria como el combate frontal a las bandas en calles y fronteras, mientras que el comandante general de la Policía, Pablo Dávila, catalogó a estas herramientas como un paso decisivo para anticipar vulnerabilidades dentro de la Policía de Ecuador.

Alcance de la cooperación en seguridad bilateral

Este nuevo proyecto se articula dentro de las acciones conjuntas sostenidas entre ambos países durante los últimos años para enfrentar las actividades del narcotráfico.

El trabajo conjunto en el área de seguridad se ha consolidado mediante la entrega sistemática de equipamiento especializado y la provisión de asistencia técnica constante para las fuerzas de seguridad del territorio ecuatoriano.

Con información de EFE

Te recomendamos