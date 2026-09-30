12 policías están detenidos por presunta manipulación de evidencias y robo de vehículos

Fecha de publicación: 30 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 30 de septiembre de 2026

Doce policías detenidos deja un operativo ejecutado por la Fiscalía este 30 de septiembre de 2026, en varios sectores de Guayaquil, como parte de una investigación por presunta asociación ilícita.

Entre los detenidos figuran agentes en servicio activo y pasivo, quienes fueron aprehendidos durante 16 allanamientos.

Operativo en varios sectores de Guayaquil

El Ministerio Público informó que las intervenciones se realizaron en los sectores de La FAE, La Pradera, Vergeles, Alborada y en los bloques multifamiliares de la Policía Nacional.

Durante las acciones, agentes policiales del Grupo de Intervención y Rescate (GIR) y de la Fiscalía se incautaron teléfonos celulares, documentación relacionada con el caso y una arma de fuego.

Según la institución, la investigación se centra en la presunta manipulación de evidencias bajo custodia policial, así como en la presunta sustracción y comercialización de autopartes y vehículos que estaban en los patios de retención.

#ATENCIÓN | #Guayas: en el marco de una investigación por presunta #AsociaciónIlícita, 12 personas fueron detenidas —entre civiles y personal activo y pasivo de la Policía Nacional— durante el operativo liderado esta madrugada por #FiscalíaEc en varios sectores de #Guayaquil. pic.twitter.com/1Lq1fo9eRw — Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) September 30, 2026

Reacción de John Reimberg

El ministro del Interior, John Reimberg, se pronunció tras las detenciones y señaló que los aprehendidos son 10 policías en servicio activo y dos en servicio pasivo.

Para el funcionario, el operativo permitió atacar a agentes cuestionados. “La depuración policial es un compromiso firme, no hay espacio para la corrupción”, indicó en su cuenta de X.

Investigación por presunta asociación ilícita

Tras las detenciones, Reimberg difundió fotos de los sospechosos: una mujer y 11 hombres.

Los investigados fueron trasladados a las dependencias judiciales para que Fiscalía solicite iniciar un proceso penal en su contra por presunta asociació ilícita.

Otro investigación involucra a un policía

El 29 de septiembre se conoció otro caso en el que un policía fue detenido. En esa causa, la Fiscalía investiga al cabo segundo Juan Javier D. C., agente en servicio activo que asistió en calidad de miembro de la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Extorsión y Secuestros (Dinased) a una vivienda para intervenir en el levantamiento de un cadáver.

Según la indagación, el policía ahora procesado se habría apoderado de aproximadamente 5 990 dólares en efectivo que pertenecían a la persona que fue hallada sin vida. El dinero lo ocultó en el patrullero, pero una vecina del fallecido alertó sobre la falta de esos fondos y el uniformado admitió haber tomado esos billetes.

El agente Juan Javier fue detenido y enfrentará un procedimiento directo, al tratarse de un delito flagrante.

Más información de los operativos policiales en Ecuador

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