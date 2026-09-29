Una mujer fue asesinada dentro de un expreso escolar en Guayaquil

Fecha de publicación: 29 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 29 de septiembre de 2026

Una mujer fue asesinada la mañana de este martes 29 de septiembre de 2026 frente a una unidad educativa en Mucho Lote 2, en el norte de Guayaquil. El hecho violento se produjo cuando la víctima se encontraba subiendo a un expreso escolar, a aproximadamente a las 06:05.

Lo que se conoce del ataque

Según información preliminar, dos hombres que se movilizaban en una motocicleta interceptaron a la mujer cuando acababa de salir de una ciudadela privada ubicada frente al plantel educativo, en Mucho Lote 2.

El cuerpo sin vida de la víctima quedó dentro del expreso escolar, donde se subió sin evitar ser alcanzada por las balas. Según moradores del sector, se habrían escuchado de 6 a 8 disparos que se los propinaron dentro del automotor.

“Es demasiado triste ver tanta inseguridad, pudo haber sido el expreso de unos niños porque hay un colegio cerca”, expresó una moradora a RTS.

Al lugar llegó personal de Criminalística y Medicina Legal. En la carrocería del expreso se escucharon unos cinco proyectiles, entre ellos dos en la parte frontal, uno en el parabrisas posterior y otro en el costado del conductor; según información reporteada por Ecuavisa.

Intentaron salvarle la vida

Se encontraba aún con vida cuando paramédicos llegaron hasta el lugar en una ambulancia para auxiliarla, pero minutos después le indicaron a la Policía que había fallecido.

Familiares de la víctima llegaron al lugar, mientras que personal de Criminalística continuaba con los trabajos de recolección de evidencias con el cuerpo de la mujer aún dentro de la furgoneta.

La conductora, quien se encontraba a poco metros del expreso, salió ilesa de este ataque armado.

Se espera que las autoridades procedan con las investigaciones respectivas para dar con los responsables, para lo que se deberá estudiar las cámaras de seguridad instaladas en el sector.

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