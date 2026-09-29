Hallan dinamita y presunta ‘tussi’ en Quito en un inmueble vinculado con Los Lobos

Fecha de publicación: 29 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 29 de septiembre de 2026

La Policía Nacional encontró 24 tacos de dinamita y 37 fundas con una sustancia que podría ser Tussi durante un operativo en el Comité del Pueblo, en el norte de Quito. La intervención ocurrió el 27 de septiembre de 2026 y permitió la aprehensión de una mujer presuntamente vinculada con la organización criminal Los Lobos.

Los agentes de la Dirección General de Inteligencia ejecutaron el operativo Atlas-147 en un inmueble que, según las investigaciones, funcionaba como centro logístico de esta estructura delictiva. En el lugar aprehendieron a Alexandra S. C., alias ‘Mi Ney’, una ciudadana ecuatoriana que presuntamente operaba para una facción de Los Lobos en el norte de la capital.

Una mujer aprehendida y un presunto centro de acopio en Quito

Las investigaciones policiales permitieron identificar una vivienda en el sector Comité del Pueblo que presuntamente servía como punto de almacenamiento de sustancias sujetas a fiscalización y material explosivo.

Según la información que recopiló la Policía, la organización criminal habría utilizado este inmueble para guardar materiales destinados a sus actividades ilícitas.

Durante la intervención, los agentes aprehendieron a Alexandra S. C., conocida con el alias de ‘Mi Ney’. Los investigadores la identificaron como una presunta operadora de una facción del grupo armado organizado (GAO) Los Lobos, que tendría presencia en el norte de Quito.

La Policía considera que la intervención afectó un punto estratégico para el funcionamiento de esta estructura criminal. El operativo buscó limitar su capacidad logística y su presunto accionar delictivo en este sector de la ciudad.

Los explosivos y la presunta droga que encontró la Policía

Durante el registro del inmueble, los uniformados localizaron 24 explosivos tipo tacos de dinamita. También encontraron 37 fundas plásticas transparentes que contenían una sustancia de color rosado.

Los agentes identificaron preliminarmente esta sustancia como posible Tussi. Sin embargo, los análisis correspondientes deberán determinar su composición para confirmar de qué material se trata.

El hallazgo de los explosivos y la presunta droga forma parte de los resultados del operativo Atlas-147, que la Dirección General de Inteligencia desarrolló contra la estructura delictiva Los Lobos.

De acuerdo con la Policía Nacional, la intervención permitió afectar la capacidad logística de esta organización en el norte de Quito. La institución mantiene sus acciones investigativas y operativas contra las estructuras criminales como parte de sus esfuerzos para contribuir a la seguridad ciudadana.

DESARTICULAMOS CENTRO LOGÍSTICO Y APREHENDIMOS A ALIAS “MI NEY”, PRESUNTAMENTE VINCULADA A “LOS LOBOS”



La #PolicíaEcuador, en el sector Comité del Pueblo, Distrito La Delicia, #UIO, mediante acciones de Inteligencia, aprehendió a Alexandra S., alias “Mi Ney”, presunta operadora… pic.twitter.com/h6MzFYs62V — Policía Ecuador (@PoliciaEcuador) September 29, 2026

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