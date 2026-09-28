Ejército aprehende a dos personas presuntamente vinculadas a Los Lobos

Fecha de publicación: 28 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 28 de septiembre de 2026

El Ejército Ecuatoriano aprehendió a dos personas durante una operación militar realizada en el sector de San Martín de Porras, en Quito, la madrugada de este 28 de septiembre de 2026. Según la institución, la detención se dio gracias a la información de Inteligencia Militar.

Los aprehendidos fueron identificados como Vicente Daniel R., alias ‘R2’, y Damaris Sarahí C., alias ‘señora de la R’. Según la información obtenida durante la intervención, estarían vinculados Los Lobos y presuntamente se dedicarían al expendio de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización.

Operación militar se realizó en San Martín de Porras

Durante la operación militar, el personal del Ejército allanó un domicilio como parte de acciones orientadas al control y neutralización de actividades ilícitas.

En el inmueble fueron encontrados 100 gramos de una sustancia vegetal verdosa, presuntamente marihuana, y 125,5 gramos de una sustancia color crema, presuntamente cocaína en proceso.

El Ejército también reportó el decomiso de 38,2 gramos de una sustancia blanquecina, presuntamente cocaína procesada, además de una balanza que también fue encontrada en el inmueble.

Armas blancas y celulares fueron decomisados

Durante la intervención militar también fueron decomisadas cinco armas blancas, como cuchillos, una cámara de videovigilancia, una fosforera y dos pipas artesanales.

Entre los indicios constan además dos teléfonos celulares: uno de color azul y uno de color beige, según el reporte del Ejército Ecuatoriano.

El Ejército señaló que la intervención afectó una presunta estructura logística vinculada al GAO Los Lobos. La institución sostuvo que la operación busca contribuir a la seguridad de la ciudadanía.

#Quito | Fuerzas Armadas a través del Ejército Ecuatoriano, ejecutaron una operación en Quito, donde fueron aprehendidos Vicente R., alias “R2”, y Damaris C., alias “señora de la R”, presuntamente vinculados al GAO “Los Lobos”. Se decomisaron sustancias ilícitas y otros indicios. pic.twitter.com/AQ14WTq068 — Fuerzas Armadas del Ecuador (@FFAAECUADOR) September 28, 2026

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