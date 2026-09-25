Agentes desarman red de Los Lobos dedicada al robo de vehículos en Quito

Fecha de publicación: 25 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 25 de septiembre de 2026

Una investigación de cuatro meses orientada a neutralizar delitos violentos contra conductores en la capital derivó en un operativo simultáneo durante la madrugada de este viernes 25 de septiembre de 2026. Las unidades tácticas ejecutaron la operación Gran Fénix 58, permitiendo la captura de 10 personas vinculadas a una facción del grupo delictivo “Los Lobos” denominada “Invisibles”, estructura indagada formalmente por el robo de vehículos en Quito, receptación, tenencia de armas y secuestro extorsivo.

Cinco allanamientos por robo de vehículos en Quito

Las intervenciones se ejecutaron bajo la Estrategia Operacional 3D en cinco inmuebles ubicados en los distritos Los Chillos, Tumbaco, Eugenio Espejo y Eloy Alfaro. En estas incursiones coordinadas con unidades tácticas especializadas, los agentes detuvieron a ocho personas mediante órdenes judiciales y aprehendieron a dos en flagrancia.

Las averiguaciones determinaron que la organización planificaba el robo de vehículos en Quito atacando principalmente a conductores de plataformas digitales, a quienes intimidaban con pistolas y revólveres para despojarlos de sus automóviles y pertenencias personales.

Identidad y antecedentes de los ciudadanos detenidos

El grupo bajo custodia está integrado por nueve ecuatorianos y un extranjero. Entre ellos constan Yordy J. (32 años) y Juan M. (21 años), ambos catalogados como Individuos de Interés Penal Relevante (IIPR) con prontuario por asociación ilícita, receptación, armas y robo.

También fueron detenidos Edgar T. (37 años), quien registra causas por robo calificado, armas, violación e intimidación; Oscar S. (30 años, venezolano) e Inés B. (46 años), con registros por tráfico de sustancias; María V., con antecedentes por existencia del delito; junto a Ronny Z. y Juan C., quienes no registran procesos anteriores.

En flagrancia fueron interceptados Erick V. (29 años), con antecedentes por robo, y Andy A. (26 años), por tenencia de armas y receptación.

Evidencias, armamento y emulsión explosiva incautada

Durante las inspecciones en los cinco inmuebles, los equipos policiales recuperaron un vehículo con reporte de robo e incautaron un segundo automotor para investigaciones. Además, los peritos levantaron una pistola calibre 9 milímetros, un revólver calibre 22, una emulsión explosiva armada con dos cápsulas detonantes, cinco teléfonos celulares y una veintena de prendas de vestir relacionadas con los atracos.

Estos elementos frenan la logística armada que respaldaba el sistemático robo de vehículos en Quito y el microtráfico en las zonas intervenidas.

Canales habilitados para denuncias comunitarias

Tras la remisión de los 10 sospechosos ante los operadores de justicia para sus audiencias legales, las autoridades recordaron que la ciudadanía dispone de canales directos y confidenciales para alertar actividades sospechosas.

La población puede canalizar información delictiva a través de la línea telefónica 1800 DELITO, el número 131 o mediante el código QR del sistema de Proximidad Comunitaria Inteligente, con el fin de aportar al seguimiento de estructuras organizadas que atentan contra la seguridad urbana.

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