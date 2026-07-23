Mujer fue asaltada y perdió su vehículo durante robo armado en Quito este 23 de julio de 2026

Una conductora fue despojada de su vehículo durante un asalto armado ocurrido la mañana de este jueves 23 de julio de 2026 en el sector de Monjas, en el suroriente de Quito. La mujer acababa de descender de su vehículo y se disponía a ingresar a su vivienda cuando fue sorprendida por delincuentes que, bajo amenazas con armas de fuego, le robaron el automotor.

Aumento de robos de vehículos en Quito

El hecho quedó registrado por cámaras de seguridad del sector. En las imágenes se observa que los sospechosos se movilizaban en un vehículo tipo SUV negro y aprovecharon el momento en que la víctima se encontraba fuera de su automóvil para ejecutar elasalto. Tras cometer el robo, huyeron a bordo de ambos vehículos.

De acuerdo con los videos, al menos tres hombres descendieron portando armas de fuego. Bajo amenazas, obligaron a la mujer a alejarse del vehículo mientras uno de los sospechosos tomó el control de este. Los responsables abandonaron el sitio en cuestión de segundos.

Preocupación por la inseguridad en Monjas

Moradores de Monjas expresaron su preocupación por el incremento de hechos delictivos en la zona. Solicitaron mayor presencia de la Policía Nacional mediante patrullajes preventivos para reducir la incidencia de estos delitos. Este robo reaviva el debate sobre la inseguridad en Quito, especialmente en áreas como Monjas.

Como se publicó en este medio el 26 de mayo del 2026, según la Policía Nacional los delincuentes se demoran un minuto en el robo de carros y sus autopartes o accesorios.

Cómo prevenir robos de autos en Quito

Las autoridades recomiendan lo siguiente:

Mantén siempre las puertas cerradas y las ventanas subidas.

No dejes objetos visibles dentro del vehículo.

Estaciona en lugares bien iluminados y concurridos.

Utiliza sistemas de seguridad como alarmas y rastreadores GPS.

Evita compartir información sobre tu vehículo o tus rutinas diarias.

Información detallada sobre robos en Quito

Preguntas frecuentes sobre el robo de un vehículo en Monjas, Quito:

❓ ¿Qué ocurrió en el sector de Monjas este 23 de julio de 2026? Una mujer fue víctima de un robo armado cuando llegaba a su vivienda.

Según la información del artículo, la conductora descendió de su vehículo para ingresar a su casa cuando fue interceptada por varios hombres armados. Los delincuentes la amenazaron y se llevaron el automotor en pocos segundos. ❓ ¿Cómo ocurrió el robo del vehículo? Los asaltantes aprovecharon que la víctima ya estaba fuera del automóvil.

Las cámaras de seguridad muestran que los sospechosos llegaron en un vehículo tipo SUV negro. Al menos tres hombres descendieron con armas de fuego, obligaron a la conductora a alejarse del vehículo y uno de ellos escapó conduciendo el automóvil robado. ❓ ¿Qué preocupación tienen los moradores de Monjas? Denuncian un aumento de la inseguridad y piden mayor presencia policial.

Los habitantes del sector solicitaron que la Policía Nacional refuerce los patrullajes preventivos para reducir la incidencia de robos y otros delitos en la zona. ❓ ¿Qué medidas recomiendan las autoridades para prevenir el robo de vehículos? Adoptar medidas de seguridad y evitar exponer el vehículo a situaciones de riesgo.

Las recomendaciones incluyen mantener puertas y ventanas cerradas, no dejar objetos de valor a la vista, estacionar en lugares iluminados, utilizar alarmas o rastreadores GPS y evitar compartir información sobre las rutinas o características del vehículo. ❓ ¿Cuánto tiempo tardan los delincuentes en robar un vehículo, según la Policía Nacional? Aproximadamente un minuto.

El artículo recuerda que, según información publicada previamente por la Policía Nacional, los delincuentes pueden tardar alrededor de un minuto en cometer el robo de un vehículo o de sus autopartes y accesorios, lo que evidencia la rapidez con la que suelen actuar estos grupos delictivos.

Te recomendamos