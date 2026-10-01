Policía abatió a un hombre en Solanda, sur de Quito

Fecha de publicación: 1 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 1 de octubre de 2026

Un hombre fue abatido la madrugada del miércoles 30 de septiembre de 2026 en las calles Esteban Riera y Manuel Monteros, en el sector conocido como ‘La J’ de Solanda, en el sur de Quito, informó la Policía Nacional.

Según la versión proporcionada por la institución, un uniformado utilizó su arma de dotación e hizo un disparo contra el sospechoso.

Policía atribuye el hecho a una presunta agresión

De acuerdo con el reporte de Ramiro Arequipa, jefe del Distrito Eloy Alfaro, el hecho ocurrió durante un patrullaje realizado a la 01:00 de este jueves. A esa hora los uniformados observaron que el ahora fallecido, junto a otra persona, intentaban forzar las seguridades de los locales de ese sector comercial de la urbe.

En ese momento, los agentes abordaron a los sospechosos y mientras efectuaban la revisión de los mismos, uno de ellos habría intentado agredir al uniformado con una arma blanca. Según el oficial, el policía hizo uso legítimo de la fuerza y disparó para repelir el ataque.

Enseguida los uniformados dieron aviso a una ambulancia, pero los paramédicos verificaron que el sospechoso perdió la vida.

ABATIMOS A UN INDIVIDUO EN USO LEGÍTIMO DE LA FUERZA EN QUITO



En el sector de Solanda, nuestras unidades acudieron ante una alerta de un presunto robo en un local comercial. En el lugar fue localizado un vehículo sin placas y dos ciudadanos que salieron del establecimiento.



Uno… pic.twitter.com/tE7h0yDNdm — Policía Ecuador (@PoliciaEcuador) October 1, 2026

Otro sospechoso fue detenido

El fallecido fue trasladado en una unidad de Medicina Legal, mientras que su acompañante fue detenido y trasladado a las dependencias judicciales para su procesamiento legal.

En la ciudad está vigente el Plan de Protección de Quito, una estrategia de seguridad anunciada por el presidente Daniel Noboa el pasado 3 de agosto de 2026 para reforzar la seguridad en la capital mediante el despliegue adicional de policías y militares.

Más información de Seguridad

Te recomendamos