Operativo contra Los Lobos deja 16 detenidos y armas en Imbabura

Fecha de publicación: 19 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 19 de septiembre de 2026

Las acciones tácticas contra las estructuras delictivas de Los Lobos en el norte del país culminaron con capturas masivas durante el fin de semana. Un saldo de 16 detenidos en Imbabura fue el resultado de varias redadas ejecutadas entre el 18 y 19 de septiembre de 2026, sustentadas en el Decreto Ejecutivo 498 que norma el estado de excepción y el toque de queda focalizado.

Intervención de seguridad y 16 detenidos en Imbabura, presuntos integrantes de Los Lobos

Las incursiones se concentraron en los distritos Ciudad Blanca, Valle del Amanecer y Tierra del Sol mediante la acción conjunta de los ejes preventivo, investigativo y de inteligencia policial.

Los análisis técnicos determinaron el desplazamiento de redes criminales que intentaban movilizar y asentar sus actividades ilegales en esta provincia. Los allanamientos permitieron aprehender a 16 sospechosos, incluyendo a cuatro individuos presuntamente vinculados a la organización delictiva Los Lobos, además de una persona de interés penal que registraba una orden de captura vigente.

Objetivo judicial con sentencia de prisión y capturas conexas

Dentro del grupo de arrestados consta Juan Carlos A., de 43 años, clasificado como individuo de interés penal relevante y presunto integrante de Los Lobos.

El ciudadano mantiene antecedentes y procesos penales por tenencia de armas, tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, extorsión y robo.

Sobre él pesaba una orden judicial de detención para el cumplimiento de una sentencia ejecutoriada de siete años de privación de libertad, además de ser indagado por un hecho violento ocurrido en junio de 2026 en el sector de La Calle del Sabor, en Ibarra.

En los mismos operativos fueron aprehendidos Germán M., con antecedentes por tráfico y receptación; Robinson E., procesado por estafa y daño a bien ajeno; y Nixon G., con historial por robo y porte ilegal de armas y drogas. También se capturó a Jericó B., Jhostin M., Brayan G., Jordy L., Marck Á., Edwin C. y Jefferson A.

Incautación de fusiles de asalto y municiones de alto calibre

Las inspecciones en los inmuebles permitieron incautar un arsenal compuesto por seis armas de fuego: cuatro fusiles calibre 5.56, una carabina calibre .30 y una pistola calibre 9 milímetros. De manera complementaria, los agentes policiales decomisaron 614 cartuchos (468 balas calibre 5.56, 116 municiones 7.62 y 30 cartuchos .30), además de dos vehículos tipo camioneta y 10 teléfonos celulares que fueron ingresados a cadena de custodia para peritajes informáticos.

Decomiso de alcaloides y sacos con material mineralizado

En una intervención paralela en el distrito Tierra del Sol, en el sector de Imantag, fueron capturados Lesly S., Juan S., Malqui A., Edwin M. y R.C.K.A. por supuesto microtráfico de sustancias, hallando en su poder 18,41 gramos de cocaína, dos teléfonos y dinero en efectivo.

Asimismo, en un allanamiento en el sector Los Guabos, los uniformados localizaron 20 bultos con material presuntamente mineralizado, herramientas para procesos de fundición, 4 000 dólares en efectivo y una camioneta adicional.

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