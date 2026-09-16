Hallan sin vida a alias ‘Jeremy’, sobrino de Colón Pico

Fecha de publicación: 16 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 16 de septiembre de 2026

Jeremy Alfredo Jácome Buñay, alias ‘Gato Jeremy’ habría sido encontrado sin vida en un sector de la Virgen de Papallacta, al oriente de Quito. El hombre era sobrino de Fabricio Colón Pico, privado de su libertad desde el 2024.

El cadáver de alias ‘Gato Jeremy’ fue encontrado junto a otro cuerpo, el mismo que fue identificado como Kevin Ariel Morales Mosquera, de 23 años.

Cuerpos fueron encontrados en una zona rural

Los cadáveres fueron encontrados durante una inspección rutinaria por una zona rural de Tumbaco. Según información policial, los cuerpos fueron encontrados con varios impactos de balas en una vía del sector Virgen de Papallacta. El cuerpo de alias ‘Gato Jeremy’ fue encontrado con una laceración en su cuello.

Jeremy J. y Kevin Morales registraban antecedentes penales, y habrían sido miembros de la agrupación de delincuencia organizada Los Lobos.

Según información policial, el crimen habría ocurrido en la mañana del domingo 13 de septiembre.

Posibles causas del asesinato de alias ‘Gato Jeremy’

Las primeras investigaciones de la Policía clasifican el hecho como un asesinato que estaría relacionado con violencia criminal. Un presunto enfrentamiento entre estructuras delictivas por el control de territorios destinados a la venta de drogas, serían las causas de este hecho violento.

Detención y posterior libertad de alias ‘Gato Jeremy’

El pasado 18 de agosto la Policía había capturado a alias ‘Gato Jeremy’,s eñalado como presunto integrante y responsable extramuros del grupo armado organizado (GAO) Los Lobos, facción de Colón Pico.

La captura del sobrino de Colón Picho, alias ‘Gato Jeremy’, se produjo durante el operativo Atlas-124, ejecutado en Pichincha como parte del Plan de Protección Quito. Sin embargo, días depués recuperó su libertad dentro de un proceso por presunta tenencia no autorizada de armas.

Preguntas frecuentes sobre muerte de alias ‘Gato Jeremy’

❓ ¿Quién era alias ‘Gato Jeremy’, encontrado muerto en Quito?

Jeremy J., conocido como alias ‘Gato Jeremy’, era sobrino de Fabricio Colón Pico y había sido señalado por la Policía como presunto integrante de una facción de Los Lobos en Quito.

Jeremy fue detenido en agosto de 2026 durante un operativo en Pomasqui, donde la Policía reportó el decomiso de armas, municiones y teléfonos. Posteriormente quedó en libertad con medidas alternativas a la prisión preventiva.

❓ ¿Dónde fueron encontrados los cuerpos de alias ‘Gato Jeremy’ y Kevin Ariel Morales?

Los cuerpos fueron encontrados en una zona rural del sector Virgen de Papallacta, al oriente de Quito.

Según la información policial, ambos cadáveres fueron localizados durante una inspección rutinaria en una vía de esta zona. Los cuerpos presentaban heridas provocadas por disparos.

❓ ¿Cuándo habría ocurrido el crimen de alias ‘Gato Jeremy’ y Kevin Morales?

Según información policial, el crimen habría ocurrido durante la mañana del domingo 13 de septiembre de 2026.

Los cuerpos fueron localizados posteriormente durante una inspección en una zona rural de Tumbaco, en el sector de Virgen de Papallacta.

❓ ¿Quién era Kevin Ariel Morales Mosquera, el hombre encontrado junto a ‘Gato Jeremy’?

Kevin Ariel Morales Mosquera tenía 23 años y fue encontrado muerto junto a Jeremy J.

Según información policial, Morales también registraba antecedentes penales y habría estado vinculado a la organización delictiva Los Lobos, al igual que Jeremy.

❓ ¿Qué relación tenían alias ‘Gato Jeremy’ y Kevin Morales con Los Lobos?

Según información policial, ambos habrían sido miembros de Los Lobos y registraban antecedentes penales.

La Policía había señalado previamente a Jeremy como presunto integrante de una facción de esta organización en Quito y lo vinculaba con funciones operativas, financieras y logísticas.

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