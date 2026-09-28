John Reimberg habla de ‘Fito’, ‘Pipo’, Xavier Jordán y Rafael Correa durante operativo en Quito

Fecha de publicación: 28 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 28 de septiembre de 2026

El ministro del Interior, John Reimberg, recorrió este lunes 28 de septiembre de 2026 varios puntos del sector universitario de Quito como parte de los operativos de seguridad que ejecuta el Gobierno en la capital. Durante la intervención, el funcionario abordó otros casos que mantienen la atención de las autoridades ecuatorianas y habló sobre alias ‘Fito’, alias ‘Pipo’, Xavier Jordán y Rafael Correa.

Esposa e hija de alias ‘Fito’ permanecen en Colombia

Reimberg se refirió a la captura en Colombia de la esposa y una hija de José Adolfo Macías Villamar, alias ‘Fito’. Según el ministro, la operación contó con la participación de la Policía Nacional de Ecuador, el Centro Nacional de Inteligencia, el FBI y autoridades colombianas.

El funcionario las vinculó con la estructura financiera de Los Choneros. Según su versión, una de ellas manejaba las finanzas de la organización y otra tenía relación con supuesto lavado de dinero.

Reimberg también mencionó compañías y bienes incautados. Además, aseguró que durante el allanamiento las autoridades encontraron pesos colombianos y dólares.

Las dos mujeres permanecían bajo procedimiento en Colombia al momento de las declaraciones. El ministro dijo que espera su llegada a Ecuador hasta el martes 29 de septiembre. Según Reimberg, después de su arribo irían a la cárcel de máxima seguridad para mujeres conocida como La Roca.

Reimberg habla del proceso de alias ‘Pipo’

Durante el recorrido, Reimberg también respondió sobre el trámite relacionado con alias ‘Pipo’. El ministro señaló que durante septiembre se esperaba la revisión de una última petición presentada por él.

Según Reimberg, una vez que esa solicitud pase por revisión debería comenzar el proceso de extradición. A partir de ese momento, las autoridades ecuatorianas entrarían en coordinaciones para su traslado al país.

El ministro acusó a alias ‘Pipo’ y a sus abogados de intentar dilatar el proceso. También lo relacionó con más de 400 muertes en Ecuador y señaló que espera su traslado a la Cárcel del Encuentro. Estas afirmaciones corresponden a la versión que Reimberg dio durante el operativo.

Xavier Jordán espera una audiencia en Estados Unidos

Reimberg también se pronunció sobre Xavier Jordán y una eventual llegada a Ecuador. Según explicó, las autoridades esperan una audiencia relacionada con su permanencia en Estados Unidos.

El ministro afirmó que Jordán excedió el tiempo permitido de permanencia en ese país y señaló que esa situación constituye el motivo de una eventual deportación.

También dijo que Jordán cuenta con una notificación roja de Interpol. Reimberg expresó su expectativa de que la audiencia ocurra en poco tiempo y que posteriormente exista una decisión sobre su envío a Ecuador.

Reimberg responde sobre Rafael Correa y la Cárcel del Encuentro

Al final de sus declaraciones, Reimberg recibió una pregunta sobre si la Cárcel del Encuentro estaba lista para Rafael Correa.

El ministro respondió que el centro penitenciario está listo y señaló que todas sus celdas y camas tienen las mismas condiciones.

“Aquí no hay eso que construyeron en el pasado que para los que tenían plata les hacían lugares más cómodos y canchas de billar”, expresó Reimberg.

El funcionario indicó que existen 111 plazas disponibles en la cárcel y, ante la pregunta sobre Correa, agregó: “Cualquiera de esas puede ser para él”.

Operativo en Quito intervino bares y otros establecimientos

Las declaraciones ocurrieron durante un operativo en el sector universitario de Quito. Reimberg explicó que las autoridades ingresaron a un establecimiento donde encontraron menores de edad que consumían alcohol, universitarios y un ciudadano venezolano en situación migratoria irregular.

El establecimiento quedó clausurado. Según el ministro, las intervenciones buscan controlar lugares que relacionó con problemas como microtráfico, escopolamina, secuestros, extorsiones y reclutamiento.

Reimberg indicó que 100 miembros de la Policía Nacional participaron en el despliegue, junto con personal de Migración y de la Intendencia. También señaló que los controles revisan documentos de identidad, permisos de funcionamiento y vehículos.

El ministro explicó que escogieron esta zona por los problemas reportados por personas que viven y trabajan en el sector. Añadió que las denuncias ciudadanas que llegan mediante códigos QR sirven como insumo para las operaciones.

Reimberg señaló que el denominado Plan de Quito no tiene una fecha de finalización. Según dijo, los operativos continuarán durante el tiempo que las autoridades consideren necesario y los policías y militares destinados a estas acciones permanecerán en la capital.

Declaraciones de John Reimberg sobre Correa, ‘Fito’, Jordán y ‘Pipo’; preguntas frecuentes

❓ ¿Qué dijo John Reimberg sobre las dos mujeres que permanecían en Colombia? Reimberg señaló que las dos mujeres seguían bajo procedimiento en Colombia y esperaba su llegada a Ecuador hasta el martes 29 de septiembre.

Contexto: Según el ministro, después de su arribo irían a la cárcel de máxima seguridad para mujeres conocida como La Roca. ❓ ¿Qué encontraron las autoridades durante el allanamiento mencionado por Reimberg? El ministro aseguró que encontraron pesos colombianos y dólares.

Contexto: Reimberg también mencionó compañías y bienes incautados, aunque el texto no detalla sus características ni cantidades. ❓ ¿En qué estado se encuentra el proceso de alias ‘Pipo’? Reimberg señaló que durante septiembre se esperaba la revisión de una última petición presentada por alias ‘Pipo’.

Contexto: Según el ministro, después de esa revisión debería comenzar el proceso de extradición y las coordinaciones para trasladarlo a Ecuador. ❓ ¿Qué dijo Reimberg sobre una eventual llegada de Xavier Jordán a Ecuador? El ministro señaló que las autoridades esperan una audiencia relacionada con la permanencia de Jordán en Estados Unidos.

Contexto: Reimberg afirmó que Jordán excedió el tiempo permitido de permanencia en ese país y vinculó esa situación con una eventual deportación. También dijo que cuenta con una notificación roja de Interpol. ❓ ¿Qué respondió Reimberg sobre Rafael Correa y la Cárcel del Encuentro? Reimberg afirmó que el centro penitenciario está listo y que dispone de 111 plazas.

Contexto: Ante una pregunta específica sobre Correa, el ministro dijo que cualquiera de esas plazas podría ser para él y sostuvo que todas las celdas y camas tienen las mismas condiciones. ❓ ¿Qué ocurrió durante el operativo en el sector universitario de Quito? Las autoridades intervinieron establecimientos y clausuraron uno donde, según Reimberg, encontraron menores de edad que consumían alcohol.

Contexto: El ministro también mencionó la presencia de universitarios y de un ciudadano venezolano en situación migratoria irregular. ❓ ¿Cuántos policías participaron en el operativo en Quito? Reimberg indicó que participaron 100 miembros de la Policía Nacional.

Contexto: El despliegue también contó con personal de Migración y de la Intendencia. ❓ ¿Qué revisan las autoridades durante estos operativos en Quito? Los controles incluyen documentos de identidad, permisos de funcionamiento y vehículos.

Contexto: Reimberg explicó que las denuncias ciudadanas recibidas mediante códigos QR también sirven como insumo para las operaciones. ❓ ¿Hasta cuándo continuará el Plan de Quito? Reimberg señaló que el Plan de Quito no tiene una fecha de finalización.

Contexto: Según el ministro, los operativos continuarán mientras las autoridades lo consideren necesario y los policías y militares destinados a estas acciones permanecerán en la capital.

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