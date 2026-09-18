John Reimberg espera que la deportación de Xavier Jordán sea un proceso corto

Fecha de publicación: 18 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 18 de septiembre de 2026

El ministro del Interior, John Reimberg, espera que la deportación de Xavier Jordán se de en menos dé quince días. Esto tras su detención el pasado 16 de septiembre, en Miami, Estados Unidos.

Se espera que su proceso de deportación sea corto

“A todos les llega”, dijo Reimberg, al referirse de la detención de Jordán en Estados Unidos. El ministerio del Interior espera que su proceso de deportación se haga efectivo en menos de quince días. “Creemos que esto va a ser un proceso corto, donde él debería terminar pronto en un avión hacia el Ecuador”, expresó en una entrevista para Teleamazonas.

“Como decía Xavier Jordán, confío en la justicia de Estados Unidos”, acotó.

Reimberg recordó que la detención Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE). “La detención la hace ICE que son quienes detienen a las personas que están de manera irregular. Así como tenemos estos envíos cada cierto tiempo de ecuatorianos que están de forma irregular, yo creo que va a recibir un trato similar a esto”.

Así fue la captura de Xavier Jordán

Xavier Jordán fue detenido este miércoles 16 de septiembre de 2026 en Miami, Estados Unidos. Un video difundido en redes sociales mostró a agentes de ICE cuando aprehendieron al empresario ecuatoriano, quien enfrenta procesos por los casos Magnicidio FV y Metástasis.

Jordán permanece en Estados Unidos desde 2020. En octubre de 2025, agentes federales allanaron su residencia en Miami dentro de un operativo relacionado con las investigaciones que enfrenta. Su abogado confirmó ese procedimiento, pero entonces no se reportó una detención.

Xavier Jordán tiene prisión preventiva por el caso Magnicidio FV

En Ecuador, uno de los procesos contra Jordán corresponde al caso Magnicidio FV, que investiga el asesinato del excandidato presidencial Fernando Villavicencio.

La Fiscalía señala elementos que apuntarían a su supuesta participación como autor mediato del crimen.

El 29 de junio de 2026, el Tribunal Penal ratificó la prisión preventiva contra Jordán y otros procesados después de rechazar los recursos que presentaron sus defensas.

El caso Metástasis llevó a Ecuador a pedir su extradición

Jordán también enfrenta un proceso por presunta delincuencia organizada dentro del caso Metástasis.

En julio de 2026, la Corte Nacional de Justicia formalizó el pedido de extradición desde Estados Unidos para que comparezca ante la justicia ecuatoriana.

Ese antecedente coloca ahora la atención sobre la naturaleza del procedimiento ocurrido en Miami. Con la información disponible, todavía no se puede establecer una relación entre la intervención y la solicitud ecuatoriana.

Las autoridades estadounidenses y ecuatorianas deberán precisar la situación jurídica de Jordán y las razones del procedimiento. Esa información permitirá determinar los siguientes pasos y conocer si existe algún efecto sobre el proceso de extradición solicitado por Ecuador.

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