Xavier Jordán reaparece en video de la final del Mundial

Un nuevo video captó a Xavier Jordán en la final del Mundial 2026 en New Jersey, en Estados Unidos. Esta nueva aparición se da en medio del pedido de extradición de Ecuador por la investigación en su contra en el caso del asesinato del excandidato presidencial, Fernando Villavicencio.

Xavier Jordán fue visto en la final del Mundial

El procesado en el caso Magnicidio FV, Xavier Jordán, fue captado en un video mientras ingresaba a la final del Mundial disputada este domingo 19 de julio de 2026 en New Jersey.

En las imágenes, que duran menos de un minuto, se observa a un reportero acercarse a Jordán y preguntarle sobre el partido.

El hombre no se oculta de la cámara y se deja entrevistar. Viste una camiseta de España, pantaloneta y zapatos blancos.

📍 Xavier Jordán disfrutando de la final del mundial. Según el SRI no reporta cuánto dinero ha ganado en los últimos 10 años. pic.twitter.com/KuH18yYeEi — Politics Ec (@politicsecu) July 19, 2026

“Campéon, campeón España, con dos goles. Si gana, voy a celebrar en mi casa”, comenta, mientras se muestra sonriente; luego se retira.

El video fue socializado por la cuenta Politics Ec en redes sociales.

Primera aparición de Jordán en video

No es la primera vez que Xavier Jordán aparece en video durante este Mundial 2026. El sábado 11 de julio fue registrado en un video viral que lo mostraba en los accesos a un estadio de Miami.

En aquella ocasión, según reportó EL COMERCIO el 14 de julio de 2026, Jordán apareció casualmente mientras el actor Danilo Carrera y su hermano Felipe ingresaban a un partido entre Inglaterra y Noruega por los cuartos de final del campeonato.

Esa primera aparición desató una ola de especulaciones en redes sociales, donde los usuarios cuestionaron públicamente a Carrera y su hermano por estar cerca de Jordán, quien es figura central en investigaciones judiciales de alto perfil en Ecuador.

La agencia HUB Management, que representa a los actores, emitió un comunicado aclarando que Carrera y su hermano no tienen relación con Jordán, afirmando que su presencia fue “fortuita” y que ambos asistieron como invitados de una marca organizadora.

Xavier Jordán y el caso Villavicencio

Xavier Jordán permanece como figura central en la investigación del asesinato del periodista y candidato presidencial Fernando Villavicencio.

La Fiscalía General lo investiga en el caso ‘Magnicidio FV‘ por su presunta participación intelectual en el crimen cometido en 2023.

El caso Metástasis: narcotráfico y delincuencia organizada

Aparte del procesamiento por el asesinato de Villavicencio, Xavier Jordán enfrenta otra causa judicial en el caso ‘Metástasis‘, donde está investigado por presunta delincuencia organizada. En este proceso, la Fiscalía lo señala como supuesto socio de Leandro Norero, investigado por supuesto narcotráfico y conexiones con organizaciones criminales transnacionales.

En este mismo proceso judicial figuran como procesados el exministro del Interior José Serrano, Daniel Salcedo y presuntos cabecillas de la organización criminal Los Lobos.

Jordán ha rechazado las acusaciones en su contra, sosteniendo que los elementos presentados por la Fiscalía fueron forjados.

Extradición solicitada a EE.UU. y Venezuela

La Corte Nacional de Justicia ingresó formalmente el 14 de julio de 2026 la solicitud de extradición de Jordán y Ronny Aleaga, quien también se encuentra procesado en el caso Metástasis. La audiencia no ha podido instalarse debido a que ambos permanecen fuera del territorio ecuatoriano.

La solicitud de extradición fue emitida a Estados Unidos y Venezuela. Jordán también mantiene una orden de prisión preventiva vigente en Ecuador. A pesar de esta orden y del requerimiento judicial para su extradición, Jordán logró acceder a un evento de máxima seguridad en territorio estadounidense.