Agencia niega vínculos entre hermanos Carrera y Xavier Jordán

La agencia HUB Management emitió un comunicado para aclarar que el actor Danilo Carrera y su hermano Felipe no mantienen, ni han mantenido, ningún tipo de relación con Xavier Jordán. Esta aclaración llegó después de que un video se viralizara en redes sociales, generando comentarios sobre la presencia de los tres en un mismo lugar.

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Detalles del evento y aparición fortuita

Según explicó la agencia, los talentos representados por HUB Management asistieron al partido entre Inglaterra y Noruega como invitados de una marca, en una experiencia organizada para ese evento. Además, la agencia afirmó que Xavier Jordán apareció de manera fortuita en el video y pidió a los medios de comunicación y usuarios de redes sociales actuar con responsabilidad al difundir información.

Rechazo a las especulaciones

En su pronunciamiento, HUB Management consideró necesario aclarar la información que circuló durante las últimas horas en redes sociales. Reiteró que ninguno de sus representados mantiene o ha mantenido una relación personal, profesional o de cualquier otra naturaleza con la persona que aparece de forma casual en la grabación.

Solicitudes a los medios y usuarios

Además, HUB Management solicitó a los medios de comunicación y a los usuarios de redes sociales que se abstengan de realizar comentarios sin sustento. Finalmente, agradeció el respaldo y las muestras de cariño que sus talentos han recibido a través de sus plataformas digitales.

Contexto del video y procesos judiciales

El comunicado se difundió luego de que varios usuarios cuestionaran a Danilo Carrera y a su hermano por aparecer en un video donde también se observa a Xavier Jordán, quien está procesado en Ecuador por su presunta participación intelectual en el asesinato del periodista y excandidato presidencial Fernando Villavicencio.

Detalles del video grabado

La grabación se registró en uno de los accesos al estadio donde se disputó el partido entre Inglaterra y Noruega por los cuartos de final del Mundial 2026. El encuentro se jugó el sábado 11 de julio de 2026 en Miami, Estados Unidos. En el video, Danilo Carrera grababa a su hermano mientras ambos ingresaban al estadio. En ese momento, Xavier Jordán apareció en el fondo de la imagen mientras esperaba su turno para acceder a los graderíos.

Caso judicial contra Xavier Jordán

La difusión del registro coincidió con los procesos judiciales que enfrenta Jordán en Ecuador. La Fiscalía lo procesa en el caso Magnicidio FV por su supuesta participación intelectual en el asesinato de Fernando Villavicencio. Esa causa se encuentra en la etapa de audiencia preparatoria de juicio y sobre él pesa una orden de prisión preventiva.

Otros procesados en el caso

En ese mismo proceso también figuran como procesados el exministro del Interior José Serrano, Daniel Salcedo, y presuntos cabecillas de la organización criminal Los Lobos. Jordán ha rechazado las acusaciones en su contra, negando cualquier participación en el asesinato de Villavicencio y sostiene que los elementos de convicción presentados por la Fiscalía fueron forjados.

Causas adicionales contra Jordán

Aparte del caso Magnicidio FV, Xavier Jordán enfrenta otra causa en el caso Metástasis, donde espera un juicio por presunta delincuencia organizada. En este proceso, la Fiscalía lo señaló como supuesto socio de Leandro Norero, quien fue investigado por narcotráfico.

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