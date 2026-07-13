Xavier Jordán fue captado en un partido del Mundial 2026 en Miami

Un video registrado en uno de los accesos al estadio mostró a Xavier Jordán antes del partido entre Inglaterra y Noruega por los cuartos de final del Mundial 2026. El encuentro se disputó el sábado 11 de julio en Miami, Estados Unidos.

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Xavier Jordán apareció casualmente en un partido del Mundial 2026

La grabación surgió mientras el actor Danilo Carrera Huerta filmaba a su hermano. En el fondo de la imagen apareció Jordán, quien esperaba su turno para ingresar a los graderíos.

El registro se conoció mientras el procesado mantiene abiertas dos causas penales en Ecuador: los casos Magnicidio FV y Metástasis.

Tiene prisión preventiva por el caso Magnicidio FV

La Fiscalía procesa a Xavier Jordán por susupuesta participación intelectual en el asesinato del periodista y candidato presidencial Fernando Villavicencio.

El caso Magnicidio FV se encuentra en la etapa de audiencia preparatoria de juicio. Sobre Jordán pesa una orden de prisión preventiva.

Dentro de la misma causa también están procesados José Serrano, exministro del Interior; Daniel Salcedo; y presuntos cabecillas de Los Lobos.

Jordán ha negado cualquier participación en el asesinato de Villavicencio. Además, sostiene que los elementos de convicción presentados en su contra fueron forjados.

También está procesado en el caso Metástasis

Otra causa pendiente corresponde al caso Metástasis, en el cual Jordán espera un juicio por supuesta delincuencia organizada.

La Fiscalía lo señaló como supuesto socio de Leandro Norero, quien fue investigado por narcotráfico.

Xavier Jordán; preguntas frecuentes

❓¿Qué ocurrió con Xavier Jordán durante el Mundial 2026? Respuesta precisa:

Xavier Jordán fue captado en un video mientras esperaba ingresar al estadio antes del partido entre Inglaterra y Noruega. El encuentro se disputó el 11 de julio de 2026 en Miami, Estados Unidos.

Contexto:

La grabación fue realizada por el actor Danilo Carrera Huerta, quien filmaba a su hermano en uno de los accesos al escenario deportivo. Jordán apareció al fondo de la imagen.

El registro se conoció mientras mantiene abiertas dos causas penales en Ecuador: Magnicidio FV y Metástasis. ❓¿Quién es Xavier Jordán y en qué casos está procesado? Respuesta precisa:

Xavier Jordán está procesado en los casos Magnicidio FV y Metástasis. En el primero es investigado por su presunta participación intelectual en el asesinato de Fernando Villavicencio y en el segundo por presunta delincuencia organizada.

Contexto:

El caso Magnicidio FV se encuentra en la etapa de audiencia preparatoria de juicio. Sobre Jordán pesa una orden de prisión preventiva dentro de esa causa.

En Metástasis, la Fiscalía lo señaló como supuesto socio de Leandro Norero y Jordán espera un juicio. ❓¿Qué consecuencias jurídicas enfrenta Xavier Jordán en Ecuador? Respuesta precisa:

Xavier Jordán enfrenta una orden de prisión preventiva en el caso Magnicidio FV y un proceso pendiente de juicio en Metástasis. Estas medidas y etapas procesales no equivalen a una sentencia condenatoria.

Contexto:

En Magnicidio FV también están procesados José Serrano, Daniel Salcedo y presuntos cabecillas de Los Lobos.

Jordán ha negado cualquier participación en el asesinato de Villavicencio y sostiene que los elementos presentados en su contra fueron forjados. ❓¿Por qué genera interés que Xavier Jordán haya sido visto en Miami? Respuesta precisa:

El video genera interés porque muestra a Jordán en Estados Unidos mientras mantiene procesos penales abiertos y una orden de prisión preventiva en Ecuador. La grabación lo ubicó en un acceso al estadio antes de un partido del Mundial 2026.

Contexto:

La imagen no demuestra por sí sola ninguna nueva conducta penal ni modifica automáticamente su situación jurídica.

Su relevancia está en que permite conocer una aparición pública del procesado fuera de Ecuador mientras avanzan las causas en su contra. ❓¿Qué sigue en los procesos contra Xavier Jordán? Respuesta precisa:

El caso Magnicidio FV debe continuar con la audiencia preparatoria de juicio, mientras que en Metástasis Jordán espera ser juzgado por presunta delincuencia organizada.

Contexto:

En la audiencia preparatoria, la justicia deberá resolver aspectos procesales y determinar si existen elementos para avanzar a juicio en Magnicidio FV.

Hasta que exista una sentencia ejecutoriada, Jordán mantiene la presunción de inocencia en ambas causas.

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