Hija de Fernando Villavicencio acusa a Xavier Jordán de incumplir medidas protección

Tamia Villavicencio, hija del excandidato presidencial Fernando Villavicencio, denunció que Xavier Jordán, quien enfrenta cargos como presunto autor intelectual del asesinato de su padre, incumple de manera reiterada las medidas de protección vigentes a favor de ella y su hermana Amanda Villavicencio en Ecuador.

La acusación de la hija de Tamia Villavicencio contra Xavier Jordán por incumpliento de medidas de protección

A través de una publicación en sus redes sociales, Villavicencio aseguró que es falso que Jordán, procesado en el caso Magnicidio FV, las esté llevando ante la justicia de Estados Unidos.

Según sus declaraciones, el objetivo real sería obligarlas a comparecer en un proceso judicial en el que no son parte.

“Ha inventado una fábula en la que ‘nos está llevando ante la justicia en EE.UU.’. Nada más lejos de la realidad: lo que Jordán realmente buscaba era ‘obligarnos’ a acudir al estudio de Richard Díaz, en un caso en el que ni siquiera éramos parte”, manifestó.

Xavier Jordán tiene un pedido de extradición por parte de la Corte Nacional de Justicia a EE.UU., como informó EL COMERCIO el pasado 16 de julio.

Orden de protección judicial

Tamia Villavicencio mencionó que una jueza del condado de Miami-Dade emitió una orden de protección a favor de ambas hermanas.

Según su versión, la magistrada determinó que el requerimiento presentado por Xavier Jordán para que rindieran declaración “solo serviría para hostigar a estas partes no involucradas”.

La jueza identificada por Villavicencio es Vivianne Del Rio, y la resolución se emitió dentro del caso denominado Jordán vs. Diana Salazar, que se tramita en Estados Unidos.

Cuestionamientos a la actuación de Jordán

Villavicencio cuestionó la actuación de Jordán frente a las disposiciones judiciales estadounidenses. “Este señor, que tanto presume de la justicia en EE.UU., ignora por completo lo que disponen sus propias autoridades cuando le conviene”, escribió.

Contexto del caso

Xavier Jordán es investigado en Ecuador por su posible implicación en el asesinato de Fernando Villavicencio, ocurrido el 9 de agosto de 2023, durante un acto político en Quito. Hasta el momento, no se ha difundido una respuesta pública de Jordán respecto a las declaraciones emitidas por Tamia Villavicencio.

Documentación presentada por Tamia Villavicencio

La hija de Fernando Villavicencio también difundió la resolución emitida por la autoridad judicial estadounidense como sustento de sus declaraciones.

Esta acción busca evidenciar el incumplimiento por parte de Jordán y reforzar su posición sobre las medidas de protección establecidas.

Investigaciones relacionadas con el asesinato

Xavier Jordán figura entre las personas procesadas e investigadas por la Fiscalía ecuatoriana dentro del caso del asesinato de Fernando Villavicencio denominado Magnicidio FV.

Hasta ahora, no se ha informado sobre un pronunciamiento público por parte de Jordán respecto a las declaraciones realizadas por Tamia Villavicencio ni sobre la resolución judicial mencionada.

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