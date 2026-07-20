Hija de Fernando Villavicencio vincula a Pabel Muñoz con Xavier Jordán

Tamia, hija de Fernando Villavicencio, vinculó al alcalde de Quito, Pabel Muñoz, con el procesado Xavier Jordán, tomando como base chats que ya estarían peritados dentro del caso Magnicidio FV, en el que la Fiscalía investiga la autoría intelectual y el financiamiento del asesinato de su padre.

Los chats expuestos por la hija de Fernando Villavicencio

El pasado sábado 18 de julio de 2026, Tamia Villavicencio expuso una parte de los chats que se investigan en el caso Magnicidio FV.

Según explicó, se trata de una conversación en el teléfono celular de la esposa del exministro del Interior y también procesado, José Serrano, registrada el 14 de agosto de 2023, cinco días después del asesinato del excandidato presidencial.

Conversación entre los usuarios @8 y Xavier Jordán

En su publicación, Tamia Villavicencio mostró mensajes del usuario @8 (propietario del celular) que, según señala, correspondería a María Paula Christiansen, pareja del exministro José Serrano.

Este usuario se dirigió a Xavier Jordán diciendo que necesita “un favor del Pabel”.

El mensaje decía: “Necesito un favor del Pabel. Que le saque a una tipa que se llama Karla E.. Pero de ya”. A lo que Jordán respondió: “¿Y dónde está esa tipa?”.

Implicaciones y reacciones

La supuesta usuaria @8 indicó que Karla E. se encontraba en ConQuito, empresa del Municipio de Quito, y que le habría entregado contratos de seguridad reservados “del ministerio” a Fernando Villavicencio.

Posteriormente, tras mencionar otros cargos ocupados por Karla E., Xavier Jordán respondió: “Ya le dije mañana Hagen la inteligencia”.

Frente a este chat, Tamia Villavicencio expresó: “Las hilachas de la democracia que dejaron ustedes Pabel Muñoz. Ojalá pronto se investiguen todos los delitos del celular de la esposa de José Serrano. ¿Cómo así usted respondía a los pedidos de Xavier Jordán como si fuera su comandante?”.

Además, agregó: “Es información peritada y parte del expediente fiscal del Caso Magnicidio FV. Por hablar de esto nos amenazaron de muerte. Definitivamente no se merecen estar en una papeleta nunca más”.

Respuesta del Municipio de Quito

El alcalde de Quito, Pabel Muñoz, no ha respondido directamente a esta publicación.

Sin embargo, el Municipio, a través de Comunicación, señaló: “El alcalde no se pronunciará sobre publicaciones de terceros relacionadas con personas y hechos ajenos a la administración municipal. No corresponde emitir criterios sobre algo que no ha sucedido. No habrá pronunciamiento alguno sobre interpretaciones difundidas en redes sociales”.