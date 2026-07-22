Concejal de Quito exige a Pabel Muñoz aclarar supuesto pedido de Xavier Jordán

El concejal Michael Aulestia solicitó información sobre una desvinculación laboral en Quito, tras la difusión de chats que indicarían una presunta intervención de Xavier Jordán, quien se encuentra prófugo de la justicia. Este miércoles 22 de julio de 2026, el edil informó que presentó requerimientos a la Corporación de Promoción Económica ConQuito y a la Dirección Metropolitana de Talento Humano para conocer las circunstancias del caso.

Información solicitada por Michael Aulestia sobre una supuesta desvinculación

Según el comunicado difundido por Aulestia, los mensajes conocidos públicamente contendrían indicios de queJordán habría solicitado favores relacionados con la salida de una personaque trabajaba en el Municipio de Quito. El concejal pidió a las dos entidades municipales que informen sobre:

El tiempo de prestación de servicios de la persona involucrada.

La modalidad de contratación.

Las razones por las que terminó la relación laboral.

La identificación del funcionario que habría dispuesto la desvinculación.

Demandas a la administración de Pabel Muñoz

Aulestia sostuvo que el Municipio debe aclarar si la decisión se tomó con base en criterios técnicos y legales o si existieron influencias externas. Además, pidió al alcalde Pabel Muñoz pronunciarse sobre lasinterrogantes planteadas.

#Quito| Es sumamente grave lo que denuncia @TamiaVillavice1.

Ejerciendo mi facultad de fiscalización, he pedido información a CONQUITO en la que deberán precisar el tiempo de la relación laboral, el motivo de la terminación laboral de la ex funcionaria y quién lo ordenó. https://t.co/A3gEvuc0KU pic.twitter.com/OmqePyylUr — Michael Aulestia 🇪🇨 (@mikeaulestia) July 22, 2026

El comunicado no incluye una respuesta del Municipio de Quito, ConQuito ni la Dirección Metropolitana de Talento Humano sobre los señalamientos. Tampoco presenta una contestación de Xavier Jordán acerca de la supuesta solicitud mencionada por el concejal.

Las afirmaciones corresponden al pronunciamiento de Aulestia y deberán contrastarse con la documentación solicitada a las dependencias municipales.

Xavier Jordán, Municipio de Quito y Pabel Muñoz; preguntas frecuentes

❓¿Qué ocurrió con la desvinculación laboral investigada por Michael Aulestia? El concejal Michael Aulestia solicitó información sobre la salida de una persona que trabajaba en el Municipio de Quito, después de la difusión de chats que señalarían una presunta intervención de Xavier Jordán.

El requerimiento fue dirigido a ConQuito y a la Dirección Metropolitana de Talento Humano para esclarecer cómo y por qué terminó la relación laboral. ❓¿Qué información pidió Michael Aulestia al Municipio de Quito? Aulestia solicitó conocer cuánto tiempo trabajó la persona involucrada, bajo qué modalidad fue contratada y cuáles fueron las razones de su desvinculación.

También pidió que se identifique al funcionario que habría dispuesto la salida y que se determine si la decisión respondió a criterios técnicos y legales. ❓¿Qué relación tendría Xavier Jordán con la desvinculación? Según el pronunciamiento del concejal, los chats difundidos contendrían indicios de que Xavier Jordán habría solicitado favores relacionados con la salida de una persona vinculada al Municipio.

Esa versión no ha sido comprobada y deberá contrastarse con la documentación solicitada y con las respuestas de las entidades municipales. ❓¿Qué pidió Michael Aulestia al alcalde Pabel Muñoz? El concejal pidió a Pabel Muñoz que se pronuncie sobre las circunstancias de la desvinculación y aclare si existieron influencias externas en la decisión.

Hasta el momento, el comunicado de Aulestia no incluye una respuesta del alcalde ni de las dependencias municipales consultadas. ❓¿Qué sigue ahora en este caso? ConQuito y la Dirección Metropolitana de Talento Humano deberán responder los requerimientos presentados por el concejal.

Con esa información se podrá establecer quién ordenó la desvinculación, cuáles fueron sus fundamentos y si existieron elementos ajenos a los procedimientos administrativos.

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