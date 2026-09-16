Xavier Jordán fue detenido en Miami este 16 de septiembre de 2026

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Xavier Jordán fue detenido este miércoles 16 de septiembre de 2026 en Miami, Estados Unidos. Un video difundido en redes sociales muestra a agentes durante la intervención al empresario ecuatoriano, quien enfrenta procesos por los casos Magnicidio FV y Metástasis. Las circunstancias del procedimiento todavía no cuentan con una explicación oficial.
Los reportes conocidos hasta el momento no identifican a la agencia estadounidense que intervino a Jordán. Tampoco precisan la figura jurídica que motivó el procedimiento.
Este punto resulta clave para determinar qué camino podría seguir su situación en Estados Unidos. Entre los escenarios pendientes de aclaración constan un procedimiento migratorio, una investigación federal estadounidense o una posible relación con el proceso de extradición solicitado desde Ecuador.
Jordán permanece en Estados Unidos desde 2020. En octubre de 2025, agentes federales allanaron su residencia en Miami dentro de un operativo relacionado con las investigaciones que enfrenta. Su abogado confirmó ese procedimiento, pero entonces no se reportó una detención.
En Ecuador, uno de los procesos contra Jordán corresponde al caso Magnicidio FV, que investiga el asesinato del excandidato presidencial Fernando Villavicencio.
La Fiscalía señala elementos que apuntarían a su supuesta participación como autor mediato del crimen.
El 29 de junio de 2026, el Tribunal Penal ratificó la prisión preventiva contra Jordán y otros procesados después de rechazar los recursos que presentaron sus defensas.
Jordán también enfrenta un proceso por presunta delincuencia organizada dentro del caso Metástasis.
En julio de 2026, la Corte Nacional de Justicia formalizó el pedido de extradición desde Estados Unidos para que comparezca ante la justicia ecuatoriana.
Ese antecedente coloca ahora la atención sobre la naturaleza del procedimiento ocurrido en Miami. Con la información disponible, todavía no se puede establecer una relación entre la intervención y la solicitud ecuatoriana.
Las autoridades estadounidenses y ecuatorianas deberán precisar la situación jurídica de Jordán y las razones del procedimiento. Esa información permitirá determinar los siguientes pasos y conocer si existe algún efecto sobre el proceso de extradición solicitado por Ecuador.
Xavier Jordán fue detenido el miércoles 16 de septiembre de 2026 en Miami, Estados Unidos.
Contexto: Un video difundido en redes sociales muestra a agentes durante la intervención. Las circunstancias del procedimiento todavía no cuentan con una explicación oficial.
Hasta el momento no se conoce la figura jurídica que motivó el procedimiento.
Contexto: Los reportes tampoco identifican a la agencia estadounidense que intervino. Está pendiente determinar si corresponde a un procedimiento migratorio, una investigación federal o si guarda relación con la extradición solicitada por Ecuador.
Jordán enfrenta procesos por los casos Magnicidio FV y Metástasis.
Contexto: En Magnicidio FV, la Fiscalía señala elementos que apuntarían a su supuesta participación como autor mediato del asesinato de Fernando Villavicencio. En Metástasis enfrenta un proceso por presunta delincuencia organizada.
Sí. Jordán tiene prisión preventiva dentro del caso Magnicidio FV.
Contexto: El 29 de junio de 2026, el Tribunal Penal ratificó la medida contra Jordán y otros procesados después de rechazar los recursos de sus defensas.
Sí. La Corte Nacional de Justicia formalizó en julio de 2026 el pedido de extradición desde Estados Unidos.
Contexto: La solicitud corresponde al caso Metástasis y busca que Jordán comparezca ante la justicia ecuatoriana.
Todavía no se puede establecer una relación entre ambos procedimientos.
Contexto: Las autoridades estadounidenses y ecuatorianas deberán precisar las razones de la intervención y si existe algún efecto sobre la solicitud de extradición.
Jordán permanece en Estados Unidos desde 2020.
Contexto: En octubre de 2025, agentes federales allanaron su residencia en Miami dentro de un operativo relacionado con las investigaciones que enfrenta. En esa ocasión no se reportó una detención.
Falta conocer qué autoridad ejecutó la intervención, cuál fue su fundamento jurídico y qué ocurrirá con Jordán.
Contexto: Esa información permitirá establecer los siguientes pasos y determinar si el procedimiento tiene relación con el pedido de extradición presentado por Ecuador.