Xavier Jordán fue detenido en Miami este 16 de septiembre de 2026

Fecha de publicación: 16 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 16 de septiembre de 2026

Xavier Jordán fue detenido este miércoles 16 de septiembre de 2026 en Miami, Estados Unidos. Un video difundido en redes sociales muestra a agentes durante la intervención al empresario ecuatoriano, quien enfrenta procesos por los casos Magnicidio FV y Metástasis. Las circunstancias del procedimiento todavía no cuentan con una explicación oficial.

Qué se sabe de la captura de Xavier Jordán en Miami

Los reportes conocidos hasta el momento no identifican a la agencia estadounidense que intervino a Jordán. Tampoco precisan la figura jurídica que motivó el procedimiento.

Este punto resulta clave para determinar qué camino podría seguir su situación en Estados Unidos. Entre los escenarios pendientes de aclaración constan un procedimiento migratorio, una investigación federal estadounidense o una posible relación con el proceso de extradición solicitado desde Ecuador.

Jordán permanece en Estados Unidos desde 2020. En octubre de 2025, agentes federales allanaron su residencia en Miami dentro de un operativo relacionado con las investigaciones que enfrenta. Su abogado confirmó ese procedimiento, pero entonces no se reportó una detención.

Xavier Jordán tiene prisión preventiva por el caso Magnicidio FV

En Ecuador, uno de los procesos contra Jordán corresponde al caso Magnicidio FV, que investiga el asesinato del excandidato presidencial Fernando Villavicencio.

La Fiscalía señala elementos que apuntarían a su supuesta participación como autor mediato del crimen.

El 29 de junio de 2026, el Tribunal Penal ratificó la prisión preventiva contra Jordán y otros procesados después de rechazar los recursos que presentaron sus defensas.

El caso Metástasis llevó a Ecuador a pedir su extradición

Jordán también enfrenta un proceso por presunta delincuencia organizada dentro del caso Metástasis.

En julio de 2026, la Corte Nacional de Justicia formalizó el pedido de extradición desde Estados Unidos para que comparezca ante la justicia ecuatoriana.

Ese antecedente coloca ahora la atención sobre la naturaleza del procedimiento ocurrido en Miami. Con la información disponible, todavía no se puede establecer una relación entre la intervención y la solicitud ecuatoriana.

Las autoridades estadounidenses y ecuatorianas deberán precisar la situación jurídica de Jordán y las razones del procedimiento. Esa información permitirá determinar los siguientes pasos y conocer si existe algún efecto sobre el proceso de extradición solicitado por Ecuador.

Detención de Xavier Jordán; preguntas frecuentes

❓ ¿Qué pasó con Xavier Jordán en Miami? Xavier Jordán fue detenido el miércoles 16 de septiembre de 2026 en Miami, Estados Unidos.

Contexto: Un video difundido en redes sociales muestra a agentes durante la intervención. Las circunstancias del procedimiento todavía no cuentan con una explicación oficial. ❓ ¿Por qué detuvieron a Xavier Jordán en Estados Unidos? Hasta el momento no se conoce la figura jurídica que motivó el procedimiento.

Contexto: Los reportes tampoco identifican a la agencia estadounidense que intervino. Está pendiente determinar si corresponde a un procedimiento migratorio, una investigación federal o si guarda relación con la extradición solicitada por Ecuador. ❓ ¿Qué procesos enfrenta Xavier Jordán en Ecuador? Jordán enfrenta procesos por los casos Magnicidio FV y Metástasis.

Contexto: En Magnicidio FV, la Fiscalía señala elementos que apuntarían a su supuesta participación como autor mediato del asesinato de Fernando Villavicencio. En Metástasis enfrenta un proceso por presunta delincuencia organizada. ❓ ¿Xavier Jordán tiene prisión preventiva en Ecuador? Sí. Jordán tiene prisión preventiva dentro del caso Magnicidio FV.

Contexto: El 29 de junio de 2026, el Tribunal Penal ratificó la medida contra Jordán y otros procesados después de rechazar los recursos de sus defensas. ❓ ¿Ecuador pidió la extradición de Xavier Jordán? Sí. La Corte Nacional de Justicia formalizó en julio de 2026 el pedido de extradición desde Estados Unidos.

Contexto: La solicitud corresponde al caso Metástasis y busca que Jordán comparezca ante la justicia ecuatoriana. ❓ ¿La detención de Xavier Jordán está relacionada con su extradición a Ecuador? Todavía no se puede establecer una relación entre ambos procedimientos.

Contexto: Las autoridades estadounidenses y ecuatorianas deberán precisar las razones de la intervención y si existe algún efecto sobre la solicitud de extradición. ❓ ¿Desde cuándo permanece Xavier Jordán en Estados Unidos? Jordán permanece en Estados Unidos desde 2020.

Contexto: En octubre de 2025, agentes federales allanaron su residencia en Miami dentro de un operativo relacionado con las investigaciones que enfrenta. En esa ocasión no se reportó una detención. ❓ ¿Qué falta conocer sobre la situación de Xavier Jordán? Falta conocer qué autoridad ejecutó la intervención, cuál fue su fundamento jurídico y qué ocurrirá con Jordán.

Contexto: Esa información permitirá establecer los siguientes pasos y determinar si el procedimiento tiene relación con el pedido de extradición presentado por Ecuador.

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