Vamos a llegar a ellos donde se escondan advierte Reimberg tras caso Jordán

Fecha de publicación: 16 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 16 de septiembre de 2026

“Vamos a llegar a ellos donde se escondan“. Con esa advertencia, el ministro del Interior, John Reimberg, se pronunció sobre la detención de Xavier Jordán en Miami y pidió aguardar las decisiones de las autoridades estadounidenses para conocer el alcance del procedimiento.

Reimberg pide esperar a EE.UU. tras la detención de Xavier Jordán en Miami

Al ser consultado sobre el operativo en territorio estadounidense, Reimberg ratificó la línea de acción del Ejecutivo: “Yo, lo que le puedo decir, lo único que le voy a decir al respecto, yo he sido siempre sumamente claro: es cuestión de tiempo. Es cuestión de tiempo, este es un país que está enfrentando al crimen organizado, este es un país decidido, un gobierno decidido a enfrentar al crimen organizado. Hemos sido claros que donde estén, donde se escondan, vamos a llegar a ellos. Así que lo que ustedes han podido ver, esperemos un poco de tiempo para que podamos comentar al respecto“.

Ante la pregunta de si la acción correspondía al mismo procedimiento que se aplicó al exministro José Serrano, el ministro Reimberg matizó el alcance de la medida: “Yo diría que quizás puede ser un poco distinto, pero nuevamente vamos a dejar que pasen algunas horas para que podamos ver los siguientes pasos por parte de las autoridades norteamericanas”.

Acusación por autoría mediata en el asesinato de Fernando Villavicencio

En Ecuador, Jordán mantiene causas judiciales en trámite. Una de las investigaciones de mayor connotación es el caso Magnicidio FV, proceso penal que indaga el asesinato del excandidato presidencial Fernando Villavicencio.

En este expediente, la Fiscalía General del Estado apunta a su presunta participación como autor mediato del crimen. Como medida cautelar, el pasado 29 de junio de 2026, un Tribunal Penal ratificó la orden de prisión preventiva en su contra tras desestimar los recursos presentados por su defensa.

Pedido de extradición activo dentro del caso Metástasis

El segundo proceso penal corresponde al caso Metástasis, formulado por supuesta delincuencia organizada. Dentro de esta causa, la Corte Nacional de Justicia aprobó y formalizó en julio de 2026 el pedido de extradición, con el propósito de que comparezca ante los jueces ecuatorianos.

Con el operativo registrado en territorio norteamericano, las autoridades deberán establecer si existe o no un efecto directo sobre el pedido de entrega solicitado formalmente por Ecuador.

Residencia en Florida y allanamiento ejecutado en 2025

Jordán se encontraba domiciliado en Estados Unidos desde 2020. En octubre de 2025, un contingente de agentes federales allanó su residencia en Miami dentro de las investigaciones abiertas en su contra, procedimiento que fue confirmado por su abogado sin que entonces se emitiera orden de aprehensión.

Tras la reciente intervención, las dependencias oficiales deberán esclarecer el estatus procesal del ciudadano y los motivos jurídicos de la medida adoptada en Florida.

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