John Reimberg vincula el nombre de Gustavo Petro con el refugio de la familia de ‘Fito’ en Colombia

Fecha de publicación: 28 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 28 de septiembre de 2026

La captura de la esposa y una hija de alias ‘Fito’ en Colombia abrió una discusión sobre cómo lograron permanecer en ese país con otras identidades. Este lunes 28 de septiembre de 2026, el ministro del Interior de Ecuador, John Reimberg, relacionó esa situación con el Gobierno del expresidente colombiano Gustavo Petro.

Las declaraciones surgieron después de la detención de Inda Mariela Peñarrieta Tuárez y Michelle Macías Peñarrieta, esposa e hija de José Adolfo Macías Villamar, alias Fito. En entrevistas con Noticias Caracol y Buena Radio, de Colombia, Reimberg habló del lugar donde se ocultaban, de la protección que habrían recibido y del papel que les atribuye en las finanzas de Los Choneros.

Qué dijo John Reimberg sobre Gustavo Petro y su relación con la familia de alias ‘Fito’

En la entrevista con Buena Radio, el ministro sostuvo: “El presidente anterior de Colombia, Gustavo Petro, fue en quien Fito confió para que su familia residiera en territorio colombiano con nuevas identidades”.

Añadió que, antes de permanecer en Colombia, las familiares de Fito habían intentado ingresar a Argentina, de donde fueron expulsadas.

Los periodistas colombianos le pidieron que precisara sus declaraciones sobre una supuesta relación entre Petro y la estructura de Los Choneros. Reimberg mencionó entonces una visita del expresidente a Manabí y dijo que de ese viaje “hay cosas que un poco llaman la atención”

El lugar donde se ocultaban la esposa y la hija de ‘Fito’

Peñarrieta y Macías fueron detenidas el 27 de septiembre en Sabana de Torres, en el departamento colombiano de Santander. Según la información entregada sobre el operativo, utilizaban identidades falsas y se habían desplazado entre hoteles, donde pagaban en efectivo, antes de instalarse en una vivienda de esa localidad.

En su entrevista con Noticias Caracol, Reimberg señaló que Fito buscó una zona donde su familia pudiera estar protegida.

También habló de la presencia del ELN y de Los Conquistadores de la Sierra en el sector. La información compartida atribuye a esos grupos la custodia de las mujeres, pero no detalla cómo se comprobó quiénes estuvieron a cargo de su seguridad.

El Ministro afirmó además que las detenidas tenían “maletas llenas de dinero” y que “ellas manejaban las finanzas de la estructura de los Choneros”. La detención se ejecutó mediante un operativo de autoridades colombianas con apoyo del FBI, de acuerdo con los datos proporcionados.

La causa que las espera en Ecuador

La esposa y la hija de Fito son requeridas en Ecuador por la investigación del caso Blanqueo Fito, relacionada con presunto lavado de activos. La información entregada señala que la causa examina movimientos de dinero a través de bancos, empresas y bienes, y sitúa en 24 millones de dólares el monto investigado.

Su captura permitiría que respondan ante la justicia ecuatoriana una vez que se concrete su traslado desde Colombia. Las responsabilidades individuales de ambas mujeres y cualquier eventual pena deberán establecerse dentro del proceso judicial.

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