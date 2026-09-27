Daniel Noboa habla de la captura de la esposa e hija de alias ‘Fito’ en Colombia

Fecha de publicación: 27 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 27 de septiembre de 2026

El presidente Daniel Noboa reaccionó este domingo 27 de septiembre de 2026 a la captura en Colombia de Inda Peñarrieta y Michelle Macías Peñarrieta, esposa e hija de José Adolfo Macías Villamar, alias ‘Fito’, cabecilla de Los Choneros.

Familia de alias ‘Fito’ fue detenida en Colombia

Como lo informó EL COMERCIO: las dos mujeres fueron detenidas en Sabana de Torres, cerca de Bucaramanga, durante un operativo en el que participaron organismos de Ecuador, Colombia y Estados Unidos. El ministro del Interior, John Reimberg, informó que ambas eran requeridas por la justicia ecuatoriana y mantenían notificaciones rojas de Interpol.

La captura está vinculada con investigaciones por supuesto lavado de activos vinculado con la banda criminal Los Choneros. Según información difundida por las autoridades, Peñarrieta y Macías enfrentan procesos relacionados con delincuencia organizada, asociación ilícita y lavado de activos.

La investigación del denominado caso Blanqueo Fito se originó en un reporte de operaciones inusuales e injustificadas de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE).

La Fiscalía vinculó a integrantes del entorno familiar del líder de Los Choneros y, en mayo de 2026, seis personas naturales y dos empresas fueron condenadas por lavado de activos dentro de esa causa.

Daniel Noboa habló sobre la captura

Horas después de conocerse el operativo, Noboa destacó la coordinación internacional que permitió localizar a las dos mujeres y señaló que serán trasladadas a Ecuador para enfrentar los procesos pendientes.

“Así se trabaja, Abelardo: juntos y con resultados. Las capturamos en Colombia y enfrentarán a la justicia en Ecuador”, escribió el mandatario en su cuenta de X, en refrencia a su homólogo Abelador de la Espriella.

Noboa afirmó que ambas mujeres “están llamadas a juicio por lavado de activos relacionado con Los Choneros” y vinculó ese dinero con el financiamiento de armas, sicariato y extorsiones. “Es la estructura con la que aterrorizan a las familias ecuatorianas”, añadió.

El Presidente también atribuyó el resultado al trabajo de la Policía Nacional y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), con apoyo del FBI y autoridades colombianas.

“Ahora regresan al Ecuador a responder a los ecuatorianos”, mencionó Noboa en su mensaje.

Así se trabaja, Abelardo: juntos y con resultados. Las capturamos en Colombia y enfrentarán a la justicia en Ecuador.



Ellas están llamadas a juicio por lavado de activos para los choneros. El dinero que compra armas, paga sicarios y sostiene extorsiones. Es la estructura con la… https://t.co/MY0VxYr6Pj — Daniel Noboa Azin (@DanielNoboaOk) September 27, 2026

Captura y extradición de ‘Fito’ a Estados Unidos

José Adolfo Macías permaneció prófugo desde enero de 2024, cuando escapó de la Cárcel Regional de Guayaquil. Las autoridades lo recapturaron el 25 de junio de 2025 en Manta, donde fue localizado en un escondite subterráneo.

Menos de un mes después, Macías aceptó someterse a un procedimiento simplificado de extradición. Estados Unidos entregó garantías de que no se le impondría la pena de muerte ni recibiría tratos crueles o degradantes.

Finalmente, ‘Fito’ fue extraditado a Estados Unidos el 20 de julio de 2025. El líder de Los Choneros fue trasladado desde Guayaquil para enfrentar en Nueva York cargos relacionados con distribución internacional de cocaína, armas de fuego y contrabando.

Su proceso continúa en territorio estadounidense. En septiembre de 2026 se conoció que su equipo legal mantiene conversaciones con la Fiscalía para alcanzar un posible acuerdo de culpabilidad y evitar un juicio con jurado.

❓ ¿Qué dijo Daniel Noboa sobre la captura de la esposa e hija de alias ‘Fito’?

Daniel Noboa destacó la coordinación entre Ecuador, Colombia y Estados Unidos para concretar las capturas.

El mandatario señaló que las dos mujeres serán trasladadas a Ecuador para responder ante la justicia por procesos relacionados con presunto lavado de activos.

❓ ¿Dónde fueron capturadas la esposa y la hija de alias ‘Fito’?

Fueron detenidas en Sabana de Torres, Colombia.

La localidad se encuentra cerca de Bucaramanga y el operativo contó con participación de organismos ecuatorianos, colombianos y estadounidenses.

❓ ¿Por qué eran buscadas la esposa e hija de alias ‘Fito’?

Las autoridades ecuatorianas las requieren por procesos relacionados con presunto lavado de activos y crimen organizado.

Ambas mantenían órdenes de captura y notificaciones rojas de Interpol.

❓ ¿Cuándo fue capturado alias ‘Fito’?

Alias ‘Fito’ fue recapturado el 25 de junio de 2025.

Las autoridades lo encontraron en Manta después de que permaneciera prófugo desde enero de 2024.

❓ ¿Cuándo fue extraditado alias ‘Fito’ a Estados Unidos?

José Adolfo Macías fue extraditado el 20 de julio de 2025.

En Estados Unidos enfrenta cargos relacionados con narcotráfico, armas y contrabando.