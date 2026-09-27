¿Por qué fueron detenidas la esposa y la hija de alias Fito?

Fecha de publicación: 27 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 27 de septiembre de 2026

Inda Peñarrieta y Michelle Macías Peñarrieta, identificadas por el ministro del Interior, John Reimberg, como la esposa e hija de alias Fito, respectivamente, fueron capturadas en Colombia, informó el funcionario la mañana de este domingo 27 de septiembre de 2026.

La detención se concretó en Sabana de Torres, cerca de Bucaramanga, en un operativo en el que participaron autoridades de Ecuador, Colombia y Estados Unidos, según informó Reimberg a través de sus redes sociales.

En un video publicado en sus redes explicó los procesos judiciales por los cuales son requeridas

Antecedentes penales de esposa e hija de Fito

El ministro del Interior indicó que las dos mujeres eran requeridas por la justicia ecuatoriana por presuntamente estar vinculadas a la estructura criminal de Los Choneros, según los informes de inteligencia. Estos mismos informes indicarían que estarían haciendo uso de empresas de papel para lavar dinero de la organizació, exactamente en el caso Blanqueo Fito.

De este modo, Reimberg afirmó que Inda Peñarrieta y Michelle Macías Peñarrieta registran procesos relacionados con delincuencia organizada, asociación ilícita y lavado de activos. Es por esta razón que ambas contaban con órdenes de captura vigentes y alerta rojas de Interpol.

La investigación se inició a partir de un reporte de operaciones inusuales e injustificadas de la UAFE sobre movimientos financieros considerados inusuales e injustificados. La Fiscalía informó que, entre 2016 y 2023, Inda Peñarrieta y Verónica Narcisa B. Z. habrían ingresado más de 2 millones de dólares al sistema financiero nacional de manera inusual e injustificada.

En mayo de 2026, seis personas naturales y dos empresas fueron condenadas por lavado de activos dentro de esta causa.

Serán llevadas a la cárcel La Roca

La operación de captura se dio en un trabajo conjunto con la Policía Nacional del Ecuador, el FBI, el Centro Nacional de Inteligencia y las Fuerzas Armadas y Policía de Colombia.

La captura de las familiares del cabecilla de Los Choneros se realizó en Sabana de Torres, cerca de Bucaramanga.

El ministro del Interior informó que las mujeres serán trasladadas de Colombia a Ecuador, y privadas de su libertad en la cárcel La Roca.

Presidente de Colombia reaccionó a captura

La captura de Inda y Michelle fue confirmada por Abelardo De La Espriella, quien informó que su detención se dio mediante notificación roja de Interpol. “Las autoridades ecuatorianas las investigan por el uso de empresas de papel para lavar dinero de la organización”, indicó De La Espriella.

“Se las voy a enviar con gusto a mi buen amigo, el presidente Daniel Noboa, para que respondan ante la justicia ecuatoriana”, añadió.

¿Quién es Inda Peñarrieta?

Inda Mariela Peñarrieta Tuárez es la esposa de José Adolfo Macías, alias Fito, señalado como el principal cabecilla de la banda los Choneros.

Peñarrieta es proveniente del cantón Junín, en la provincia de Manabí. Se conoce que ejerció como enfermera. Antes de ser buscada por la justicia, exhibía en sus redes sociales la vida de lujo que empezó a tener, y el estilo de vida que comenzó a adquirir mientras vivía en Manta.

Reimberg se dirigió al presidente de Colombia, Abelardo De La Espriella, por su colaboración en la captura de las familiares de alias Fito. “Gracias por tener a las fuerzas listas para trabajar en conjunto con Ecuador en esta lucha que llevamos contra los grupos del crimen organizado”, dijo.

Preguntas frecuentes sobre la esposa e hija de Fito

❓ ¿Quiénes son Inda Peñarrieta y Michelle Macías Peñarrieta?

Inda Peñarrieta y Michelle Macías Peñarrieta son, respectivamente, la esposa y la hija de José Adolfo Macías Villamar, alias Fito, identificado como cabecilla de Los Choneros. Ambas fueron capturadas el 27 de septiembre de 2026 en Sabana de Torres, Colombia.

Las dos eran requeridas por la justicia ecuatoriana y tenían una notificación roja de Interpol. La captura se realizó en un operativo coordinado entre autoridades de Ecuador, Colombia y Estados Unidos.

❓ ¿Por qué fueron capturadas la esposa y la hija de alias Fito?

Fueron capturadas porque son requeridas por la justicia ecuatoriana dentro de una investigación por presunto lavado de activos, relacionada con el caso Blanqueo Fito.

La Fiscalía vinculó a Inda Peñarrieta y Michelle Macías Peñarrieta al proceso por presunto lavado de activos que investiga operaciones financieras relacionadas con el entorno familiar de alias Fito. La investigación se inició a partir de un reporte de operaciones inusuales e injustificadas de la UAFE.

❓ ¿Dónde fueron capturadas la esposa y la hija de alias Fito?

Inda Peñarrieta y Michelle Macías Peñarrieta fueron capturadas en Sabana de Torres, en el departamento de Santander, Colombia, cerca de Bucaramanga.

En el operativo participaron la Policía Nacional de Ecuador, el Centro Nacional de Inteligencia, el FBI, la Policía y las Fuerzas Armadas de Colombia, según la información difundida por las autoridades.

❓ ¿Qué es el caso Blanqueo Fito y qué relación tiene con Inda Peñarrieta?

Blanqueo Fito es una investigación de la Fiscalía por presunto lavado de activos relacionado con el entorno familiar de alias Fito. Inda Peñarrieta y Michelle Macías fueron vinculadas a esta causa en septiembre de 2025.

La Fiscalía señala que la investigación se originó en un reporte de la UAFE sobre movimientos financieros considerados inusuales e injustificados. En mayo de 2026, seis personas naturales y dos empresas fueron condenadas por lavado de activos dentro de esta causa.

❓ ¿Quién es Inda Peñarrieta, esposa de alias Fito?

Inda Mariela Peñarrieta Tuárez es la esposa de alias Fito y fue vinculada por la Fiscalía al caso Blanqueo Fito por presunto lavado de activos.

La Fiscalía informó que, entre 2016 y 2023, Inda Peñarrieta y Verónica Narcisa B. Z. habrían ingresado más de 2 millones de dólares al sistema financiero nacional de manera inusual e injustificada. Estos movimientos son parte de las investigaciones sobre presunto lavado de activos relacionado con el entorno de alias Fito.

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