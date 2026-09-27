Esposa e hija de alias Fito fueron capturadas en Colombia

Fecha de publicación: 27 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 27 de septiembre de 2026

Inda Peñarrieta y Michelle Macías Peñarrieta, identificadas por John Reimberg como esposa e hija de alias Fito, respectivamente, fueron capturadas en Colombia, según informó el ministro del Interior la mañana de este domingo 27 de septiembre de 2026.

La captura de las familiares del cabecilla de Los Choneros se realizó en Sabana de Torres, cerca de Bucaramanga. De acuerdo con la publicación hecha por el ministro en sus redes sociales, en el operativo participaron instituciones de Ecuador, Colombia y Estados Unidos.

Operativo se realizó en Sabana de Torres

Reimberg señaló que la Policía Nacional del Ecuador participó en la captura junto con el FBI, el Centro Nacional de Inteligencia, así como la Policía y las Fuerzas Armadas de Colombia.

Según la información difundida por Reimberg, Inda Peñarrieta y Michelle Macías Peñarrieta eran consideradas objetivos de alto valor y contaban con boleta de Difusión Roja de Interpol.

Además, Reimberg aseguró que ambas eran requeridas por la justicia ecuatoriana. En la publicación calificó a las dos personas como prófugas hasta el momento de su captura.

Reimberg anuncia que serán llevadas a Ecuador

“Los buscamos, los encontramos y los traemos para que paguen por el daño que han hecho”, escribió Reimberg al informar sobre las capturas en Colombia.

El ministro no informó los procesos judiciales por los cuales son requeridas ni cuándo se concretaría el traslado a Ecuador.

Presidente de Colombia reaccionó a captura

La captura de Inda y Michelle fue confirmada por Abelardo De La Espriella, quien informó que su detención se dio mediante notificación roja de Interpol. “Las autoridades ecuatorianas las investigan por el uso de empresas de papel para lavar dinero de la organización”, indicó De La Espriella.

“Se las voy a enviar con gusto a mi buen amigo, el presidente Daniel Noboa, para que respondan ante la justicia ecuatoriana”, añadió.

En Sabana de Torres, Santander, fueron detenidas mediante notificación roja de INTERPOL Inda Mariela Peñarrieta Tuárez y Michelle Jamileth Macías Peñarrieta, requeridas por la justicia ecuatoriana por lavado de activos.



Son la esposa y la hija de alias “Fito”, quien encabezó Los… pic.twitter.com/KzNrQ6KF8k — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) September 27, 2026

Situación legal de alias Fito

El pasado viernes 18 de septiembre de 2026, José Adolfo Macías Villamar, alias Fito, cabecilla de Los Choneros, compareció ante la Corte del Distrito Este de Nueva York, en Brooklyn. Alias Fito se encuentra recluido en territorio estadounidense desde julio de 2025.

Al término de la sesión, el penalista Alexei Schacht, defensor de Fito, confirmó en declaraciones brindadas al periodista Alejandro Rincón que expuso al juez Block la existencia de negociaciones activas para resolver el caso sin acudir a juzgamiento.

La defensa técnica de alias Fito habría admitido que mantiene conversaciones directas con la fiscalía para admitir culpabilidad y lograr una atenuación de penas.

Preguntas frecuentes sobre la captura de hija y esposa de alias Fito

❓¿Quiénes son las familiares de alias Fito capturadas en Colombia?

Inda Mariela Peñarrieta Tuárez y Michelle Jamileth Macías Peñarrieta, identificadas como esposa e hija de alias Fito, fueron capturadas en Sabana de Torres, Colombia.

La captura se realizó el 27 de septiembre de 2026 en un operativo en el que participaron autoridades de Ecuador, Colombia y Estados Unidos. Según las autoridades ecuatorianas, ambas eran requeridas por la justicia ecuatoriana y tenían una notificación roja de Interpol.

❓¿Dónde fueron capturadas la esposa y la hija de alias Fito?

Fueron capturadas en Sabana de Torres, en el departamento de Santander, Colombia, cerca de Bucaramanga.

En el operativo participaron la Policía Nacional de Ecuador, el Centro Nacional de Inteligencia, la Policía y las Fuerzas Armadas de Colombia, además del FBI, según informó el ministro del Interior, John Reimberg.

❓¿Por qué eran buscadas en Ecuador la esposa y la hija de alias Fito?

Las autoridades ecuatorianas señalaron que ambas eran requeridas por la justicia de Ecuador y que tenían una notificación roja de Interpol. Autoridades colombianas indicaron que eran investigadas por presunto lavado de activos.

Una notificación roja de Interpol es una solicitud para localizar y detener provisionalmente a una persona con miras a una extradición, entrega o acción judicial similar. No constituye por sí misma una orden internacional de detención; cada país aplica su propia legislación para determinar las medidas que corresponden.

❓¿Quiénes participaron en el operativo para capturar a las familiares de alias Fito?

Participaron organismos de seguridad de Ecuador, Colombia y Estados Unidos, entre ellos la Policía Nacional de Ecuador, el CNI, la Policía y las Fuerzas Armadas de Colombia y el FBI.

La operación fue ejecutada en Sabana de Torres, Santander, y fue presentada por las autoridades ecuatorianas como una acción conjunta de cooperación internacional para localizar a personas requeridas por la justicia ecuatoriana.

❓¿Qué se sabe sobre el traslado a Ecuador de la esposa y la hija de alias Fito?

Las autoridades anunciaron que ambas serían enviadas a Ecuador, pero inicialmente no se informó públicamente el mecanismo ni la fecha exacta del traslado.

El traslado dependerá de los procedimientos legales correspondientes entre Colombia y Ecuador. La captura ocurrió mientras alias Fito permanece detenido en Estados Unidos, donde enfrenta un proceso judicial.



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