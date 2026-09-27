Caso Blanqueo Fito se reanudará tras captura de esposa e hija de alias ‘Fito’ en Colombia

Fecha de publicación: 27 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 27 de septiembre de 2026

El caso Blanqueo Fito se reanudará tras la detención de Inda Peñarrieta y Michelle Macías Peñarrieta, esposa e hija de José Adolfo Macías Villamar, alias ‘Fito’. La etapa de juicio permanecía suspendida para ellas porque estaban prófugas.

Caso Blanqueo Fito se reanudará para esposa e hija de alias ‘Fito’

La Fiscalía General del Estado informó este domingo 27 de septiembre de 2026 que el proceso legal contra Peñarrieta y Macías se reanudará. Ambas fueron llamadas a juicio en marzo de 2026, pero el proceso no podía continuar en su contra.

Como informó EL COMERCIO sobre las razones por las que eran buscadas, ambas tenían órdenes de captura y notificaciones rojas de Interpol por procesos relacionados con un supuesto lavado de activos y otros delitos vinculados con el entorno de Los Choneros.

Avance de la investigación

El caso Blanqueo Fito comenzó el 3 de abril de 2024, después de que la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) emitiera un Reporte de Operaciones Inusuales e Injustificadas.

En una primera etapa se analizaron movimientos registrados entre 2016 y 2023. La investigación determinó que Inda Peñarrieta y otra procesada habrían ingresado al sistema financiero más de 2 millones de dólares mediante operaciones calificadas como “inusuales e injustificadas”.

Fiscalía amplió la investigación hacia otros familiares, personas cercanas y empresas relacionadas con el círculo de alias ‘Fito’.

En marzo de 2026, una jueza llamó a juicio a 17 personas naturales y cuatro empresas por presunto lavado de activos. El monto presumible del lavado supera los 25 millones de dólares.

Durante el proceso se incorporaron pericias financieras, tributarias e informáticas, análisis telefónicos, avalúos de bienes y perfilaciones criminales. También se dictaron medidas cautelares sobre bienes y cuentas por hasta 77,6 millones de dólares, además de incautaciones de propiedades.

La causa ya produjo sentencias. En mayo, familiares y personas vinculadas con alias ‘Fito’ recibieron condenas por lavado de activos. Sin embargo, el juicio no pudo desarrollarse respecto de Peñarrieta y Macías mientras continuaron prófugas.

Así fueron capturadas en Colombia

Las dos mujeres fueron detenidas en Sabana de Torres, cerca de Bucaramanga, durante un operativo coordinado entre autoridades de Ecuador, Colombia y Estados Unidos.

Como informó EL COMERCIO tras conocerse la captura, en el procedimiento participaron la Policía Nacional de Ecuador, el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), el FBI, la Policía colombiana y las Fuerzas Armadas de ese país.

El ministro del Interior, John Reimberg, señaló que ambas eran consideradas objetivos de alto valor y eran requeridas por la justicia ecuatoriana.

“Los buscamos, los encontramos y los traemos para que paguen por el daño que han hecho”, escribió el funcionario después del operativo.

Reimberg indicó que las capturadas serían trasladadas a Ecuador.

Horas después, Daniel Noboa reaccionó a la captura de la esposa e hija de alias ‘Fito’ y destacó la cooperación entre los tres países.

El mandatario sostuvo que ambas enfrentarán a la justicia ecuatoriana y relacionó el proceso por lavado de activos con la estructura financiera que, según las autoridades, habría permitido sostener actividades de Los Choneros.

¿Qué cambia con la captura?

La principal consecuencia judicial es que el proceso por lavado de activos podrá continuar respecto de Peñarrieta y Macías.

Su ausencia había obligado a suspender la etapa de juicio específicamente para ellas. Una vez que comparezcan ante las autoridades ecuatorianas, esa paralización podrá levantarse y el proceso retomará su curso.

Alias ‘Fito’, en cambio, permanece en Estados Unidos, donde enfrenta cargos relacionados con narcotráfico y armas después de ser extraditado en julio de 2025.

❓ ¿Por qué se reanudará el caso Blanqueo Fito?

El proceso se reanudará respecto de Inda Peñarrieta y Michelle Macías después de su captura en Colombia.

Ambas fueron llamadas a juicio en marzo de 2026, pero esa etapa permanecía suspendida mientras estaban fuera del alcance de la justicia ecuatoriana.

❓ ¿Qué investiga el caso Blanqueo Fito?

La Fiscalía investiga un presunto esquema de lavado de activos relacionado con alias ‘Fito’ y su entorno familiar.

La causa se originó en un reporte de operaciones financieras inusuales e injustificadas emitido por la UAFE.

❓ ¿Cuánto dinero se investiga en el caso Blanqueo Fito?

La Fiscalía calcula un monto presumible de 25,8 millones de dólares.

Los movimientos investigados estarían relacionados con personas y empresas vinculadas con el entorno de Los Choneros.

❓ ¿Dónde fueron capturadas la esposa y la hija de alias ‘Fito’?

Fueron detenidas en Sabana de Torres, Colombia.

El operativo se desarrolló cerca de Bucaramanga y contó con participación de autoridades ecuatorianas, colombianas y estadounidenses.

❓ ¿Qué pasará ahora con la esposa e hija de alias ‘Fito’?

Las autoridades prevén su traslado a Ecuador para que continúen sus procesos judiciales.

Con su captura, la Fiscalía podrá retomar la etapa de juicio que permanecía suspendida respecto de ambas.