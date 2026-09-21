John Reimberg advierte a cabecilla por supuestos manejos irregulares en hospitales públicos

Fecha de publicación: 21 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 21 de septiembre de 2026

Los certificados médicos y los registros de presentaciones periódicas de Dritan Rexhepi forman parte de una investigación sobre una estructura que habría facilitado el aparente cumplimiento de sus obligaciones judiciales en Ecuador mientras estaba fuera del país.

El caso derivó en la detención de siete médicos del Ministerio de Salud Pública (MSP) y un funcionario del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI).

Horas después del operativo, el ministro del Interior, John Reimberg, difundió un video en el que también se refirió a presuntas irregularidades en contratos de hospitales públicos.

John Reimberg y un mensaje contra un cabecilla al que no identificó

A través de sus redes sociales, al mediodía de este lunes 21 de septiembre, Reimberg dirigió una advertencia a un cabecilla que, según sus declaraciones, estaría detrás de esos manejos. El ministro no reveló su nombre.

“A ti, tú sabes a quién va este mensaje, que estás golpeado porque le están quitando los contratos y los manejos de los hospitales. Tus amenazas no funcionan, tus amenazas ya no sirven, estamos detrás de ti, vamos a llegar, te vamos a agarrar, porque esto no lo vamos a permitir”, expresó.

Reimberg sostuvo que esa persona habría recurrido a llamadas y mensajes para amenazar, extorsionar y causar temor. Además, aseguró que las autoridades darán seguimiento a los cambios en los hospitales y anunció su intención de capturar al destinatario de la advertencia.

A ti te digo: estamos atrás tuyo. Esta fiestita que tenías, de manejo de los hospitales, se terminó. pic.twitter.com/5kBXaJDEyb — John Reimberg (@JohnReimberg) September 21, 2026

“Esta fiestita que tenías de manejo de los hospitales se terminó, así que tus llamadas, tus mensajes, queriendo atentar, extorsionar, asustar a la gente, hasta ahí llegaron; nosotros vamos a hacer el seguimiento de que estos cambios continúen para el bien de los ecuatorianos; así que muy pronto te haremos famoso”, afirmó.

Once allanamientos por la presunta red que favorecía a Rexhepi

En su pronunciamiento, el titular del Interior también abordó el operativo relacionado con Rexhepi, cabecilla de la mafia albanesa, quien había obtenido la prelibertad dentro de un caso de narcotráfico.

Las ocho detenciones se concretaron durante once allanamientos. Los funcionarios habrían intervenido en la emisión irregular de certificados médicos y en las presentaciones periódicas ante la autoridad competente.

MÉDICOS CORRUPTOS Y MAFIA ALBANESA:

CAE RED DELICTIVA COMPUESTA POR MÉDICOS Y EX MÉDICOS DEL MSP, FUNCIONARIOS DEL SNAI INVOLUCRADOS EN CORRUPCIÓN Y CRIMEN ORGANIZADO.



La Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía General del Estado, ejecutó 11 allanamientos y detuvo a… pic.twitter.com/Yv5s2dneiN — John Reimberg (@JohnReimberg) September 21, 2026

Los implicados son investigados por supuesta delincuencia organizada y delitos asociados, entre ellos fraude procesal, suplantación de identidad y falsificación y uso de documentos falsos.

Documentos para aparentar el cumplimiento de obligaciones

De acuerdo con la versión de Reimberg, la estructura habría alterado procedimientos judiciales y controles penitenciarios para hacer constar que Rexhepi cumplía sus obligaciones en Ecuador, aunque se encontraba en otros países.

El Ministro atribuyó a los médicos y al servidor del SNAI la entrega de documentos que habrían permitido mantener esa apariencia. También afirmó que recibían beneficios económicos por su participación.

“El tipo estaba por otros países, mientras acá los médicos y el funcionario del SNAI, beneficiándose económicamente, por supuesto, estaban dando los documentos y facilitándole la vida a este delincuente, y eso se terminó”, señaló.

Te recomendamos