Autoridades revelan cómo operaba en Ecuador una red ligada a un narco albanés

Fecha de publicación: 21 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 21 de septiembre de 2026

Dritan Rexhepi, ciudadano albanés condenado en Ecuador a 13 años de prisión por narcotráfico, salió del país en septiembre de 2022. Sin embargo, después de su salida continuaron los registros de presentaciones y certificados médicos a su nombre. Según el ministro del Interior, John Reimberg, una investigación apunta a una supuesta estructura que habría utilizado documentos falsos y otros mecanismos para aparentar que Rexhepi cumplía sus obligaciones en Ecuador.

Así funcionaba la red de certificados falsos vinculada al narco albanés en Ecuador

Según Reimberg, la supuesta estructura estaba integrada por médicos del Ministerio de Salud Pública (MSP), personas relacionadas con la defensa técnica de Rexhepi y funcionarios del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI).

La investigación apunta al uso de certificados médicos irregulares, documentos falsos, firmas falsas y registros de asistencia.

De acuerdo con el ministro, estos recursos habrían permitido manipular procedimientos judiciales y controles penitenciarios para favorecer al ciudadano albanés.

Las autoridades investigan quiénes participaron en la elaboración, utilización y registro de esa documentación y qué función cumplió cada persona dentro de la supuesta estructura.

Rexhepi salió de Ecuador pero continuaron registros a su nombre

Según Reimberg, Rexhepi salió de Ecuador por Rumichaca el 7 de septiembre de 2022. El ministro indicó que el ciudadano albanés habría utilizado una identidad falsa para abandonar el país.

Las autoridades lo detuvieron posteriormente en Turquía, en noviembre de 2023.

La investigación detectó que, pese a su salida de Ecuador, continuaban las presentaciones a nombre de Rexhepi ante el SNAI y la emisión de certificados médicos relacionados con él.

Según la información proporcionada por Reimberg, esos documentos habrían servido para aparentar que Rexhepi cumplía sus obligaciones en Ecuador cuando ya se encontraba fuera del país.

MÉDICOS CORRUPTOS Y MAFIA ALBANESA:

CAE RED DELICTIVA COMPUESTA POR MÉDICOS Y EX MÉDICOS DEL MSP, FUNCIONARIOS DEL SNAI INVOLUCRADOS EN CORRUPCIÓN Y CRIMEN ORGANIZADO.



La Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía General del Estado, ejecutó 11 allanamientos y detuvo a… pic.twitter.com/Yv5s2dneiN — John Reimberg (@JohnReimberg) September 21, 2026

Una huella de Rexhepi habría sido reproducida en un guante de látex

Los investigadores también identificaron un elemento relacionado con los registros de presencia del ciudadano albanés.

Reimberg informó que una huella dactilar de Rexhepi habría sido reproducida mediante un guante de látex. Según el ministro, esta maniobra habría permitido generar registros relacionados con su presencia y con el supuesto cumplimiento de sus obligaciones.

Este elemento se suma a los certificados médicos irregulares, las firmas falsas, la documentación fraudulenta y los registros falsos de asistencia que constan dentro de la investigación.

Ocho personas fueron detenidas tras 11 allanamientos

La Policía Nacional y la Fiscalía General del Estado ejecutaron 11 allanamientos en Guayaquil, Quito y Morona Santiago como parte de las acciones para investigar la supuesta estructura.

Los operativos dejaron ocho personas detenidas. Según Reimberg, entre los aprehendidos constan médicos y exmédicos del MSP, funcionarios del SNAI y personas relacionadas con la defensa técnica de Rexhepi.

Las autoridades investigan la presunta participación de los detenidos en el funcionamiento de la estructura y su posible intervención en los procedimientos relacionados con el ciudadano albanés.

La investigación contempla supuestos delitos de delincuencia organizada, fraude procesal, suplantación de identidad, falsificación y uso de documentos falsos y perjurio.

Las diligencias ahora se concentran en establecer la participación de cada detenido y determinar cómo operó la supuesta estructura que, según Reimberg, habría utilizado recursos médicos, penitenciarios y documentación fraudulenta para favorecer a Rexhepi.

Operación de red que emitía certificados falsos para un narco albanés en Ecuador; preguntas frecuentes

❓ ¿Cómo funcionaba la supuesta red vinculada a Rexhepi? Según el ministro John Reimberg, la supuesta estructura utilizaba certificados médicos irregulares, documentos y firmas falsas y registros de asistencia.

Contexto: La investigación apunta a que estos recursos habrían servido para manipular procedimientos judiciales y controles penitenciarios en favor del ciudadano albanés. ❓ ¿Quiénes integrarían la supuesta estructura investigada? Según Reimberg, participaban médicos del MSP, funcionarios del SNAI y personas relacionadas con la defensa técnica de Rexhepi.

Contexto: Las autoridades investigan qué función cumplió cada persona en la elaboración, utilización y registro de la documentación. ❓ ¿Cuándo salió Rexhepi de Ecuador? Según Reimberg, Rexhepi salió de Ecuador por Rumichaca el 7 de septiembre de 2022.

Contexto: El ministro indicó que habría utilizado una identidad falsa para abandonar el país. Posteriormente, las autoridades lo detuvieron en Turquía en noviembre de 2023. ❓ ¿Qué ocurrió con los registros de Rexhepi después de salir de Ecuador? La investigación detectó que continuaban las presentaciones a su nombre ante el SNAI y la emisión de certificados médicos relacionados con él.

Contexto: Según Reimberg, esos documentos habrían servido para aparentar que Rexhepi cumplía sus obligaciones en Ecuador cuando ya estaba fuera del país. ❓ ¿Cómo habrían utilizado la huella dactilar de Rexhepi? Reimberg informó que una huella de Rexhepi habría sido reproducida mediante un guante de látex.

Contexto: Según el ministro, esta maniobra habría permitido generar registros relacionados con su presencia y con el supuesto cumplimiento de sus obligaciones. ❓ ¿Cuántas personas fueron detenidas en el operativo? Ocho personas fueron detenidas después de 11 allanamientos.

Contexto: La Policía y la Fiscalía ejecutaron los operativos en Guayaquil, Quito y Morona Santiago. ❓ ¿Quiénes constan entre los detenidos? Según Reimberg, entre los aprehendidos constan médicos y exmédicos del MSP, funcionarios del SNAI y personas relacionadas con la defensa técnica de Rexhepi.

Contexto: Las autoridades investigan la presunta participación de cada detenido en el funcionamiento de la supuesta estructura. ❓ ¿Qué supuestos delitos se investigan en este caso? La investigación contempla supuestos delitos de delincuencia organizada, fraude procesal, suplantación de identidad, falsificación y uso de documentos falsos y perjurio.

Contexto: Las diligencias buscan establecer cómo operó la supuesta estructura y determinar la participación de cada persona investigada.

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