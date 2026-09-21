Médicos detenidos en operativo contra red que emitía falsos certificados a narco albanés

Fecha de publicación: 20 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 20 de septiembre de 2026

La Policía Nacional y la Fiscalía General del Estado ejecutaron 11 allanamientos en Guayaquil, Quito y Morona Santiago y detuvieron a ocho personas por su presunta participación en una estructura vinculada con corrupción y crimen organizado. Entre los detenidos hay médicos y exmédicos del Ministerio de Salud Pública (MSP), además de funcionarios del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI), según informó el ministro del Interior, John Reimberg.

La investigación apunta a una presunta red que habría utilizado certificados médicos irregulares, documentos falsos, firmas falsas y registros de asistencia para favorecer al ciudadano albanés Dritan Rexhepi. Las autoridades investigan a los involucrados por presunta delincuencia organizada y otros delitos como fraude procesal, suplantación de identidad, falsificación y uso de documentos falsos y perjurio.

La red habría utilizado certificados y registros falsos

Según Reimberg, la estructura estaba integrada por médicos del MSP y personas relacionadas con la defensa técnica de Rexhepi. También involucraría a funcionarios del SNAI. El ministro señaló que los integrantes de la red habrían manipulado procedimientos judiciales y controles penitenciarios para favorecer de manera irregular al ciudadano albanés.

Rexhepi fue condenado en Ecuador a 13 años de prisión por narcotráfico. Sin embargo, el ministro señaló que salió del país por Rumichaca el 7 de septiembre de 2022. Para hacerlo habría utilizado una identidad falsa. Posteriormente, las autoridades lo detuvieron en Turquía en noviembre de 2023.

Aunque Rexhepi ya se encontraba fuera de Ecuador, la investigación detectó que en el país continuaban registrándose a su nombre presentaciones ante el SNAI y certificados médicos. La estructura habría utilizado estos documentos para aparentar que el ciudadano cumplía con sus obligaciones en Ecuador.

El Ministro también informó sobre un elemento encontrado durante la investigación: una huella dactilar de Rexhepi habría sido reproducida mediante un guante de látex. Esta maniobra habría permitido generar registros relacionados con su presencia y cumplimiento de obligaciones.

La investigación también contempla el uso de firmas falsas y documentación fraudulenta. A estos elementos se suman certificados médicos irregulares y registros falsos de asistencia que, según la información proporcionada por Reimberg, habrían formado parte del mecanismo utilizado por la estructura.

Continuamos con las operaciones. pic.twitter.com/8B8aQGqSku — John Reimberg (@JohnReimberg) September 21, 2026

Ocho detenidos tras 11 allanamientos

El operativo se desarrolló en tres ciudades y provincias: Guayaquil, Quito y Morona Santiago. La Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía, realizó 11 allanamientos como parte de las acciones para desarticular la estructura investigada.

Los ocho detenidos estarían vinculados con diferentes actividades dentro de la presunta red. Entre ellos constan médicos y exmédicos del MSP, funcionarios del SNAI y personas relacionadas con la defensa técnica de Rexhepi, de acuerdo con la información entregada por el ministro del Interior.

Las autoridades investigan si estas personas participaron en la manipulación de procedimientos judiciales y controles penitenciarios. También buscan determinar su posible responsabilidad en la elaboración, utilización y registro de documentos que habrían permitido aparentar el cumplimiento de obligaciones por parte de Rexhepi.

La investigación relaciona estas acciones con presuntos delitos de delincuencia organizada, fraude procesal, suplantación de identidad, falsificación y uso de documentos falsos y perjurio.

Reimberg sostuvo que el operativo forma parte de las acciones contra hechos de corrupción, independientemente de quiénes estén involucrados. El ministro afirmó: “Aquí caen todos. Cuello blanco o no, no hay impunidad. Todo es cuestión de tiempo”.

La investigación se concentra ahora en establecer la participación de cada uno de los ocho detenidos y el funcionamiento de la estructura que, según la información proporcionada por el Ministerio del Interior, habría utilizado recursos médicos, penitenciarios y documentación fraudulenta para favorecer a Rexhepi.

MÉDICOS CORRUPTOS Y MAFIA ALBANESA:

CAE RED DELICITIVA COMPUESTA POR MÉDICOS Y EX MÉDICOS DEL MSP, FUNCIONARIOS DEL SNAI INVOLUCRADOS EN CORRUPCIÓN Y CRIMEN ORGANIZADO.



La Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía General del Estado, ejecutó 11 allanamientos y detuvo a… pic.twitter.com/YrLP8CeVEx — John Reimberg (@JohnReimberg) September 21, 2026

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