Aduana halla 80 mil cigarrillos en un bus en Quito

Fecha de publicación: 20 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 20 de septiembre de 2026

Un bus interprovincial albergaba más que pasajeros. Un operativo de control terminó destapando un cargamento de cigarrillos que, según las autoridades, ingresó al país sin documentación legal.

El decomiso de cigarrillos en Quito

Mediante trabajo de inteligencia y seguimiento, el Cuerpo de Vigilancia Aduanera (CVA), en coordinación con las Fuerzas Armadas, realizó un control a un bus interprovincial en Quito, donde se detectaron cajas de cigarrillos de presunto origen extranjero, valoradas aproximadamente en 20.000 dólares. En total, se aprehendieron 80 mil cigarrillos.

Según la Aduana, la mercancía no contaba con documentación que acreditara su legal ingreso al país. Este tipo de cigarrillos suele venderse de manera informal en varios sectores de Quito, como el Centro Histórico, según pudo constatar EL COMERCIO.

El trabajo interinstitucional, según la Aduana, fortalece los controles y las acciones contra el contrabando y el negocio ilegal en la ciudad.

Un segundo decomiso, un día antes

Este hallazgo se suma a otro registrado apenas un día antes. El 19 de septiembre, el Senae informó sobre la aprehensión de 1.360 cajas de cigarrillos y prendas de vestir de presunto contrabando.

Ese decomiso se realizó durante el Operativo Apolo 41, desplegado en los sectores Mariscal, Universitario, La Carolina, El Inca y Centro Histórico de Quito. Estas acciones forman parte del Plan de Protección del Distrito Metropolitano de Quito, dispuesto por el Gobierno.

La Aduana señaló que mantiene los controles para combatir el comercio ilícito y proteger a los negocios que operan dentro de la legalidad en la capital.

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