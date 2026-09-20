Cotocollao, en el norte de Quito, entre ventas informales y los hallazgos de militares

Fecha de publicación: 20 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 20 de septiembre de 2026

Cotocollao, en el norte de Quito, volvió a ser escenario de un operativo militar contra una presunta célula de Los Lobos. El hallazgo ocurrió en un sector que combina, desde hace años, una alta densidad residencial con una intensa actividad comercial, buena parte de ella informal.

El operativo militar en Cotocollao, Quito

El Ejército Ecuatoriano, como parte de las Fuerzas Armadas, ejecutó operaciones militares de control de armas, municiones y explosivos en los sectores de Cotocollao, cantón Quito, como parte de las acciones permanentes orientadas a fortalecer el control y la seguridad ciudadana.

Durante la ejecución de las operaciones, y con base en información proporcionada por fuentes humanas, personal militar acudió a un inmueble donde presuntamente se desarrollaban actividades ilícitas relacionadas con el expendio de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización y otros delitos.

Tras el registro correspondiente, los militares decomisaron 2 718 gramos de una sustancia blanquecina, presumiblemente cocaína, y 638 gramos de una sustancia vegetal, presumiblemente marihuana.

También incautaron ocho dispositivos móviles, tres balanzas grameras, cinco cámaras de videovigilancia, computadoras, 16 cédulas de ciudadanía, 13 armas blancas y 120,50 dólares en monedas de diferentes denominaciones, entre otros indicios.

Durante el procedimiento fueron aprehendidos seis ciudadanos, quienes, según información preliminar, presuntamente integrarían una agrupación identificada como Baja Cirres y estarían relacionados con el Grupo Armado Organizado (GAO) Los Lobos. Estas actividades ilícitas constituirían una de sus fuentes de financiamiento.

No es la primera intervención en Cotocollao, Quito

Este no es el primer operativo de este tipo en Cotocollao. El 14 de agosto de 2026, el Ejército Ecuatoriano aprehendió a un ciudadano en el sector de Bellavista Alta, también en esta parroquia, tras encontrar armas de fuego, marihuana, un dron y prendas con características similares a las del personal militar. Esa persona, con antecedentes por tráfico de sustancias, también sería presuntamente integrante de Los Lobos.

El Ejército Ecuatoriano mantiene operaciones permanentes en Pichincha, en un sector donde, además de los controles de seguridad, persiste un debate sobre el uso del espacio público: en el bulevar de Cotocollao, las ventas informales continúan siendo una constante pese a los intentos de ordenamiento.

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