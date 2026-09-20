El mensaje de John Reimberg a Los Choneros tras hallar sus caletas

Fecha de publicación: 19 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 18 de septiembre de 2026

Con el mensaje “se vienen cositas”, el ministro del Interior adelantó en la noche del sábado 19 de septiembre un anuncio que se confirmó horas más tarde: un nuevo golpe contra la estructura financiera de Los Choneros en Manabí.

Buenas noches con todos, menos con los delincuentes.



Se vienen “cositas”.



Seguimos trabajando. pic.twitter.com/s7GsrWCdch — John Reimberg (@JohnReimberg) September 20, 2026

La secuencia de los anuncios de Reimberg

El ministro del Interior, John Reimberg, publicó un primer mensaje en su cuenta de X la noche de este sábado 19 de septiembre, alrededor de las 22:00: “Buenas noches con todos, menos con los delincuentes. Se vienen ‘cositas’. Seguimos trabajando”.

Ya en la madrugada de este domingo 20 de septiembre, cerca de la 01:00, el funcionario publicó un segundo video, esta vez con un mensaje dirigido directamente a Los Choneros:

“No solo agarramos a sus cabecillas, ahora encontramos sus caletas”. En esa misma intervención, Reimberg señaló que, como parte de los operativos desarrollados en Manabí, se decomisaron más de tres toneladas de droga, con un valor estimado por él en 120 millones de dólares. Cerró el mensaje con una advertencia: “Así que el tiempo aquí se te acabó”.

La cifra oficial de la Policía Nacional

Sin embargo, el reporte oficial de la Policía Nacional, publicado a través de su cuenta de X, precisa una cifra distinta a la mencionada por el ministro en su video. Según ese informe, en el sector Pacoche-Ligüiqui, en Manta, se decomisaron en total 2,93 toneladas de cocaína en dos intervenciones conjuntas, con una afectación económica de 87 902 700 dólares, no los 120 millones que señaló Reimberg.

En total, las autoridades policiales incautaron 2 593 paquetes, distribuidos en 97 sacos de yute, equivalentes a 29 300 900 dosis.

APROXIMADAMENTE 3 TONELADAS DE COCAÍNA INCAUTADAS EN DOS INTERVENCIONES, CON UNA AFECTACIÓN ECONÓMICA DE MÁS DE $87 MILLONES



En Pacoche–Ligüiqui, #Manta, la #PolicíaEcuador, en el marco de la #EstrategiaOperacional3D, ejecutó labores investigativas y operativas que permitieron… pic.twitter.com/uLVVAomFcJ — Policía Ecuador (@PoliciaEcuador) September 20, 2026

El primer hallazgo, el 18 de septiembre

De acuerdo con la Policía, el origen de esta cifra combinada se remonta al 18 de septiembre de 2026. Ese día, la Dirección Nacional de Investigación Antidrogas, en coordinación con personal táctico, ejecutó una operación en el cantón Manta, provincia de Manabí. Esa intervención permitió localizar, en el mismo sector de Pacoche-Ligüiqui, una caleta con 55 sacos de yute. Estos bultoscontenían 1 343 paquetes de sustancias sujetas a fiscalización.

Tras las pruebas de campo, la sustancia dio positivo para cocaína, con un peso total de 1.517.590 gramos, es decir, más de 1,5 toneladas. Esa primera intervención permitió retirar del mercado ilegal aproximadamente 15 175 900 dosis, valoradas en alrededor de 45 527 700 dólares en el mercado internacional.

La Policía Nacional señaló que, con la suma de ambas intervenciones en Pacoche-Ligüiqui, se debilitan las operaciones de las estructuras dedicadas al tráfico de drogas en la provincia.

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