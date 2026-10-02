Cinco presuntos integrantes de Los Lobos fueron abatidos en un enfrentamiento en Alto Punino

Fecha de publicación: 2 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 2 de octubre de 2026

El Ejército Ecuatoriano reportó un enfrentamiento armado durante una incursión realizada en la madrugada del 2 de octubre de 2026 en el sector de Guayusa, en Alto Punino. Según la institución, personal militar fue emboscado por integrantes de Grupos Armados Organizados que pertenecerían a Los Lobos y mantendrían una alianza criminal con el Bloque Central de la Montaña.

El Ejército señaló que estos grupos venían realizando acciones de intimidación y extorsión contra la población del sector. Ante la agresión, los militares reaccionaron de inmediato, según el reporte oficial. Cinco individuos que se movilizaban en un vehículo murieron durante el enfrentamiento. Después, los uniformados aprehendieron a un ciudadano.

El operativo ocurrió durante la madrugada

La incursión militar tuvo lugar en el sector de Guayusa, en Alto Punino. Durante la operación, los efectivos se encontraron con una amenaza armada. El Ejército indicó que los integrantes de los Grupos Armados Organizados emboscaron al personal militar.

La institución atribuyó a estos grupos acciones de intimidación y extorsión contra la población. También señaló que los involucrados pertenecerían a Los Lobos y que mantendrían una alianza criminal con el Bloque Central de la Montaña.

Frente al ataque, los militares respondieron de forma inmediata. El Ejército explicó que tomó esta medida para precautelar la vida y la integridad de su personal.

Como resultado del enfrentamiento, cinco individuos murieron. Los cinco se movilizaban en un vehículo cuando ocurrió el intercambio de fuego. Luego de este hecho, los efectivos militares aprehendieron a un ciudadano.

El Ejército informó que la operación permitió verificar varias evidencias en el lugar. Entre ellas constan tres armas de fuego tipo fusil calibre 5,56 milímetros y un arma de fuego calibre 9 milímetros.

Estas son las evidencias encontradas

Además de las cuatro armas de fuego, los militares encontraron 19 municiones calibre 9 milímetros. El operativo también permitió localizar un chaleco táctico y varios pertrechos.

La institución informó que sus efectivos mantienen asegurada el área después del enfrentamiento. El objetivo es cumplir con los trámites legales correspondientes tras la operación.

El Ejército Ecuatoriano señaló que continuará con sus acciones para garantizar la seguridad y la integridad territorial. La institución también reafirmó su compromiso con el bienestar de los ciudadanos.

El reporte corresponde a una incursión realizada durante la madrugada en Guayusa, sector ubicado en Alto Punino. El boletín militar identifica a los grupos involucrados como Grupos Armados Organizados que pertenecerían a Los Lobos y que mantendrían una alianza criminal con el Bloque Central de la Montaña.

El Ejército indicó que la intervención terminó con cinco personas abatidas durante el enfrentamiento y una persona aprehendida posteriormente. También detalló las armas, municiones y demás elementos encontrados durante la operación.

Mientras el área permanece asegurada por personal militar, la institución informó que se desarrollan los trámites legales correspondientes. El Ejército sostuvo que estas acciones forman parte de su trabajo en materia de seguridad, integridad territorial y protección de los ciudadanos.

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