Ejército de Ecuador finaliza reclutamiento para escuelas de formación militar en 2026

Fecha de publicación: 24 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 24 de septiembre de 2026

El Ejército informó este jueves 24 de septiembre de 2026 que finalizó el proceso de reclutamiento para las escuelas de formación militar Escuela Superior Militar Eloy Alfaro (Esmil), Esforsft y Eiwias, correspondiente al año 2026.

La institución señaló que los resultados definitivos de los postulantes que aprobaron el proceso ya fueron publicados. El reclutamiento comenzó el 6 de febrero de 2026 y contempló seis fases de evaluación.

¿Cuáles fueron las fases del proceso de reclutamiento?

Según el comunicado del Ejército, el proceso estuvo conformado por:

Inscripción y calificación de carpetas.

Evaluación psicológica y pruebas de confianza.

Pruebas médicas.

Pruebas físicas.

Pruebas académicas.

Entrevista personal y calificación de méritos.

La institución indicó que durante cada etapa se brindó acompañamiento e información a los postulantes para que conocieran los resultados obtenidos en función de su desempeño y rendimiento.

El Ejército señaló que el proceso se desarrolló bajo los principios de transparencia y honestidad que, según el comunicado, profesa la institución militar.

¿Cuántos postulantes ingresarán a las escuelas militares?

El Ejército informó que 2 042 postulantes ingresarán a las escuelas de formación militar como resultado del proceso de reclutamiento de 2026.

La institución indicó que el objetivo fue seleccionar talento humano para conformar las filas del Ejército Ecuatoriano.

La Esmil detalló cuántos hombres y cuántas mujeres se registraron y aprobaron para la Escuela Superior Militar Eloy Alfaro (Esmil), diferenciados por género.

Para esta escuela se registraron 2 784 carpetas de hombres y 225 de mujeres, mientras que los aprobados corresponden a 47 hombres y 272 postulantes en total, de acuerdo con los datos incluidos en el documento.

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