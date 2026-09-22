Ejército intensifica operativos contra la minería ilegal en Buenos Aires, Imbabura

Fecha de publicación: 22 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 22 de septiembre de 2026

El Ejército de Ecuador mantiene operativos contra la minería ilegal en la parroquia Buenos Aires, en el cantón Urcuquí, Imbabura. Los militares realizan controles en sectores afectados por esta actividad y buscan contener las acciones relacionadas con la minería ilegal.

La intervención se mantiene de forma permanente. Los soldados ejecutan operaciones según las condiciones del terreno y el nivel de riesgo de cada zona. Para estas tareas utilizan los medios y recursos autorizados.

Militares mantienen controles en zonas sensibles

Los soldados realizan operaciones planificadas en sectores identificados como sensibles. Los controles buscan limitar las actividades de estructuras relacionadas con actividades ilícitas y mantener la presencia militar en la zona.

El Ejército emplea sus capacidades operacionales de acuerdo con las características del terreno y los riesgos identificados. Los efectivos utilizan los recursos disponibles para mantener el control territorial y enfrentar las amenazas detectadas.

Las operaciones se desarrollan bajo las disposiciones legales vigentes. Los militares mantienen su presencia en Buenos Aires como parte de las acciones dirigidas a contener las actividades relacionadas con la minería ilegal.

El despliegue también apunta a recuperar las condiciones de seguridad en las zonas afectadas. Los soldados continúan con los controles y operaciones en los sectores donde identificaron actividades vinculadas con esta actividad ilícita.

Operativos continuarán en Buenos Aires

El Ejército informó que mantendrá las operaciones militares en la parroquia Buenos Aires. Los soldados continuarán con acciones contra las economías ilícitas y con controles destinados a proteger los recursos naturales.

Las tareas se ajustan a las condiciones de cada sector. El personal militar empleará los medios y recursos autorizados para enfrentar las amenazas identificadas y mantener el control territorial.

Los operativos también buscan fortalecer la seguridad de las comunidades de las zonas intervenidas. Para estas acciones, los militares trabajarán en coordinación con las instituciones competentes.

El Ejército señaló que las operaciones se realizarán de acuerdo con la Constitución y la normativa vigente. Los controles continuarán en Buenos Aires mientras los militares mantienen su intervención contra las actividades relacionadas con la minería ilegal.

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