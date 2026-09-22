Ejército desmantela presunta fábrica clandestina de alcohol adulterado en el norte de Quito

Fecha de publicación:
Fecha de modificación:
El Ejército desmanteló una presunta fábrica clandestina de alcohol adulterado en el norte de Quito, informó el ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, este martes 22 de septiembre de 2026.
El Bloque de Seguridad, a través de Inteligencia Militar de la Fuerza Terrestre, realizó una operación en el norte de Quito que permitió localizar un inmueble que, según información difundida por el ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, habría sido utilizado para producir, almacenar y preparar alcohol adulterado para su comercialización ilegal.
De acuerdo con la publicación de Loffredo, la operación fue desarrollada por Inteligencia Militar de la Fuerza Terrestre, en coordinación con el Centro Nacional de Inteligencia (CNI).
El inmueble fue localizado luego de un seguimiento de inteligencia. En su interior se encontró un espacio que habría sido utilizado para la producción, almacenamiento y preparación de alcohol adulterado en Quito.
Loffredo señaló que el lugar en el norte de Quito estaría vinculado con Los Lobos, aunque la información difundida no detalla el alcance de esa presunta relación.
Loffredo manifestó que la afectación económica a este Grupo de Delincuencia Organizada (GDO) es de alrededor de 50 millones de dólares.
El ministro de Defensa indicó que la intervención forma parte de una operación que continúa en desarrollo.
Hasta el momento, el reporte proporcionado no incluye detalles sobre personas detenidas, cantidades de alcohol incautadas o el procedimiento judicial relacionado con el inmueble.
El 22 de septiembre de 2026, en el contexto del estado de excepción, la Policía capturó a cuatro ciudadanos, quienes estarían presuntamente vinculados al Grupo Armado Organizado (GAO) Los Lobos – Chukys.
Los aprehendidos serían investigados por su presunta participación en un hecho de sicariato registrado en el cantón Quinindé, provincia de Esmeraldas.
🚨 ¡FÁBRICA CLANDESTINA DE “LOS LOBOS” DESMANTELADA!— Gian Carlo Loffredo (@GianCarLoffredo) September 22, 2026
Detrás de las puertas de un inmueble en el norte de #Quito no operaba una presunta fábrica clandestina vinculada a “Los Lobos”.
➡️ El Bloque de Seguridad a través de Inteligencia Militar de la Fuerza Terrestre @EjercitoECU ,… pic.twitter.com/NQi89NEQaN