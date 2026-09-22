Ejército desmantela presunta fábrica clandestina de alcohol adulterado en el norte de Quito

Fecha de publicación: 22 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 22 de septiembre de 2026

El Ejército desmanteló una presunta fábrica clandestina de alcohol adulterado en el norte de Quito, informó el ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, este martes 22 de septiembre de 2026.

La presunta fábrica clandestina de alcohol adulterado en el norte de Quito

El Bloque de Seguridad, a través de Inteligencia Militar de la Fuerza Terrestre, realizó una operación en el norte de Quito que permitió localizar un inmueble que, según información difundida por el ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, habría sido utilizado para producir, almacenar y preparar alcohol adulterado para su comercialización ilegal.

¿Qué encontraron los militares en Llano Grande?

De acuerdo con la publicación de Loffredo, la operación fue desarrollada por Inteligencia Militar de la Fuerza Terrestre, en coordinación con el Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

El inmueble fue localizado luego de un seguimiento de inteligencia. En su interior se encontró un espacio que habría sido utilizado para la producción, almacenamiento y preparación de alcohol adulterado en Quito.

Vinculación a Los Lobos

Loffredo señaló que el lugar en el norte de Quito estaría vinculado con Los Lobos, aunque la información difundida no detalla el alcance de esa presunta relación.

Loffredo manifestó que la afectación económica a este Grupo de Delincuencia Organizada (GDO) es de alrededor de 50 millones de dólares.

La operación continúa

El ministro de Defensa indicó que la intervención forma parte de una operación que continúa en desarrollo.

Hasta el momento, el reporte proporcionado no incluye detalles sobre personas detenidas, cantidades de alcohol incautadas o el procedimiento judicial relacionado con el inmueble.

Presuntos integrantes de facción de Los Lobos capturados en Esmeraldas

El 22 de septiembre de 2026, en el contexto del estado de excepción, la Policía capturó a cuatro ciudadanos, quienes estarían presuntamente vinculados al Grupo Armado Organizado (GAO) Los Lobos – Chukys.

Los aprehendidos serían investigados por su presunta participación en un hecho de sicariato registrado en el cantón Quinindé, provincia de Esmeraldas.