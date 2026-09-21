Fecha de publicación: 21 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 21 de septiembre de 2026

Ecuador es un país cafetero. Eso lo sabemos. Pero una cosa es producir café y otra lograr que las cafeterías ecuatorianas comiencen a tener un lugar propio entre las mejores de Sudamérica y del mundo. Y eso es lo interesante del nuevo ranking regional. En Quito está la segunda mejor cafetería de Sudamérica. Se llama FANKØR y solamente Eco Mapu Coffee Villarica, de Chile, quedó por encima de ella en el listado de The World’s 100 Best Coffee Shops.

El ranking sudamericano fue presentado como parte de The Global Coffee Fair, encuentro internacional realizado del 18 al 20 de septiembre de 2026 en Quito.

Y hay que detenerse en FANKØR. No solamente por ese segundo lugar. La cafetería quiteña aparece también en el puesto 11 del mundo en la clasificación global de The World’s 100 Best Coffee Shops.

FANKØR, de Quito al puesto 11 del mundo de las mejores cafeterías de Sudamérica

La lista mundial permite dimensionar lo que significa esa posición. Onyx Coffee LAB, de Estados Unidos, ocupa el primer lugar. Tim Wendelboe, de Noruega, es segundo; mientras que Alquimia Coffee, de El Salvador, está en el tercero.

Después aparecen cafeterías de Australia, Singapur, Austria, Malasia y Francia. Tropicalia Coffee, de Colombia, ocupa el noveno lugar.

Y en el 11 está FANKØR, de Ecuador.

Hay algo interesante en la propuesta de esta cafetería quiteña. La propia organización internacional la define como una cafetería y tostadora de especialidad que acompaña el café con una propuesta propia de cocina, panadería y pastelería.

También destaca su interés por el origen y la trazabilidad de los ingredientes y por la sostenibilidad dentro de la cadena productiva.

Eso importa porque hablar de café de especialidad no significa hablar solamente del grano. Detrás están los productores, pero también quienes seleccionan, tuestan y preparan el café. Y al final de ese recorrido está el barista y esa taza que llega a nuestra mesa.

Ecuador tiene dos cafeterías entre las 10 mejores

Pero sería injusto quedarse únicamente con FANKØR. Especie Café, en Riobamba, alcanzó el noveno lugar de Sudamérica. Así, Ecuador consiguió colocar dos cafeterías entre las 10 primeras del ranking regional.

La lista comienza con Eco Mapu Coffee Villarica, de Chile. Después están FANKØR, de Ecuador; Differente Coffee, de Colombia; Lucca Cafés Especiais, de Brasil; Kafi Wasi Café Tostaduría, de Perú; Tropicalia Coffee, de Colombia; Negro Cueva de Café, de Argentina, y Alquimia Specialty Coffee Shop, de Bolivia.

En el noveno lugar aparece Especie Café, de Ecuador, y Monotono Specialty Coffee, de Perú, completa las primeras 10 posiciones.

Y Ecuador vuelve a aparecer muy pronto.

Benchtime Bakery & Cafe Cumbayá está en el puesto 18. Según la ficha publicada por la organización, abrió en Quito en 2019 y cuenta con laboratorio y tostadora propios. Su propuesta combina el café de especialidad sudamericano con pastelería de inspiración coreana y japonesa.

Más cafeterías ecuatorianas aparecen en el Top 100

La presencia ecuatoriana no termina entre las primeras 20.

Islander Coffee Roasters aparece en el puesto 26; Café Guayasamin-Centro Quito, en el 34; Montse, en el 42; Tinticoos Cafeteria, en el 47, y Dagadá, en el 52.

La presencia ecuatoriana no termina entre las primeras 20. Islander Coffee Roasters aparece en el puesto 26; Café Guayasamin-Centro Quito, en el 34; Montse, en el 42; Tinticoos Cafeteria, en el 47, y Dagadá, en el 52.

Más adelante aparecen Soul Coffee House, en el puesto 70; Nameless Cafetería de Especialidad, en el 73; Kaweh Coffee Shop, en el 79; Atmosférico Cafetería de Especialidad, en el 83; Mulano Coffee Shop, en el 94, y Raymi Coffee Shops El Bosque, en el 99.

Durante años, cuando se hablaba internacionalmente de café en Sudamérica, Ecuador debía compartir escenario con países de enorme tradición y reconocimiento cafetero, como Colombia, Brasil y Perú.

Este ranking no dice qué país produce el mejor café. Tampoco compara directamente los granos ecuatorianos con los colombianos o brasileños. Lo que evalúa son cafeterías, que es algo distinto.

Pero sí permite observar algo que está ocurriendo alrededor del café ecuatoriano: productores, tostadores, baristas y cafeterías de especialidad comienzan a construir una cultura propia alrededor de una taza.

FANKØR es, por ahora, el nombre ecuatoriano mejor colocado: segunda de Sudamérica y número 11 del mundo.

Pero, como demuestra este ranking, ya no está sola.