Ejército informa sobre la aprehensión de dos militares por presunta extorsión

Fecha de publicación: 2 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 2 de octubre de 2026

El Ejército Ecuatoriano informó el 1 de octubre de 2026 sobre la aprehensión de dos militares en servicio activo por un presunto delito de extorsión. La institución señaló que las autoridades competentes desarrollaron las acciones que llevaron a la aprehensión de los uniformados, aunque no detalló las circunstancias específicas del caso.

A través de un boletín de prensa, el Ejército indicó que ya conoce el hecho y que ejecuta las acciones administrativas correspondientes dentro del ámbito de sus competencias. La institución también señaló que coordina estas actuaciones con las autoridades competentes para contribuir al esclarecimiento de las circunstancias relacionadas con el caso.

Ejército coordina acciones por el caso

El Ejército explicó que las autoridades competentes llevan adelante las acciones relacionadas con la aprehensión de los dos militares. La institución, por su parte, trabaja en las actuaciones administrativas que corresponden a sus competencias.

La entidad indicó que mantiene coordinación con las autoridades encargadas del caso. Según el comunicado, este trabajo busca contribuir al esclarecimiento de las circunstancias relacionadas con la presunta extorsión.

El Ejército no incluyó en su boletín información adicional sobre la identidad de los dos militares, el lugar donde ocurrió la aprehensión ni las circunstancias que rodearon el presunto delito. Tampoco detalló las acciones desarrolladas por las autoridades competentes antes de la aprehensión.

La institución se limitó a informar sobre el procedimiento y sobre las medidas que desarrolla dentro de sus atribuciones. El comunicado fue emitido por la Dirección de Comunicación Social del Ejército Ecuatoriano.

Ejército reafirma política de cero tolerancia

En el boletín, el Ejército Ecuatoriano reafirmó su compromiso con la transparencia. También señaló que mantiene una política de cero tolerancia frente a las conductas del personal militar que contravengan la ley.

La institución vinculó esa política con las acciones que desarrolla ante el caso de los dos militares en servicio activo. El Ejército señaló que continuará con las actuaciones administrativas correspondientes y en coordinación con las autoridades competentes.

El comunicado, fechado en Quito el 1 de octubre de 2026, constituye la información oficial entregada por el Ejército sobre la aprehensión de los dos uniformados por el presunto delito de extorsión.

La institución no proporcionó en este documento detalles sobre el avance de las actuaciones ni sobre las circunstancias específicas que rodearon el caso. Su pronunciamiento se concentró en informar sobre la aprehensión, las acciones administrativas que ejecuta y su postura institucional frente a las conductas que contravengan la ley.

El Ejército Ecuatoriano informa: pic.twitter.com/UNAFhCFVuR — Ejército Ecuatoriano (@EjercitoECU) October 2, 2026

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