Ejército localiza a tres personas tras una alerta de secuestro en Guayas

Fecha de publicación: 30 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 30 de septiembre de 2026

Una alerta sobre la retención de tres personas que viajaban en un vehículo pesado motivó una operación del Ejército Ecuatoriano en el cantón Playas de Villamil, provincia del Guayas. Los militares localizaron a los ciudadanos dentro de un camión, donde manifestaron que habían sido privados de su libertad, según informaron las Fuerzas Armadas.

Después del hallazgo, el personal verificó las identidades de los tres ocupantes y realizó una evaluación primaria de su estado de salud. Los ciudadanos se encontraban estables, de acuerdo con el reporte de la institución sobre esta intervención.

La información de Inteligencia Militar motivó el despliegue

Las Fuerzas Armadas señalaron que Inteligencia Militar proporcionó información sobre un vehículo pesado y la retención de tres ciudadanos que se movilizaban por una vía del cantón. Con esos datos, el Ejército desplegó personal para buscar el automotor y precautelar la integridad de las personas.

La institución identificó el procedimiento como un ‘reconocimiento ofensivo’, ejecutado en el marco de las operaciones militares de ámbito interno. La alerta sobre la retención de los ocupantes fue el punto de partida de esa intervención.

𝑬𝒇𝒆𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐𝒔 𝒎𝒊𝒍𝒊𝒕𝒂𝒓𝒆𝒔 𝒅𝒆𝒄𝒐𝒎𝒊𝒔𝒂𝒏 𝒂𝒓𝒎𝒂 𝒅𝒆 𝒇𝒖𝒆𝒈𝒐 𝒚 𝒂𝒓𝒎𝒂𝒔 𝒄𝒐𝒓𝒕𝒐𝒑𝒖𝒏𝒛𝒂𝒏𝒕𝒆𝒔 𝒆𝒏 𝑮𝒖𝒂𝒚𝒂𝒒𝒖𝒊𝒍#Guayaquil | Las FF.AA., a través de la FTC Guayas, con personal del Ejército Ecuatoriano, ejecutaron operaciones militares de… pic.twitter.com/WhAaOHVlhr — Ejército Ecuatoriano (@EjercitoECU) September 30, 2026

Durante la operación, los uniformados localizaron un camión. En el interior estaban las tres personas mencionadas en el comunicado. Según las Fuerzas Armadas, los ciudadanos manifestaron a los militares que habían sido privados de su libertad.

El conductor y sus acompañantes fueron identificados

El reporte identifica a Marcos Castañeda como conductor del vehículo. Los otros dos ocupantes, Alix Ayoví y Tyron Orovio, constan como acompañantes.

Una vez localizados, el personal militar realizó el registro correspondiente, la verificación de sus identidades y la evaluación inicial de salud. Esta última permitió constatar que los tres se encontraban estables, conforme a la información difundida.

En su comunicado, las Fuerzas Armadas también indicaron que mantienen operaciones militares permanentes orientadas al control territorial y la prevención de hechos delictivos. La institución señaló que desarrolla esas acciones en coordinación con las entidades competentes para contribuir a la seguridad de la población.

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