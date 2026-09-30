Ejército localiza a tres personas tras una alerta de secuestro en Guayas

Una alerta de Inteligencia Militar motivó la búsqueda de un camión y sus tres ocupantes en Playas, Guayas.

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Una alerta sobre la retención de tres personas que viajaban en un vehículo pesado motivó una operación del Ejército Ecuatoriano en el cantón Playas de Villamil, provincia del Guayas. Los militares localizaron a los ciudadanos dentro de un camión, donde manifestaron que habían sido privados de su libertad, según informaron las Fuerzas Armadas.

Después del hallazgo, el personal verificó las identidades de los tres ocupantes y realizó una evaluación primaria de su estado de salud. Los ciudadanos se encontraban estables, de acuerdo con el reporte de la institución sobre esta intervención.

La información de Inteligencia Militar motivó el despliegue

Las Fuerzas Armadas señalaron que Inteligencia Militar proporcionó información sobre un vehículo pesado y la retención de tres ciudadanos que se movilizaban por una vía del cantón. Con esos datos, el Ejército desplegó personal para buscar el automotor y precautelar la integridad de las personas.

La institución identificó el procedimiento como un ‘reconocimiento ofensivo’, ejecutado en el marco de las operaciones militares de ámbito interno. La alerta sobre la retención de los ocupantes fue el punto de partida de esa intervención.

Durante la operación, los uniformados localizaron un camión. En el interior estaban las tres personas mencionadas en el comunicado. Según las Fuerzas Armadas, los ciudadanos manifestaron a los militares que habían sido privados de su libertad.

El conductor y sus acompañantes fueron identificados

El reporte identifica a Marcos Castañeda como conductor del vehículo. Los otros dos ocupantes, Alix Ayoví y Tyron Orovio, constan como acompañantes.

Una vez localizados, el personal militar realizó el registro correspondiente, la verificación de sus identidades y la evaluación inicial de salud. Esta última permitió constatar que los tres se encontraban estables, conforme a la información difundida.

En su comunicado, las Fuerzas Armadas también indicaron que mantienen operaciones militares permanentes orientadas al control territorial y la prevención de hechos delictivos. La institución señaló que desarrolla esas acciones en coordinación con las entidades competentes para contribuir a la seguridad de la población.

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